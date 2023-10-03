«Музыку звезд» Анастасии Зверьковой и «Ваш ход, Королева!» Алены Михайловой покажут на фестивале научпоп фильмов «Мир знаний»

Это масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино — первый и единственный в Петербурге. Миссия фестиваля — в популяризации научного и исследовательского кино, а также создании новых возможностей для самореализации режиссеров и художников. Рассказываем о фильмах-участниках «Мира знаний», показы которых стартуют уже на этой неделе.
Международная программа кинофестиваля «Мир знаний»:
- «Больше света» (Light needs), режиссер Джесси Маклин. США, 2023 год.
- «Великий поход китайских крабов» (Such a long march), режиссер Доминик Лоро. Бельгия, 2022 год
- «Вес воды, или Климатический кризис в Непале» (The weight of water), режиссеры Нилима Валланги и Дидж Филлипс. Великобритания, Непал, 2022 год
- «Жить в голове Дерека» (Derek changes his mind), режиссеры Дерек Дабкоски, Иан Макклеллен и Им Джун Ким. США, 2022 год
- «Музыка звезд», режиссер Анастасия Зверькова. Россия, 2023 год
- «Общая цепочка» (A common sequence), режиссеры Мэри Хелена Кларк и Майк Гибиссер. США, 2022 год
- «Тонкие поля», режиссер Дмитрий Лукьянов. 2022 год
«Ваш ход, Королева!»
Российская конкурсная программа:
- «Охотник за метеоритами», режиссер Наталья Анисимова. 2023 год
- «Вспышки света», режиссер Юлия Киселева. 2022 год
- «Просто жизнь», режиссер Юлия Киселева. 2023 год
- «Мельников», режиссер Марина Мария Мельник. 2023 год
- «Опытным путем», режиссеры Владимир Головнев, Никита Аниськин, Павел Тихонов и Олеся Епишина. 2022 год
- «Пиблокто», режиссеры Анастасия Шубина и Тимофей Глинин. 2023 год
- «Король бакланов», режиссер Дарья Разумникова. 2022 год
- «Кокколито. Танцующие над бездной», режиссер Владимир Марин
- «Птицы и люди науки», режиссер Елена Туринцева
- «Трогательные технологии», режиссер Валентина Коровникова. 2022 год
- «Мир по Либерману», режиссер Владимир Непевный. 2023 год
- «Ваш ход, Королева!», режиссер Алена Михайлова. 2023 год
- «Почему умирают пчелы», режиссер Лада Поздеева. 2023 год
- «Зрительная полоса», режиссер Лилия Дмитрик. 2023 год
- «Царь горы», режиссер Дарья Хренова. 2022 год
- «Атомные энтузиасты», режиссер Алексей Яковлев. 2023 год
- «Невечная мерзлота», режиссер Яна Рубановская. 2023 год
18-й Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» пройдет с 6 по 10 октября в Доме кино, а также на площадках Планетария №1, книжного магазина «Порядок слов» и в пространства «Лекторий’порт». Вход на все показы свободный — по предварительной регистрации.
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