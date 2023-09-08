От «Черепашек-ниндзя» до «Черного облака»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (12+)

Ребут франшизы про братьев-черепах, всю жизнь скрывавшихся от мира людей в канализациях Нью-Йорка и обучавшихся боевым искусствам под руководством крысы Сплинтера (здесь его играет Джеки Чан).

В фильме режиссеров Джеффа Роу («Митчеллы против машин») и Кайлера Спирса («Амфибия») подростки Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло не слишком жаждут спасать Нью-Йорк и его жителей от суперзлодеев, но встречают Эйприл О’Нил (Айо Эдебири), которой удается их переубедить. Сценарий для проекта написал Сет Роген.

Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu