«Локи» с Томом Хиддлстоном, пираты с Тайкой Вайтити и Бекхэмы: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение шоу о боге-трикстере Локи в исполнении Тома Хиддлстона, мрачный детектив «Рептилии» с Джастином Тимберлейком, Бенисио дель Торо и Алисией Сильверстоун, пиратская комедия с Тайкой Вайтити «Наш флаг означает смерть», а также документальный проект о Дэвиде Бекхэме и новые сезоны «Симпсонов» и «Трех котов» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Точка кипения» / Boiling Point, премьера (BBC One) (18+)
Сериальное продолжение снятого одним кадром фильма со Стивеном Грэмом про громокипящие будни сотрудников британского ресторана. Действие сиквела происходит через полгода после финала картины. Шеф-поваром становится Карли (Винетт Робинсон), и теперь ей придется разбираться со всеми сложностями высокой кухни. Впрочем, Грэм, как и остальной каст, тоже вернутся к своим ролям. Авторы оригинала Джеймс Каммингс и Фил Барантини вошли в сценарную группу и нового проекта, а последний в том числе снял часть эпизодов как режиссер.
С 1 октября, BBC One
Сериал «Симпсоны» / The Simpsons, 35 сезон (Fox) (16+)
Мультсериал, в котором уже было абсолютно все, возвращается с юбилейным, 35-м по счету, сезоном. В нем Гомер, трудившийся всегда на атомной станции, будет работать охранником школьного перекрестка, Мардж переживать из-за взросления Барта, а Лиза вспоминать, как ее папу однажды обвинили в отключении электричества в Спрингфилде перед Днем благодарения. И да, проект уже продлен на 36 сезон.
С 1 октября, Fox
Сериал «Закусочная Боба» / Bob's Burgers, 14 сезон (Fox) (16+)
Еще один анимационный долгожитель Fox — ситком о семье, владеющей закусочной в небольшом городе. На нем отразилась забастовка Гильдии сценаристов — изначально планировалось, что в 14 сезоне будет 22 эпизода, но в итоге выйдет лишь 17. Впрочем, проект уже продлен на 15-й.
С 1 октября, Fox
Сериал «Мендельсон», премьера (ТНТ) (16+)
Спродюсированная братьями Андреасян комедия о бывшем вэдэвэшнике (Владимир Сычев) с позывным Мендель, транслирующем гипертрофированную маскулинность, но воспитывающем в одиночку троих дочерей. Генерал и бывший начальник просит Менделя в своем завещании присмотреть за успешным свадебным салоном, которым управляет его внебрачная дочь Лена (Лиза Моряк). Он подозревает, что на этот актив будет претендовать его беспринципная вдова.
Со 2 октября, ТНТ, Premier
Сериал «Поиски» / Found, премьера (NBC) (18+)
Детективная драма с Шанолой Хэмптон («Бесстыжие»). Она играет Габи, занимающуюся поиском пропавших людей, которых не смогла найти полиции. В расследованиях ей помогает преступник, которого она тайно держит в подвале. Много лет назад он похитил Габи, когда ей было 16 лет, но она смогла сбежать и сама взяла его в плен. Среди режиссеров проекта — Димэйн Дэвис («Ты»).
С 3 октября, NBC
Сериал «Мастодонт», премьера («ИРИ») (12+)
Комедия с Федором Добронравовым, Еленой Яковлевой, Ольгой Медынич, Марком Богатыревым и Дмитрием Харатьяном. Пожилой провинциальный чиновник Виктор Петрович неожиданно узнает, что у него якобы есть взрослая дочь в Москве, которая возглавляет один из департаментов Минцифр. Чтобы воссоединиться с новообретенной семьей, он устраивается через связи на работу в министерство. Правда, он совсем не соответствует должности, так как не разбирается в новых технологиях.
С 4 октября, «Иви», Okko, Premier, Wink
Сериал «Бекхэм» / Beckham, премьера (Netflix) (16+)
Из мини-сериала Netflix о культовом футболисте Дэвиде Бекхэме уже завирусился в сети кусок, как он выясняет у своей жены Виктории, которая утверждает, что она из рабочего класса, на какой машине папа возил ее в школу. (Спойлер: на роллс-ройсе!) Остальные эпизоды четырехсерийного шоу не менее увлекательные. В том числе там есть интервью тренера Алекса Фергюсона. Снял проект обладатель «Оскара» Фишер Стивенс («Бухта»).
С 4 октября, Netflix
Фильм «Папа из спецназа» / The Retirement Plan (18+)
Пенсионер в цветастой гавайской рубашке Мэтт (Николас Кейдж) наслаждается жизнью на Каймановых островах. Но внезапно к нему обращается за помощью дочь Эшли (Эшли Грин), которую он не видел много лет. Она пытается скрыться от мафии — за ней охотится бандит Донни (Джеки Эрл Хейли) и его подчиненные во главе с Бобо (Рон Перлман). Снял боевик Тим Браун («Везунчик»).
С 5 октября, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink
Сериал «Люпен» / Lupin, 3 сезон (Netflix) (16+)
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентльмена как такового нет, а вот книги о нем вдохновляют Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. В третьем сезоне самый известный вор Франции Диоп, страдающий вдали от жены и сына, пытается вывезти семью из Парижа и начать с родными новую жизнь.
С 5 октября, Netflix
Сериал «Все и прямо сейчас» / Everything Now, премьера (Netflix) (18+)
Подростковое драмеди с Софи Уайлд из хоррора «Два, три, демон, приди!» в главной роли. Она играет девушку, долго лечившуюся от анорексии. После реабилитации та пытается вновь вернуться в школу. Экранным психотерапевтом героини стал актер и писатель Стивен Фрай, также в касте Вивьенн Ачеампонг из «Песочного человека» и Лорин Аджуфо из «Точки кипения». Эпизоды британского сериала поставили Алисса МакКлелланд («Сексуальное посвещение») и дебютирующий в режиссуре крупной формы Чарли Мэнтон, игравший принца Гарри в фильме «Диана: Последние дни принцессы».
С 5 октября, Netflix
Сериал «Локи» / Loki, 2 сезон (Disney+) (18+)
Напомним, действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал». Бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) вместе с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон) преследуют Сильви (Софи Ди Мартино), альтернативную версию самого Локи. Во втором сезоне к касту проекта присоединился звезда «Все везде и сразу» Ке Хюи Куан. Он играет техника Управления временными изменениями. Среди режиссеров продолжения — создатели «Лунного рыцаря» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.
С 6 октября, Disney+
Фильм «Рептилии» / Reptile (18+)
Детектив с Бенисио дель Торо, Алисией Сильверстоун, Джастином Тимберлейком и Майклом Питтом в главных ролях. Сыщик Том Николс с помощью напарника Дэна и жены Джуди расследует убийство работавшей риелтором Саммер. Ее тело было найдено в одном из сдающихся в аренду домов. Среди подозреваемых — бывший муж Сэм, новый возлюбленный (он же начальник) Грэйди и недовольный действиями риелторов Эли. Фильм — режиссерский дебют Гранта Сингера, снимавшего клипы Weeknd и Сэму Смиту.
С 6 октября, Netflix
Сериал «Наш флаг означает Смерть» / Our Flag Means Death, 2 сезон (Max)
Взлет карьеры новозеландского режиссера Тайки Вайтити начался после комедии «Реальные упыри» (российская локализация названия — What We Do in the Shadows), в которой высмеивались вампиры. В новом проекте он шутит над пиратами. Вайтити снял пилот, спродюсировал сериал и сыграл в нем Черную бороду. Правда, главный герой тут все же аристократ XVIII века Стид Боннет, который решает грабить торговые суда. Его роль — у Риза Дарби («Полет Конкордов»). В продолжении Боннет и Черная борода по-разному переживают разрыв отношений, произошедший в конце первого сезона.
С 6 октября, Max
Сериал «Три кота», 5 сезон (0+)
Мультсериал про приключения трех котов (вернее, двух котов и одной кошечки, мяу) возвращается с пятым сезоном. В нем Коржик, Карамелька и Компот продолжат взрослеть и узнавать новое в идиллическом городе Котополисе.
С 7 октября, «Кинопоиск»
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