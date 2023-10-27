От «Пилы 10» до «Цикад»: Что смотреть дома на этой неделе

Ретроспективная часть кровавой франшизы «Пила», детективы «Исчезнувшие» и «Цикады», продолжение костюмной мелодрамы «Позолоченный век» и криминальная комедия с Эмили Блант и Крисом Эвансом «Продавцы боли» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли в онлайне и на ТВ на этой неделе.
Сериал «Исчезнувшие» / The Gone, премьера (TVNZ+) (18+)
Детективная драма с новозеландским колоритом и пейзажами. Дублинский следователь Тео Рихтер (Ричард Флуд) расследует исчезновение ирландской пары. Они пропали без вести в деревне в Новой Зеландии, где и раньше совершались преступления: здесь регулярно находили трупы с крестами из птичьих костей в горле. Вместе с Рихтером за дело берется местная полицейская Диана Гуйя (Акушла-Тара Куп). Она родом из зловещей деревни, но здесь ей не слишком рады.
С 23 октября, «Амедиатека»
Сериал «Позолоченный век» / The Gilded Age, премьера (HBO)
Продолжение костюмной драмы от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Напомним, по сюжету главная героиня, сирота Мариан Брук (дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).
С 29 октября, HBO
Сериал «Цикады», премьера («Кинопоиск») (18+)
Детектив с Артемом Быстровым в роли следователя. Он пытается раскрыть убийство, произошедшее на выпускном балу. Среди подозреваемых — все старшеклассники, о которых, как выясняется, родители на самом деле ничего не знают. В сериале также снялись Елизавета Боярская, Ольга Сутулова, Виктория Толстоганова, Екатерина Варнава, Григорий Верник и Софья Аржаных. Режиссером выступил актер Евгений Стычкин, также играющий отца одного из подростков.
С 26 октября, «Кинопоиск»
Фильм «Продавцы боли» / Pain Hustlers
Криминальная комедия Дэвида Йейтса (режиссер «Гарри Поттера» с части «Орден Феникса» и «Фантастических тварей») с Эмили Блант и Крисом Эвансом. Мать-одиночка Лиза Дрейк живет с дочерью в подвале у сестры и зарабатывает на жизнь, танцуя в стриптиз-клубе. Но все меняется, когда она устраивается в фармакологический стартап по предложению одного из клиентов.
С 27 октября, Netflix
Сериал «Полтергейст Энфилда» / The Enfield Poltergeist, премьера (Apple TV+) (18+)
Документальный мини-сериал о реальном доме, в котором якобы обитали привидения. Зафиксировали паранормальную активность в 1970-х в здании в британском Энфилде мать-одиночка Пегги Ходжсон и ее четверо детей. История стала основой для второго фильма франшизы «Заклятие». Режиссер Джерри Ротуэлл («Глубокие воды») в «Полтергейсте Энфилда» разбирает вместе с экспертами все версии, что же могло тогда происходить на самом деле.
С 27 октября, Apple TV+
Фильм «Мертвая сестра» / Hermana Muerte (18+)
Хоррор испанского режиссера Пако Пласы — автора нашумевшего «Репортажа». Действие разворачивается после Второй мировой. Послушница(Ария Бедмар) устраивается преподавать в школу для девочек при монастыре. Вскоре она обнаруживает, что здесь творится что-то непонятное, и берется за расследование.
С 27 октября, Netflix
Сериал «Маша и Медведь», 6 сезон («Кинопоиск») (0+)
В этом году у хитового мультсериала о дружбе непоседы Маши (Юлия Зуникова) и невероятно терпеливого Медведя (Борис Кутневич) вышел полный метр — «Скажите "Ой!"». Что не помешало создателям проекта подготовить и новые эпизоды основного шоу. Шестой сезон уже доступен, а с 3 ноября появится и седьмой.
Уже вышел, Premier, «Иви», Okko, «Кинопоиск», Start, Kion, «Триколор Кино и ТВ»
Фильм «Пила 10» / Saw Х (18+)
Юбилейная часть культовой франшизы-эксплотейшена. Речь в ней идет о Джоне Крамере (Тобин Белл) — садисте с извращенными представлениями о морали, который и придумал кровавую игру с ловушками. Примерно 20 лет назад (то есть в хронологии это между первой и второй «Пилой»), когда у него обнаружили рак в терминальной стадии, он стал жертвой мошенников — те обманули его, что существует экспериментальное лечение, которому якобы не дают ход фармкомпании. Крамер начинает мстить — со всей жестокостью. Снял десятый фильм Кевин Гротерт, работавший на франшизе монтажером, а позже поставивший шестой и седьмой выпуски.
Уже вышел, Amazon Prime
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