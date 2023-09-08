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Кино и сериалы

От «Черепашек-ниндзя» до «Черного облака»: Что смотреть дома на этой неделе

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Перезапуск франшизы про братьев-черепах Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и Донателло, триллер с Марией Мацель и Филиппом Янковским «Черное облако», комедия о том, что никогда не поздно учиться «Первокурсницы» и боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой «Круче некуда» — рассказываем о фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

Paramount Pictures

Фильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» / Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (12+)

Ребут франшизы про братьев-черепах, всю жизнь скрывавшихся от мира людей в канализациях Нью-Йорка и обучавшихся боевым искусствам под руководством крысы Сплинтера (здесь его играет Джеки Чан).

В фильме режиссеров Джеффа Роу («Митчеллы против машин») и Кайлера Спирса («Амфибия») подростки Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло не слишком жаждут спасать Нью-Йорк и его жителей от суперзлодеев, но встречают Эйприл О’Нил (Айо Эдебири), которой удается их переубедить. Сценарий для проекта написал Сет Роген.

Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu

Amazon Prime

Сериал «Колесо времени» / The Wheel of Time, 2 сезон (Amazon Prime) (16+)

Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. В первом сезоне одна из них — леди Морейн (Розамунд Пайк) — после нападения троллоков (полулюди полуживотные) на деревню предложила подросткам (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд) сбежать. Ей казалось, что одному из них суждено стать избранным. Во втором сезоне разбросанные по миру герои будут выживать без поддержки друзей.

С 1 сентября, Prime Video

ТНТ

Сериал «Первокурсницы», премьера (ТНТ) (16+)

Комедия о важности образования с Анной Уколовой и Екатериной Сутуловой в главных ролях. Они играют женщин, которые ближе к 40 понимают, что мечты не сбылись, так как они когда-то бросили университет. Тогда они поступают на первый курс вуза, вновь окунаясь в давно забытую студенческую жизнь. Снял проект Илья Ермолов («Разрешите обратиться»).

С 4 сентября, ТНТ, Premier

Okko

Сериал «Черное облако», премьера (18+)

Еще один проект режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна, который выходит в сентябре. Это триллер по сценарию придумавшей «Измены» Дарьи Грацевич. Оля (Мария Мацель из «Перевала Дятлова», «Страны Саши» и «ЮЗЗЗ») испытывает настолько сильные вспышки ненависти, что желает смерти раздражающим ее людям. Однажды она узнает, что все ее хейтеры и обидчики начинают на самом деле умирать. Помимо Мацель, в проекте также снялись Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Виктория Толстоганова, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Светлана Камынина и многие другие.

С 7 сентября, Okko

кадр из фильма

Фильм «Круче некуда» / Hidden Strike (18+)

Не так давно на киноплатформах появился комедийный боевик с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец», как вышел еще один фильм с ним же в главной роли. А еще — с Джоном Синой. Это история как два наемника, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены объединиться, чтобы освободить заложников, захваченных группой международных преступников. Снял проект Скотт Во, автор «Need for speed: Жажда скорости» и грядущих в российском прокате «Неудержимых 4».

Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink, «Триколор Кино и ТВ»

Paramount+

Сериал «Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 4 сезон (Paramount+) (18+)

Продолжение анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан, работавший над «Риком и Морти».

С 7 сентября, Paramount+

кадр из фильма

Фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)

Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам, он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.

С 7 сентября, «Кинопоиск»

Apple TV+

Сериал «Подменыш» / The Changeling, премьера (Apple TV+) (18+)

Экранизация мистического хоррора Виктора Лаваля. После рождения первенца Эмми сначала страдает от депрессии, а потом просто исчезает вместе с ребенком. Ее муж Аполлон пытается понять, что случилось и где их искать в как будто заколдованном Нью-Йорке. Протагонистов сыграли Лакит Стэнфилд («Атланта») и Кларк Бако («Леттеркенни»).

С 8 сентября, Apple TV+

кадр из фильма

Фильм «Больше чем никогда» / Plus que jamais (18+)

В этой драме Эмили Атеф («Убивая Еву») сыграл одну из своих последних ролей в кино Гаспар Ульель. Картина «Больше чем никогда» участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Элен (Вики Крисп) и Матье счастливы вместе, но у нее диагностируют неизлечимую болезнь, и она хочет отправиться одна в путешествие по Норвегии. Для нее, вероятно, последнее.

С 9 сентября, «Кинопоиск»

АМС

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon (АМС) (18+)

Спин-офф неубиваемых (сложно удержаться от этой метафоры) «Ходячих мертвецов». Главный герой Диксон (Норман Ридус) приходят в себя во Франции посреди зомби-апокалипсиса и пытается вернуться домой, а заодно сопроводить монахиню Изабеллу (Клеманс Поэзи) и группу детей в безопасное место. Одну из ролей в проекте сыграла Лукерья Ильяшенко, а снял его профессионал зомби-франшизы Грег Никотеро.

С 10 сентября, АМС

кадр из фильма

«В поисках снежного барса» / La panthère des neiges (12+)

Документальный фильм-размышление о взаимоотношениях человека и природы с музыкой Ника Кейва. Главный герой картины Мари Амиге и Венсена Мюнье — снежный барс, но приключения большой кошки в горах Тибета становятся лишь поводом для философских обобщений. Проект был участником Каннского кинофестиваля и получил премии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая документальная лента.

Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Premier, Kion, Wink, Okko

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Рубрика:
Что смотреть дома

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