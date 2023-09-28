Мария Агранович снимет на Камчатке многосерийную драму «Уголек» — о девушке с обгорелой кожей и сломанным детством

Сериал «Уголек» поднимает сложную социальную тему защиты детей. «Основной посыл истории в том, что ребенок — не до конца сформированная личность с хрупкой психикой, которая нуждается в любви, понимании и защите. Любая детская травма может разрушить всю дальнейшую жизнь человека, поэтому взрослые должны брать полную ответственность за судьбу будущего поколения», — отмечают авторы проекта.
По сюжету, Андрей — журналист с большими амбициями, который подходит к своему сорокалетию как финансовый и эмоциональный банкрот. Встреча с юной Сашей по прозвищу Уголек, необычной фотомоделью с обгорелой кожей, дарит ему шанс начать все с чистого листа. Он пишет о судьбе Уголька статью, которая вызывает широкий общественный резонанс. Андрей отправляется на родину Саши, в Петропавловск-Камчатский, чтобы расследовать другие факты из ее прошлого. Андрею предстоит провести тяжелую работу, чтобы раскрыть правду и донести ее до своих читателей. Пройти это испытание ему помогает Саша, которая, несмотря на тяжелую травму детства, оказывается способной вывести его из жизненного тупика.
«Я начинала писать эту историю с одной целью, а закончила с другой. Почему? Потому что я была в ее детстве. Разрушенном, изгаженном, испохабленном. Я погрузилась в это. Вся история «Уголька» для меня — это история ребенка, над которым надругались и который жаждет, чтобы его любили. Обществу хочется, чтобы она заткнулась, и именно поэтому я хочу, чтобы ее голос звучал», — говорит сценарист сериала Анна Козлова.
Роль Саши Уголек в сериале исполнит Варвара Макарова. Также в проекте снимутся Алексей Филимонов, Анастасия Ивлеева, Дарья Екамасова, Марина Васильева, Иван Фоминов, Евгений Серзин, Ия Исоти, Ростислав Бершауэр, Елизавета Медведева, Иван Батырев, Евгений Сидихин, Екатерина Дегтярева, Наталья Батрак, Тиана Руд, Ева Уильямс, Александра Бабаскина, Анастасия Имамова, Данил Стеклов и Геннадий Смирнов. Режиссером сериала выступает Мария Агранович.
«Мы все спорим, осуждаем или поддерживаем, думаем в контексте разных этик — в этом заключается наше современное существование. А когда вскрывается правда, она выжигает все вокруг, сжигает привычный нам мир. Вот про это наше кино. Про конец света», — отмечает она.
Сериал «Уголек» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.
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