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Кино и сериалы

«Отпуск в октябре» Романа Михайлова, «Король и Шут» и «Трепачи» с Калюжным и Стояновым: какие фильмы и сериалы номинированы на премию «Золотой орел»?

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На приз за лучший игровой фильм претендуют 38 картин — в том числе «Бери да помни» Байбулата Батуллина с Розой Хайруллиной в главной роли, «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «По щучьему велению» — сказка с Никитой Кологривым, Милой Ершовой и костюмами Надежды Васильевой-Балабановой. Публикуем номинантов в трех титульных категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучший проект онлайн-платформы» и «Лучший телевизионный сериал».

Кадр из проекта

«Отпуск в октябре»

Роман Михайлов: «В 12 лет я начал путешествовать по сектам – это был чудесный опыт»

Лучший игровой фильм

  • «14+. Продолжение», режиссер Андрей Зайцев
  • «1993», режиссер Александр Велединский
  • «Ада», режиссер Станислав Светлов
  • «Бери да помни», режиссер Байбулат Батуллин
  • «Бешенство», режиссер Дмитрий Дьяченко
  • «Большие змеи Улли-Кале», режиссер Алексей Федорченко
  • «Времена года», режиссер Максим Шабалин
  • «Вызов», режиссер Клим Шипенко
  • «Голова-жестянка», режиссер Иван Капитонов
  • «Единица Монтевидео», режиссер Татьяна Лютаева
  • «За Палыча!», режиссер Андрей Богатырев
  • «Императрицы», режиссер Андрей Кравчук
  • «Кентавр», режиссер Кирилл Кемниц
  • «Климпейкеры», режиссер Григорий Константинопольский
  • «Край надломленной луны», режиссер Светлана Самошина
  • «Медея», режиссер Игорь Волошин
  • «Мира», режиссер Дмитрий Киселёв
  • «Наводнение», режиссер Иван Твердовский-младший
  • «Не хороните меня без Ивана», режиссер Любовь Борисова
  • «Небесная команда», режиссер Владимир Алеников
  • «Нюрнберг», режиссер Николай Лебедев
  • «Отпуск в октябре», режиссер Роман Михайлов
  • «Плотник», режиссер Авдотья Смирнова
  • «По щучьему веленью», режиссер Александр Войтинский
  • «Повелитель ветра», режиссер Игорь Волошин
  • «Поехавшая», режиссер Антон Маслов
  • «Помилование», режиссер Айнур Аскаров
  • «Праведник», режиссер Сергей Урсуляк
  • «Русский крест», режиссеры Эдуард Бояков и Петр Зеленов
  • «Снегирь», режиссер Борис Хлебников
  • «Страсти по Матвею», режиссер Сергей Ильин
  • «Тайное влечение», режиссер Стася Венкова
  • «Туман», режиссер Наталия Гугуева
  • «У людей так бывает», режиссеры Валерий Белоцерковский и Карен Оганесян
  • «Хитровка. Знак четырех», режиссер Карен Шахназаров
  • «Чебурашка», режиссер Дмитрий Дьяченко
  • «Чувства Анны», режиссер Анна Меликян
  • «Чук и Гек. Большое приключение», режиссер Александр Котт
Кадр из проекта

«Трепачи»

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный — герои обложки сентябрьского номера «Собака.ru»!

Кадр из проекта

«Фишер»

Кадр из проекта

«Секс. До и после»

Как актриса Дарья Мороз стала режиссером и важным шоураннером?

Лучший проект онлайн-платформы

  • «13-я клиническая»
  • «Актрисы»
  • «Балет»
  • «Беби-тур»
  • «Библиотекарь»
  • «Дело о пропавшей деревне»
  • «Жить жизнь»
  • «За полчаса до весны»
  • «Комплекс Бога»
  • «Корольи Шут»
  • «Кошка»
  • «Крутая перемена»
  • «Лада Голд»
  • «Мастодонт»
  • «Мерзлая земля»
  • «Открытый брак»
  • «Очевидное невероятное»
  • «Плейлист волонтера»
  • «Райцентр»
  • «Раневская»
  • «Сансара»
  • «Секс. До и после»
  • «Сны Алисы»
  • «Трепачи»
  • «Ухожу красиво»
  • «Фандорин. Азазель»
  • «Фишер»
  • «Черное облако»
Кадр из проекта

«Дама с собачкой»

Кадр из проекта

«Шаляпин»

Лучший телевизионный сериал

  • «Акушер», режиссер Денис Карро
  • «Аутсайдер», режиссер Владимир Нахабцев
  • «Бизон: дело манекенщицы», режиссер Сергей Чекалов
  • «Все как у людей. Продолжение», режиссер Кирилл Седухин
  • «Всем по 50», режиссер Станислав Назиров
  • «Горько-соленое море любви», режиссер Всеволод Аравин
  • «Дама с собачкой», режиссер Мирослав Малич
  • «Доктор Краснов», режиссер Алена Райнер
  • «Друг на час», режиссер Александр Бойков
  • «Катюша», режиссер Илья Казанков
  • «Кафе Куба», режиссер Жанна Кадникова
  • «Лимиьтчицы», режиссер Ольга Доброва-Куликова
  • «Лихорадка», режиссер Александр Касаткин
  • «Между нами глубокое море», режиссер Егор Баринов
  • «Операция Престол», режиссер Владимир Кильбург
  • «Первокурсницы», режиссер Илья Ермолов
  • «СССР», режиссер Алексей Рудаков
  • «Трейдер», режиссер Энтони Уоллер
  • «Шаляпин», режиссер Егор Анашкин
  • «Шпион», режиссер Иван Стаханов
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