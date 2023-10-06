«Локи» с Томом Хиддлстоном, пираты с Тайкой Вайтити и Бекхэмы: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Поиски» / Found, премьера (NBC) (18+)

Детективная драма с Шанолой Хэмптон («Бесстыжие»). Она играет Габи, занимающуюся поиском пропавших людей, которых не смогла найти полиции. В расследованиях ей помогает преступник, которого она тайно держит в подвале. Много лет назад он похитил Габи, когда ей было 16 лет, но она смогла сбежать и сама взяла его в плен. Среди режиссеров проекта — Димэйн Дэвис («Ты»).

С 3 октября, NBC