7 лучших новых фильмов ужасов, которые вы могли пропустить

«Два, три, демон приди!» / Talk to Me (18+)

Для кого: для любителей хорроров, которые не те, чем кажутся

Расхваленный критикой фильм стал дебютом в полнометражной режиссуре для близнецов Дэнни и Майкла Филиппу, снимавших до этого вирусные ролики для YouTube. Возможно, поэтому самыми живыми (простите, за каламбур) в австралийском хорроре смотрятся сцены вызова мертвых на вечеринках тинейджеров, которые те якобы фиксируют на видео и выкладывают в соцсети. Чтобы совершить ритуал, достаточно пожать криповую руку в надписях, принадлежавшую то ли колдуну, то ли медиуму, и произнести заклинание. В российском переводе (фильм выходил в прокат) оно стало звучать как «Два, три, демон приди!», тогда как английский оригинал Talk to Me («Поговори со мной») прозрачнейшим образом намекает на то, о чем все это на самом деле.

Поговорить с умершей недавно мамой мечтает 17-летняя Мия (Софи Уайлд). Та то ли добровольно ушла из жизни, то ли случайно выпила больше таблеток, чем следовало. Горе мучает Мию настолько, что она позволяет призраку, которого считает мамой, дольше положенного провести в теле Райли (Джо Берд), младшего брата ее лучшей подруги.

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