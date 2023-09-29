Уэс Андерсон, Леди Баг и советские актеры в комедии «Не дождетесь»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Ира», премьера (Okko) (18+)

Комедия в духе «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж со звездой «Неадекватных людей» и «Лондонграда» Ингрид Олеринской в главной роли. Здесь в центре нарратива также амбивалентная героиня и используется прием разрушения четвертой стены, когда персонажи обращаются напрямую к зрителям.

В жизни сотрудницы МФЦ Иры царит хаос. Ее бывший все время возвращается, чтобы снова ее оставить, папа уходит к молодой женщине, мама ударяется в религию. А сама Ира оказывается беременна. В касте сериала — Григорий Калинин, Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Михаил Тройник, Иван Купреенко и Максим Стоянов. Придумал и снял проект Алим Бесчоков, сценарист «Неличной жизни».

С 25 сентября, Okko