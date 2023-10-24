7 лучших новых фильмов ужасов, которые вы могли пропустить

Когда, если не в октябре, смотреть хорроры! Они самый удобный жанр для авторов, чтобы поговорить в захватывающей форме о том, что их волнует: от детских травм до несправедливости мироустройства. Для тех, кто видел все классические работы Ромеро, Карпентера, Крэйвена и Ардженто, рассказываем о лучших фильмах ужасов, вышедших в этом году.
«Крик 6» / Scream VI (18+)
Для кого: для поклонников франшизы и Дженны Ортеги
Это первая часть придуманной когда-то Уэсом Крэйвеном культовой франшизы, в которой основное действие разворачивается за пределами городка Вудсборо и без участия Сидни Прескотт (играющую ее Нив Кэмпбелл не устроил гонорар). Зато в кадре — Нью-Йорк, а в касте блистает, оттягивая на себя чуть ли не все экранное внимание, звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега. По сюжету ее героиня Тара Карпентер вместе с сестрой Сэм (Мелисса Баррера) и другими выжившими в очередной резне переезжает в большой город, чтобы начать все заново.
В остальном же это вновь метакино, в котором куда важнее любовь его авторов к жанру хоррора, чем стремление снять его самим. Шестую часть, как и пятую, делали режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт со сценарной командой из Джеймса Вандербилта, Гая Бусика и Кевина Уильямсона. И да, немаловажная детективная составляющая тоже по-прежнему на месте.
Amazon, iTunes, Google Play, Vudu, Paramount Plus, Apple TV+
«Два, три, демон приди!» / Talk to Me (18+)
Для кого: для любителей хорроров, которые не те, чем кажутся
Расхваленный критикой фильм стал дебютом в полнометражной режиссуре для близнецов Дэнни и Майкла Филиппу, снимавших до этого вирусные ролики для YouTube. Возможно, поэтому самыми живыми (простите, за каламбур) в австралийском хорроре смотрятся сцены вызова мертвых на вечеринках тинейджеров, которые те якобы фиксируют на видео и выкладывают в соцсети. Чтобы совершить ритуал, достаточно пожать криповую руку в надписях, принадлежавшую то ли колдуну, то ли медиуму, и произнести заклинание. В российском переводе (фильм выходил в прокат) оно стало звучать как «Два, три, демон приди!», тогда как английский оригинал Talk to Me («Поговори со мной») прозрачнейшим образом намекает на то, о чем все это на самом деле.
Поговорить с умершей недавно мамой мечтает 17-летняя Мия (Софи Уайлд). Та то ли добровольно ушла из жизни, то ли случайно выпила больше таблеток, чем следовало. Горе мучает Мию настолько, что она позволяет призраку, которого считает мамой, дольше положенного провести в теле Райли (Джо Берд), младшего брата ее лучшей подруги.
Кинотеатры России, Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Vudu
«Конкретный убийца» / Totally Killer (18+)
Для кого: для тех, кому понравился «Счастливого дня смерти»
Забавный комедийный хоррор, в котором смешиваются приемы франшиз «Назад в будущее» и «Крик». Джейми (Кирнан Шипка) — учится в старших классах американской школы в городке Вернон в наше время. В конце 1980-х в этой тихой провинции произошло тройное убийство. Неизвестный в маске зарезал трех 16-летних девушек. Спустя годы маньяк возвращается, чтобы расправиться с Пэм (Джули Боуэн), мамой Джейми. Тогда на созданной подругой машине времени протагонистка отправляется в прошлое, чтобы не допустить убийства и тем спасти и свою маму. А еще — убедиться, какими токсичными были подростки и взрослые в 1980-е.
Все самые смешные шутки фильма как раз про это столкновение мировоззрений, а его главный провал — вольная трактовка квантовой теории и пространственно-временного континуума. Впрочем, это почти сразу компенсируют гэгом, что главная героиня Джейми просто ничего не поняла в финале «Мстителей».
Amazon Prime
«Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)
Для кого: для фанатов Ари Астера и Хоакина Феникса
Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров (то есть так называемых медленных постхорроров) и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли.
Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у протагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.
Чтобы пройти этот путь вместе с Бо, зрителю надо запастись терпением: хронометраж фильма три часа, а действие развивается не то, чтобы стремительно, хотя и сразу максимально крипово.
«Кинопоиск», «Иви», «Три колор Кино и ТВ», Okko, Kion, Wink
«Паранормальные явления. Скинамаринк» / Skinamarink (18+)
Для кого: для любителей авангард в кино и видеоарта
Больше всего экспериментальный арт-триллер похож на популярные в нулевые компьютерные игры: бродилки-скримеры, в которых никогда не угадаешь, что ждет за поворотом. Он снят от первого лица — глазами детей. Четырехлетний Кевин и шестилетняя Кайли бродят по перевернутому вверх дном дому, пытаясь разобраться, что вообще происходит. Это предстоит и зрителю — фильм состоит из набора психоделических звуков, умышленно плохого качества картинок и голосов, которые можно по-разному сложить в единое повествование.
Ключ к пониманию всего происходящего кроется в том, как хоррор вообще создавался. Канадский режиссер Кайл Эдвард Болл перед тем, как снимать полнометражный дебют, завел канал на YouTube. Туда он выложил сюрреалистический короткий метр, похожий на кошмар, и спросил зрителей, какие страшные сны мучали их в юном возрасте. Калейдоскоп детских ужасов из воспоминаний, которыми с ним поделились, и стал основой для арт-ленты. Кстати, местом съемок «Скинамаринка» режиссер выбрал дом родителей, в котором он вместе с сестрой жил в детстве. А вынесенный в заглавие загадочный набор букв Skinamarink — парафраз названия популярной песенки для дошкольников Skidamarink. Болл чуть изменил его, чтобы дети не нашли фильм, гугля любимую мелодию.
Shudder, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
«М3ГАН» / M3GAN (16+)
Для кого: для технофобов и поклонников хорроров про кукол-убийц
Незатейливый, но местами остроумный продюсерский проект создателя «Пилы» Джеймса Вана. Он уже пугал одержимой злыми духами куклой Аннабель в «Заклятиях». Игрушка «М3ГАН» — то есть «андроид 3 модели» — предупреждает об опасностях искусственного интеллекта. Особенно, если ИИ настроен на самосовершенствование и игнорирование первого закона робототехники (про не навреди человеку). У хоррора уже заявлен сиквел, который выйдет в 2025-м.
У 10-летней Кэди (Вайолет Макгроу) в автокатастрофе погибают родители. Ее передают под опеку тете-айтишнице Джемме (Эллисон Уильямс из «Девочек»), которая не слишком готова стать значимым взрослым. Чтобы племяннице было легче переживать травму, она знакомит ее с куклой-андроидом М3ГАН, которую разрабатывает на работе. Главная цель игрушки — обеспечить безопасность ребенка, которую она воспринимает буквально.
Peacock, Prime Video, Vudu, Apple TV+
«Никто тебя не спасет» / No One Will Save You (16+)
Для кого: для ценителей красивой картинки и историй об инопланетянах
Сценарист второго «Дивергента» и «Няни» Брайан Даффилд снял хоррор про отчуждение с людьми и близкие контакты разной степени близости с инопланетянами.
Живущая в красивом доме посреди леса Бринн (Кейтлин Дивер из «Невозможно поверить») находит на лужайке странный округлый след. Вскоре посреди ночи появляются и те, кто его оставил — пришельцы с явно недобрыми намерениями. В родном городе девушку не слишком жалуют из-за событий прошлого, поэтому ей не к кому обратиться и приходится самостоятельно сражаться с чужаками.
В этом медленном и, пожалуй, слишком затянутом хорроре Кейтлин Дивер произносит от силы три реплики за всю картину, но оторваться от ее актерской игры невозможно. А еще — захочется все же узнать, за что главную героиню подвергли остракизму.
Hulu
Комментарии (0)