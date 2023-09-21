Слоган «Мы здесь», который лег в основу айдентики Beat Film Festival-2023, распространяется и на Петербург: «Фестиваль остается здесь, вместе со своими локальными сообществами, чтобы показывать и обсуждать фильмы о людях и явлениях, которые изменили нашу культуру или формируют ее прямо сейчас». Рассказываем о программе.
«Линч/Oз»
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, основу кинопрограммы Beat Weekend в этом году составят зрительские хиты Beat Film Festival-2023. «Линч/Oз» исследует вселенную Дэвида Линча, взяв за точку отсчета его любимый фильм — классическую голливудскую киносказку 1939 года «Волшебник страны Оз». Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают об истоках сюрреалистических образов Линча и вдохновении в целом.
«Меня зовут Альфред Хичкок»
Свежая работа документалиста Марка Казинса «Меня зовут Альфред Хичкок» остроумно воскрешает мастера триллеров: Хичкок собственной персоной обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сегодня.
«Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор»
Еще один фильм программы, посвященный природе творчества и гениальности — «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор». Это история основоположника видеоарта, скрестившего дзен с телевизором, художника-бунтаря, который с помощью новых технологий ломал рамки искусства и попутно создал язык новых медиа.
«Сны отеля "Челси"»
В фокусе ленты «Сны отеля "Челси"», спродюсированной Мартином Скорсезе, — последние дни приюта богемы, ставшего сердцем андеграундного Нью-Йорка. Его постояльцами и гостями в разные годы были Патти Смит, Леонард Коэн и Энди Уорхол, а теперь девелоперы собираются превратить потрепанную легенду в очередной бутик-отель.
«32 звука»
Картина «32 звука» — хит фестиваля «Сандэнс» и главный зрительский фаворит летнего Beat Film Festival, — иммерсивный эксперимент о физическом и эмоциональном влиянии звука, о том, как мы слышим и слушаем, и о том, как мелодия или запись чужого голоса способны перенести нас во времени и пространстве.
В программу Beat Weekend вошли и лучшие фильмы предыдущих сезорнов фестиваля. «По волнам: Искусство звука в кино» посвящен эволюции голливудского саунд-дизайна: его вехам, героям и секретам. Наряду со звукорежиссерами и композиторами в кадре появляются Дэвид Линч, Джордж Лукас, Кристофер Нолан, Стивен Спилберг и София Коппола. «Студия 54» переносит в легендарный нью-йоркский клуб 70-х: те, кто стал частью этой короткой, но яркой эпохи, откровенно рассказывают о ней на фоне чудом сохранившихся архивных кадров. Также в рамках Beat Weekend покажут фильм-победитель Национального конкурса этого года, только что номинированный на «Европейский Оскар» — «Рай» Александра Абатурова об апокалиптических лесных пожарах в Якутии.
Beat Weekend дополнит образовательная программа. 21 сентября, после показа фильма-открытия Beat Weekend «32 звука», в «Авроре» пройдет беседа о природе музыки и звука с группой Shortparis. Показ фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» 23 сентября продолжится дискуссией «Будущее — это сейчас? Как art, science & technology формирует образ будущего» совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО: художники и исследователи поговорят о новых технологиях в искусстве и арт-практиках, формирующих будущее.
В этот же день после фильма «Сны отеля "Челси"» пройдет дискуссия «Ломать нельзя построить: как создаются новые городские пространства»: программный директор «Левашовского хлебозавода» Полина Бондарева и PR-директор «Севкабель Порта» Евдокия Горбовская обсудят жизнь заброшенных территорий, которые сегодня становятся креативными кластерами и культурными пространствами.
22 сентября, после показа фильма «Линч/Оз», кинокритик и автор «Сеанса» Валерия Косенко выступит с лекцией «Оз в никуда: как шедевр голливудской сказки повлиял на кино Дэвида Линча». 27 сентября на «Ленфильме» состоится Q&A с режиссером фильма «Рай» Александром Абатуровым — сразу после показа ленты. 28 сентября в «Авроре» фильм-исследование природы звука «32 звука» представит музыкант Kito Jempere. Завершит образовательную программу Beat Weekend в Петербурге интро к фильму «Сны отеля Челси» в кинотеатре «Angleterre Cinema&Lounge» от соосновательницы книжного магазина и издательства «Все свободны» Любови Беляцкой.
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 21 сентября по 1 октября. Площадками станут кинотеатры «Аврора» и «Angleterre Cinema Lounge», а также киноцентр «Ленфильм». Подробности программы можно найти здесь.
18+
Комментарии (0)