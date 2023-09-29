Уэс Андерсон, Леди Баг и советские актеры в комедии «Не дождетесь»: Что смотреть дома на этой неделе

Экранизация Уэсом Андерсеном Роальда Даля с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Генри Шугара, спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“», комедия с советскими актерами от Светланы Немоляевой до Натальи Варлей «Не дождетесь», а также первая лента киновселенной DC о супергерое-латиноамериканце «Синий Жук» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Ира», премьера (Okko) (18+)
Комедия в духе «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж со звездой «Неадекватных людей» и «Лондонграда» Ингрид Олеринской в главной роли. Здесь в центре нарратива также амбивалентная героиня и используется прием разрушения четвертой стены, когда персонажи обращаются напрямую к зрителям.
В жизни сотрудницы МФЦ Иры царит хаос. Ее бывший все время возвращается, чтобы снова ее оставить, папа уходит к молодой женщине, мама ударяется в религию. А сама Ира оказывается беременна. В касте сериала — Григорий Калинин, Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Иван Купреенко и Максим Стоянов. Придумал и снял проект Алим Бесчоков, сценарист «Неличной жизни».
С 25 сентября, Okko
Фильм «Синий Жук» / Blue Beetle (16+)
Первый фильм киновселенной DC о супергерое-латиноамериканце — это история мексиканца Хайме Рейеса (Шоло Маридуэнья). Он учится на юриста, но вынужден работать уборщиком в доме оружейной баронессы Виктории Корд (Сьюзен Сарандон). Там в его руки попадает артефакт, который превращает его в супергероя Синего Жука. Вместе с семьей он начинает противостоять стремительной милитаризации общества.
Уже вышел, Vudu
Сериал «Громко и нежно», премьера (Okko) (16+)
Документальный сериал Кирилла Алехина («Естественный отбор») рассказывает о пяти юных исполнительницах из разных городов России, поющих о себе и выпускающих музыку во «ВКонтакте». Среди них — Внимание брусника!, Нежность на бумаге, Элли на маковом поле, Фефа и Екатерина Яшникова.
С 25 сентября, Okko
Сериал «Бедные Абрамовичи», премьера (Start) (18+)
Комедия про корни, которые не стоит забывать. Бедному еврею Борису Абрамовичу (Гера Сандлер) после удара молнии является призрак его предка Хаима (Семен Стругачев). Он пытается заставить потомка вспомнить о его происхождении. Борис начинает соблюдать шаббат, читать Тору и ходить в синагогу. Но внезапная смена поведения очень тревожит его большую семью. Снял сериал Илья Фарфель («Короче»).
С 26 сентября, Start
Фильм «Чудесная история Генри Шугара» / The Wonderful Story of Henry Sugar (12+)
Экранизация Уэсом Андерсоном книги Роальда Даля, автора «Чарли и шоколадной фабрики», с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он играет Генри Шугара, который узнает о загадочной технике, позволяющей видеть без глаз сквозь бумагу, бинт, двери или ладони. Он решает ею овладеть, чтобы выигрывать в карты. В короткометражке продолжительностью в 37 минут также снялись Бен Кингсли, Дев Патель, Ричард Айоади, Рэйф Файнс и Руперт Френд.
С 27 сентября, Netflix
Сериал «Плакса» (СТС, Wink) (16+)
Переехавшая из Москвы в Новоморск школьница Маша (Ника Жукова, дочь Сергея Жукова) подвергается буллингу со стороны новых одноклассников, которые начинают звать ее «плаксой». Единственной ее отдушиной становится музыка.
Шоураннером проекта стал фронтмен «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В сериале также снялся музыкант Ваня Дмитриенко, а родителей и бабушку Маши сыграли Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова.
С 28 сентября, Wink
Фильм «Гран туризмо» / Gran Turismo (18+)
Основанная на реальных событиях история, как геймер Янн Марденборо (Арчи Мадекве), несостоявшийся автогонщик Джейк Солтер (Дэвид Харбор) и идейный маркетолог Дэнни Мур (Орландо Блум) добиваются успеха в автогонках. При этом «Гран туризмо» — это экранизация одноименной серии игр. Снял проект Нил Бломкамп, режиссер «Района № 9».
Уже вышел, Vudu
Сериал «Большой дом», премьера (12+)
Ретродетектив Егора Кончаловского про шпионов, двойных агентов и героических кгбистов (да-да). В Ленинград 1960-х возвращается Александр Строганов по прозвищу Граф (Артур Ваха). Во время Второй мировой он работал на немецкую разведку, а после переметнулся в ЦРУ. Чтобы навредить СССР, он пытается украсть советского физика-ядерщика. Плану противостоит подполковник КГБ Михаил Широков (Борис Хвошнянский).
С 28 сентября «Иви», «Кинопоиск», Okko
Фильм «Флора и сын» / Flora and Son (16+)
Мелодрама Джона Карни («Однажды», «Рок-н-ролльщики») с Ив Хьюсон и Джозефом Гордоном-Левиттом. Мать-одиночка пытается найти общий язык с сыном-трудным подростком (Орен Кинлан). Она помогает ему со съемками его рэп-клипов, а еще нанимает учителя по игре на гитаре, с которым в итоге начинает заниматься сама.
С 29 сентября, AppleTV+
Сериал «Поколение „Ви“» / Gen V, премьера (Prime Video) (18+)
Спин-офф «Пацанов» посвящен коллдежу, в котором молодых героев со сверхспособностями учат обращаться с их даром. В него попадает студентка Мари Монро (Джаз Синклер) и другие первокурсники. Их заставляют принять участие в королевской битве, организованной компанией Vought International.
В шоу появятся Джесси Ашер, Колби Минифи и Пи Джей Бирн в ролях соответственно Реджи Франклина (Поезда-А) , Эшли Баррет и Адама Бурка, то есть персонажей, которых они играли и в «Пацанах».
С 29 сентября, Prime Video
«Не дождетесь», премьера (Premier) (18+)
В Международный день пожилых людей Premier выпускает комедийный проект о людях старшего поколения. В нем снялись знаменитые советские артисты: Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Галина Стаханова, Марина Шиманская, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина. Они играют постояльцев дома престарелых, в который устраивается молодой аферист Виталик (Владислав Кунеевский), чтобы скрыться от кредиторов. В эпизодах шоу заняты подопечные фонда «Артист», который поддерживает людей, посвятивших жизнь работе в сфере культуры
С 1 октября, Premier
Фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» / Ladybug & Cat Noir: Awakening (6+)
У любимого детьми и подростками мультсериала появился свой полный метр. В нем французская школьница Маринетт и ее одноклассник Адриан, в которого она влюблена, будут, как и в оригинале, разбираться со своими чувствами и спасать Париж от злодеев. На самом деле они супергерои — Леди Баг и Супер-Кот.
Уже вышел, «Кинопоиск»
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