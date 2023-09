От «Черепашек-ниндзя» до «Черного облака»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)

Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам, он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.

С 7 сентября, «Кинопоиск»