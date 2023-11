7 лучших новых фильмов ужасов, которые вы могли пропустить

«Никто тебя не спасет» / No One Will Save You (16+)

Для кого: для ценителей красивой картинки и историй об инопланетянах

Сценарист второго «Дивергента» и «Няни» Брайан Даффилд снял хоррор про отчуждение с людьми и близкие контакты разной степени близости с инопланетянами.

Живущая в красивом доме посреди леса Бринн (Кейтлин Дивер из «Невозможно поверить») находит на лужайке странный округлый след. Вскоре посреди ночи появляются и те, кто его оставил — пришельцы с явно недобрыми намерениями. В родном городе девушку не слишком жалуют из-за событий прошлого, поэтому ей не к кому обратиться и приходится самостоятельно сражаться с чужаками.

В этом медленном и, пожалуй, слишком затянутом хорроре Кейтлин Дивер произносит от силы три реплики за всю картину, но оторваться от ее актерской игры невозможно. А еще — захочется все же узнать, за что главную героиню подвергли остракизму.

Hulu