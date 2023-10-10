«Каникулы», Дмитрий Давыдов и фрау Лиза Янковская: объявлены лауреаты первого фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Запущенный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», который в разные годы поддерживал производство фильмов «Капитан Волконогов бежал» и «Один маленький ночной секрет», фестиваль призван привлечь внимание к талантливым авторским картинам. Цель смотра — «обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена». Рассказываем о лауреатах дебютного сезона «Маяка».
Гран-при фестиваля «Маяк» — «Каникулы», режиссер Анна Кузнецова
Двенадцать школьников из калужского театрального кружка летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая учительница-режиссер Таня (Дарья Савельева) — не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования.
Лучший дебют — «Королевство», режиссер Татьяна Рахманова. Фильм также взял приз в номинации «Лучшая операторская работа» — его получил Алишер Хамидходжаев
Картина рассказывает о подростках, которые отмечают выпуск из детского дома, спуская все деньги за два дня. Они арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. Эти два дня — время, когда сбываются мечты. Аренда дома заканчивается, но праздник закончиться не должен: дом превращается в крепость. И даже когда начинается штурм, ребята ждут, что все скоро закончится и наступит рассвет.
Лучшая работа режиссера — «Чума», Дмитрий Давыдов
По его словам, это «фильм про нашу жизнь — без соплей, про слабость и силу — и в чем вообще эта сила». По сюжету, в якутском селе одна напротив другой живут две неполные семьи — без матерей. Робкого и безответного Ивана (Георгий Бессонов) постоянно унижает сосед, дерзкий и самоуверенный Влад (Евгений Николаев). После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына (Эрхан Слепцов), подросток разочаровывается в отце и начинает все больше времени проводить с его обидчиком.
Лучший сценарий — «Фрау», режиссер и сценарист Любовь Мульменко. Лента также отметилась лучшей женской ролью — ее исполнила актриса Лиза Янковская
Главный герой картины Ваня (Вадик Королев) — молодой человек со странностями. Он работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау». Все меняется, когда он знакомится с балериной Пермского театра оперы и балета Кристиной (Лиза Янковская) — и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер.
Лучшая мужская роль — Эльдар Калимулин в фильме «Год рождения» режиссера Михаила Местецкого, для которого это второй полный метр после дебютного «Тряпичного союза» 2014 года с Иваном Янковским и Александром Палем
Мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин) настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска, давно распавшейся буйной панк-группой «Яичный свет», что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Все меняется, когда Филипп влюбляется в Марину (Анастасия Талызина). Но хотя на горизонте маячит взрослая семейная жизнь, он никак не может отказаться от своих панк-фантазий.
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