От «Черепашек-ниндзя» до «Черного облака»: Что смотреть дома на этой неделе

Перезапуск франшизы про братьев-черепах Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и Донателло, триллер с Марией Мацель и Филиппом Янковским «Черное облако», комедия о том, что никогда не поздно учиться «Первокурсницы» и боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой «Круче некуда» — рассказываем о фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (12+)
Ребут франшизы про братьев-черепах, всю жизнь скрывавшихся от мира людей в канализациях Нью-Йорка и обучавшихся боевым искусствам под руководством крысы Сплинтера (здесь его играет Джеки Чан).
В фильме режиссеров Джеффа Роу («Митчеллы против машин») и Кайлера Спирса («Амфибия») подростки Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло не слишком жаждут спасать Нью-Йорк и его жителей от суперзлодеев, но встречают Эйприл О’Нил (Айо Эдебири), которой удается их переубедить. Сценарий для проекта написал Сет Роген.
Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «Колесо времени» / The Wheel of Time, 2 сезон (Amazon Prime) (16+)
Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. В первом сезоне одна из них — леди Морейн (Розамунд Пайк) — после нападения троллоков (полулюди полуживотные) на деревню предложила подросткам (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд) сбежать. Ей казалось, что одному из них суждено стать избранным. Во втором сезоне разбросанные по миру герои будут выживать без поддержки друзей.
С 1 сентября, Prime Video
Сериал «Первокурсницы», премьера (ТНТ) (16+)
Комедия о важности образования с Анной Уколовой и Екатериной Сутуловой в главных ролях. Они играют женщин, которые ближе к 40 понимают, что мечты не сбылись, так как они когда-то бросили университет. Тогда они поступают на первый курс вуза, вновь окунаясь в давно забытую студенческую жизнь. Снял проект Илья Ермолов («Разрешите обратиться»).
С 4 сентября, ТНТ, Premier
Сериал «Черное облако», премьера (18+)
Еще один проект режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна, который выходит в сентябре. Это триллер по сценарию придумавшей «Измены» Дарьи Грацевич. Оля (Мария Мацель из «Перевала Дятлова», «Страны Саши» и «ЮЗЗЗ») испытывает настолько сильные вспышки ненависти, что желает смерти раздражающим ее людям. Однажды она узнает, что все ее хейтеры и обидчики начинают на самом деле умирать. Помимо Мацель, в проекте также снялись Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Виктория Толстоганова, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Светлана Камынина и многие другие.
С 7 сентября, Okko
Фильм «Круче некуда» / Hidden Strike (18+)
Не так давно на киноплатформах появился комедийный боевик с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец», как вышел еще один фильм с ним же в главной роли. А еще — с Джоном Синой. Это история как два наемника, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены объединиться, чтобы освободить заложников, захваченных группой международных преступников. Снял проект Скотт Во, автор «Need for speed: Жажда скорости» и грядущих в российском прокате «Неудержимых 4».
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink, «Триколор Кино и ТВ»
Сериал «Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 4 сезон (Paramount+) (18+)
Продолжение анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти».
С 7 сентября, Paramount+
Фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)
Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам, он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.
С 7 сентября, «Кинопоиск»
Сериал «Подменыш» / The Changeling, премьера (Apple TV+) (18+)
Экранизация мистического хоррора Виктора Лаваля. После рождения первенца Эмми сначала страдает от депрессии, а потом просто исчезает вместе с ребенком. Ее муж Аполлон пытается понять, что случилось и где их искать в как будто заколдованном Нью-Йорке. Протагонистов сыграли Лакит Стэнфилд («Атланта») и Кларк Бако («Леттеркенни»).
С 8 сентября, Apple TV+
Фильм «Больше чем никогда» / Plus que jamais (18+)
В этой драме Эмили Атеф («Убивая Еву») сыграл одну из своих последних ролей в кино Гаспар Ульель. Картина «Больше чем никогда» участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Элен (Вики Крисп) и Матье счастливы вместе, но у нее диагностируют неизлечимую болезнь, и она хочет отправиться одна в путешествие по Норвегии. Для нее, вероятно, последнее.
С 9 сентября, «Кинопоиск»
Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon (АМС) (18+)
Спин-офф неубиваемых (сложно удержаться от этой метафоры) «Ходячих мертвецов». Главный герой Диксон (Норман Ридус) приходят в себя во Франции посреди зомби-апокалипсиса и пытается вернуться домой, а заодно сопроводить монахиню Изабеллу (Клеманс Поэзи) и группу детей в безопасное место. Одну из ролей в проекте сыграла Лукерья Ильяшенко, а снял его профессионал зомби-франшизы Грег Никотеро.
С 10 сентября, АМС
«В поисках снежного барса» / La panthère des neiges (12+)
Документальный фильм-размышление о взаимоотношениях человека и природы с музыкой Ника Кейва. Главный герой картины Мари Амиге и Венсена Мюнье — снежный барс, но приключения большой кошки в горах Тибета становятся лишь поводом для философских обобщений. Проект был участником Каннского кинофестиваля и получил премии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая документальная лента.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Premier, Kion, Wink, Okko
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