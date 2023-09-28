Мария Агранович снимет на Камчатке многосерийную драму «Уголек» — о девушке с обгорелой кожей и сломанным детством

По сюжету, Андрей — журналист с большими амбициями, который подходит к своему сорокалетию как финансовый и эмоциональный банкрот. Встреча с юной Сашей по прозвищу Уголек, необычной фотомоделью с обгорелой кожей, дарит ему шанс начать все с чистого листа. Он пишет о судьбе Уголька статью, которая вызывает широкий общественный резонанс. Андрей отправляется на родину Саши, в Петропавловск-Камчатский, чтобы расследовать другие факты из ее прошлого. Андрею предстоит провести тяжелую работу, чтобы раскрыть правду и донести ее до своих читателей. Пройти это испытание ему помогает Саша, которая, несмотря на тяжелую травму детства, оказывается способной вывести его из жизненного тупика.

«Я начинала писать эту историю с одной целью, а закончила с другой. Почему? Потому что я была в ее детстве. Разрушенном, изгаженном, испохабленном. Я погрузилась в это. Вся история «Уголька» для меня — это история ребенка, над которым надругались и который жаждет, чтобы его любили. Обществу хочется, чтобы она заткнулась, и именно поэтому я хочу, чтобы ее голос звучал», — говорит сценарист сериала Анна Козлова.