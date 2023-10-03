18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Музыку звезд» Анастасии Зверьковой и «Ваш ход, Королева!» Алены Михайловой покажут на фестивале научпоп фильмов «Мир знаний»

Поделиться:

Это масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино — первый и единственный в Петербурге. Миссия фестиваля — в популяризации научного и исследовательского кино, а также создании новых возможностей для самореализации режиссеров и художников. Рассказываем о фильмах-участниках «Мира знаний», показы которых стартуют уже на этой неделе. 

Международная программа кинофестиваля «Мир знаний»:

  • «Больше света» (Light needs), режиссер Джесси Маклин. США, 2023 год.
  • «Великий поход китайских крабов» (Such a long march), режиссер Доминик Лоро. Бельгия, 2022 год
  • «Вес воды, или Климатический кризис в Непале» (The weight of water), режиссеры Нилима Валланги и Дидж Филлипс. Великобритания, Непал, 2022 год
  • «Жить в голове Дерека» (Derek changes his mind), режиссеры Дерек Дабкоски, Иан Макклеллен и Им Джун Ким. США, 2022 год
  • «Музыка звезд», режиссер Анастасия Зверькова. Россия, 2023 год
  • «Общая цепочка» (A common sequence), режиссеры Мэри Хелена Кларк и Майк Гибиссер. США, 2022 год
  • «Тонкие поля», режиссер Дмитрий Лукьянов. 2022 год

«Ваш ход, Королева!»

Российская конкурсная программа:

  • «Охотник за метеоритами», режиссер Наталья Анисимова. 2023 год
  • «Вспышки света», режиссер Юлия Киселева. 2022 год
  • «Просто жизнь», режиссер Юлия Киселева. 2023 год
  • «Мельников», режиссер Марина Мария Мельник. 2023 год
  • «Опытным путем», режиссеры Владимир Головнев, Никита Аниськин, Павел Тихонов и Олеся Епишина. 2022 год
  • «Пиблокто», режиссеры Анастасия Шубина и Тимофей Глинин. 2023 год
  • «Король бакланов», режиссер Дарья Разумникова. 2022 год
  • «Кокколито. Танцующие над бездной», режиссер Владимир Марин
  • «Птицы и люди науки», режиссер Елена Туринцева
  • «Трогательные технологии», режиссер Валентина Коровникова. 2022 год
  • «Мир по Либерману», режиссер Владимир Непевный. 2023 год
  • «Ваш ход, Королева!», режиссер Алена Михайлова. 2023 год
  • «Почему умирают пчелы», режиссер Лада Поздеева. 2023 год
  • «Зрительная полоса», режиссер Лилия Дмитрик. 2023 год
  • «Царь горы», режиссер Дарья Хренова. 2022 год
  • «Атомные энтузиасты», режиссер Алексей Яковлев. 2023 год
  • «Невечная мерзлота», режиссер Яна Рубановская. 2023 год

18-й Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» пройдет с 6 по 10 октября в Доме кино, а также на площадках Планетария №1, книжного магазина «Порядок слов» и в пространства «Лекторий’порт». Вход на все показы свободный — по предварительной регистрации

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: