«Отпуск в октябре» Романа Михайлова, «Король и Шут» и «Трепачи» с Калюжным и Стояновым: какие фильмы и сериалы номинированы на премию «Золотой орел»?

На приз за лучший игровой фильм претендуют 38 картин — в том числе «Бери да помни» Байбулата Батуллина с Розой Хайруллиной в главной роли, «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «По щучьему велению» — сказка с Никитой Кологривым, Милой Ершовой и костюмами Надежды Васильевой-Балабановой. Публикуем номинантов в трех титульных категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучший проект онлайн-платформы» и «Лучший телевизионный сериал».