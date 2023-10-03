«Музыку звезд» Анастасии Зверьковой и «Ваш ход, Королева!» Алены Михайловой покажут на фестивале научпоп фильмов «Мир знаний»

Это масштабный междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино — первый и единственный в Петербурге. Миссия фестиваля — в популяризации научного и исследовательского кино, а также создании новых возможностей для самореализации режиссеров и художников. Рассказываем о фильмах-участниках «Мира знаний», показы которых стартуют уже на этой неделе.