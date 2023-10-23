«Отпуск в октябре» Романа Михайлова, «Король и Шут» и «Трепачи» с Калюжным и Стояновым: какие фильмы и сериалы номинированы на премию «Золотой орел»?

На приз за лучший игровой фильм претендуют 38 картин — в том числе «Бери да помни» Байбулата Батуллина с Розой Хайруллиной в главной роли, «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «По щучьему велению» — сказка с Никитой Кологривым, Милой Ершовой и костюмами Надежды Васильевой-Балабановой. Публикуем номинантов в трех титульных категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучший проект онлайн-платформы» и «Лучший телевизионный сериал».
Лучший игровой фильм
- «14+. Продолжение», режиссер Андрей Зайцев
- «1993», режиссер Александр Велединский
- «Ада», режиссер Станислав Светлов
- «Бери да помни», режиссер Байбулат Батуллин
- «Бешенство», режиссер Дмитрий Дьяченко
- «Большие змеи Улли-Кале», режиссер Алексей Федорченко
- «Времена года», режиссер Максим Шабалин
- «Вызов», режиссер Клим Шипенко
- «Голова-жестянка», режиссер Иван Капитонов
- «Единица Монтевидео», режиссер Татьяна Лютаева
- «За Палыча!», режиссер Андрей Богатырев
- «Императрицы», режиссер Андрей Кравчук
- «Кентавр», режиссер Кирилл Кемниц
- «Климпейкеры», режиссер Григорий Константинопольский
- «Край надломленной луны», режиссер Светлана Самошина
- «Медея», режиссер Игорь Волошин
- «Мира», режиссер Дмитрий Киселёв
- «Наводнение», режиссер Иван Твердовский-младший
- «Не хороните меня без Ивана», режиссер Любовь Борисова
- «Небесная команда», режиссер Владимир Алеников
- «Нюрнберг», режиссер Николай Лебедев
- «Отпуск в октябре», режиссер Роман Михайлов
- «Плотник», режиссер Авдотья Смирнова
- «По щучьему веленью», режиссер Александр Войтинский
- «Повелитель ветра», режиссер Игорь Волошин
- «Поехавшая», режиссер Антон Маслов
- «Помилование», режиссер Айнур Аскаров
- «Праведник», режиссер Сергей Урсуляк
- «Русский крест», режиссеры Эдуард Бояков и Петр Зеленов
- «Снегирь», режиссер Борис Хлебников
- «Страсти по Матвею», режиссер Сергей Ильин
- «Тайное влечение», режиссер Стася Венкова
- «Туман», режиссер Наталия Гугуева
- «У людей так бывает», режиссеры Валерий Белоцерковский и Карен Оганесян
- «Хитровка. Знак четырех», режиссер Карен Шахназаров
- «Чебурашка», режиссер Дмитрий Дьяченко
- «Чувства Анны», режиссер Анна Меликян
- «Чук и Гек. Большое приключение», режиссер Александр Котт
«Фишер»
«Секс. До и после»
Лучший проект онлайн-платформы
- «13-я клиническая»
- «Актрисы»
- «Балет»
- «Беби-тур»
- «Библиотекарь»
- «Дело о пропавшей деревне»
- «Жить жизнь»
- «За полчаса до весны»
- «Комплекс Бога»
- «Корольи Шут»
- «Кошка»
- «Крутая перемена»
- «Лада Голд»
- «Мастодонт»
- «Мерзлая земля»
- «Открытый брак»
- «Очевидное невероятное»
- «Плейлист волонтера»
- «Райцентр»
- «Раневская»
- «Сансара»
- «Секс. До и после»
- «Сны Алисы»
- «Трепачи»
- «Ухожу красиво»
- «Фандорин. Азазель»
- «Фишер»
- «Черное облако»
Лучший телевизионный сериал
- «Акушер», режиссер Денис Карро
- «Аутсайдер», режиссер Владимир Нахабцев
- «Бизон: дело манекенщицы», режиссер Сергей Чекалов
- «Все как у людей. Продолжение», режиссер Кирилл Седухин
- «Всем по 50», режиссер Станислав Назиров
- «Горько-соленое море любви», режиссер Всеволод Аравин
- «Дама с собачкой», режиссер Мирослав Малич
- «Доктор Краснов», режиссер Алена Райнер
- «Друг на час», режиссер Александр Бойков
- «Катюша», режиссер Илья Казанков
- «Кафе Куба», режиссер Жанна Кадникова
- «Лимиьтчицы», режиссер Ольга Доброва-Куликова
- «Лихорадка», режиссер Александр Касаткин
- «Между нами глубокое море», режиссер Егор Баринов
- «Операция Престол», режиссер Владимир Кильбург
- «Первокурсницы», режиссер Илья Ермолов
- «СССР», режиссер Алексей Рудаков
- «Трейдер», режиссер Энтони Уоллер
- «Шаляпин», режиссер Егор Анашкин
- «Шпион», режиссер Иван Стаханов
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