Режиссер и номинант на «Оскар» Константин Бронзит работает над новым авторским мультфильмом

Константин Бронзит О своей новой авторской анимации, выдержка по «Ведомостям»: У меня не получается делать кино легко, играючи. Каждый мой [авторский] фильм длится минут 15, но делается 3-4 года. Не только потому, что ты отвлекаешься на какие-то другие вещи, — это понятно. Сам фильм рождается тяжело. Эта история вертелась у меня в голове давно. Я знал, про кого она и о чем. Но для меня всегда самое сложное найти то, что персонажи должны делать каждую секунду, чтобы проявить замысел, чтобы у зрителя появились необходимые мне эмоции.

Также Бронзит продолжает съемки двух полнометражных анимаций для широкой аудитории — «Лунтик. Возвращение домой» на студии «Мельница» и картиной под рабочим названием «Мусор» для студии «Метрафильмс». Два полных метра остаются в приоритете, но он старается работать и над авторским фильмом «почти каждый день».

Три предыдущих авторских анимационных фильма Константина Бронзита претендовали на премию «Оскар»: в 2009 и 2016 годах его картины «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» входили в пятерку номинантов премии Американской киноакадемии в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», а в 2019-ом «Он не может жить без космоса» дошел до «оскаровского» шорт-листа. Сам режиссер уже 14 лет является действующим членом киноакадемии.