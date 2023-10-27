Лиза Шакира исполнит главную роль в триллере «Монохром», который снимается на «Ленфильме»

В касте также Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Алексей Серебряков и другие, а сценарий писался специально под Петербург — поэтому содержит в сюжете нюансы, которые свойственны городу и его атмосфере.
По сюжету, журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира) находится в кризисе. После публикации одной из своих статей она пережила нападение и решила уйти из профессии, поскольку чувствует себя бессильной в своей борьбе с несправедливостью. Вскоре с ней связывается ее знакомый из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев), который просит ее написать материал о возможном серийном маньяке. По его мнению, такой текст может подстегнуть следственные органы к признанию факта того, что в городе орудует маньяк.
В разных местах Петербурга, недалеко от канализационных сбросов, всплыли почти одновременно три женских трупа — разной степени сохранности. На костях, с местами отсутствующей плотью, есть странные зазубрины от пилящего предмета. Клаудия втягивается в это дело, поскольку смутно чувствует связь между ним и давним убийством своей подруги.
«Кастинг в фильм длился с февраля по июль. Актеры подбирались исходя из задач необходимой типажности написанных героев. Сценарий писался специально под Санкт-Петербург и содержит в сюжете нюансы, которые свойственны этому городу и его атмосфере. В современных реалиях сложно сделать классический триллер. Под классическим триллером многие вспоминают Хичкока. Его наработки и идеи были созвучны тому времени, в которые он снимал. Сейчас сложно найти чистый жанр в кино, скорее это всегда некие авторские интерпретации находок прошлого», — говорит сценарист и режиссер картины Ольга Городецкая.
В фильме также снимаются Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант, Владимир Мишуков, Александра Киселева, Сергей Волков, Анатолий Анциферов, Сергей Агафонов, Анвар Либабов, Владимир Литвинов, Александр Пашутин, Юрий Гальцев, Камила Войкова, Лариса Удовиченко, Роман Мадянов, Анатолий Кондюбов, Дмитрий Хасанов и многие другие. Премьера триллера «Монохром» запланирована на 2024 год.
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