«Каникулы», Дмитрий Давыдов и фрау Лиза Янковская: объявлены лауреаты первого фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Лучшая мужская роль — Эльдар Калимулин в фильме «Год рождения» режиссера Михаила Местецкого, для которого это второй полный метр после дебютного «Тряпичного союза» 2014 года с Иваном Янковским и Александром Палем

Мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин) настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска, давно распавшейся буйной панк-группой «Яичный свет», что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Все меняется, когда Филипп влюбляется в Марину (Анастасия Талызина). Но хотя на горизонте маячит взрослая семейная жизнь, он никак не может отказаться от своих панк-фантазий.

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