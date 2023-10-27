Лиза Шакира исполнит главную роль в триллере «Монохром», который снимается на «Ленфильме»

По сюжету, журналистка Клаудия Новак (Елизавета Шакира) находится в кризисе. После публикации одной из своих статей она пережила нападение и решила уйти из профессии, поскольку чувствует себя бессильной в своей борьбе с несправедливостью. Вскоре с ней связывается ее знакомый из следственного комитета Павел Смирнов (Егор Заховаев), который просит ее написать материал о возможном серийном маньяке. По его мнению, такой текст может подстегнуть следственные органы к признанию факта того, что в городе орудует маньяк.

В разных местах Петербурга, недалеко от канализационных сбросов, всплыли почти одновременно три женских трупа — разной степени сохранности. На костях, с местами отсутствующей плотью, есть странные зазубрины от пилящего предмета. Клаудия втягивается в это дело, поскольку смутно чувствует связь между ним и давним убийством своей подруги.