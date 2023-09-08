18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Режиссер и номинант на «Оскар» Константин Бронзит работает над новым авторским мультфильмом

Поделиться:

Анимационная картина создается на петербургской студии «Мельница». В отличие от последних, по словам Бронзита, «печальных и трагичных» мультфильмов, новая работа режиссера станет «легким и забавным фильмом».

Алексей Костромин
Константин Бронзит

О своей новой авторской анимации, выдержка по «Ведомостям»:

У меня не получается делать кино легко, играючи. Каждый мой [авторский] фильм длится минут 15, но делается 3-4 года. Не только потому, что ты отвлекаешься на какие-то другие вещи, — это понятно. Сам фильм рождается тяжело. Эта история вертелась у меня в голове давно. Я знал, про кого она и о чем. Но для меня всегда самое сложное найти то, что персонажи должны делать каждую секунду, чтобы проявить замысел, чтобы у зрителя появились необходимые мне эмоции.

Также Бронзит продолжает съемки двух полнометражных анимаций для широкой аудитории — «Лунтик. Возвращение домой» на студии «Мельница» и картиной под рабочим названием «Мусор» для студии «Метрафильмс». Два полных метра остаются в приоритете, но он старается работать и над авторским фильмом «почти каждый день».

Константин Бронзит: «В детстве я не любил советские мультфильмы»

Три предыдущих авторских анимационных фильма Константина Бронзита претендовали на премию «Оскар»: в 2009 и 2016 годах его картины «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» входили в пятерку номинантов премии Американской киноакадемии в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», а в 2019-ом «Он не может жить без космоса» дошел до «оскаровского» шорт-листа. Сам режиссер уже 14 лет является действующим членом киноакадемии.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Константин Бронзит

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: