Beat Weekend дополнит образовательная программа. 21 сентября, после показа фильма-открытия Beat Weekend «32 звука», в «Авроре» пройдет беседа о природе музыки и звука с группой Shortparis. Показ фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» 23 сентября продолжится дискуссией «Будущее — это сейчас? Как art, science & technology формирует образ будущего» совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО: художники и исследователи поговорят о новых технологиях в искусстве и арт-практиках, формирующих будущее.

В этот же день после фильма «Сны отеля "Челси"» пройдет дискуссия «Ломать нельзя построить: как создаются новые городские пространства»: программный директор «Левашовского хлебозавода» Полина Бондарева и PR-директор «Севкабель Порта» Евдокия Горбовская обсудят жизнь заброшенных территорий, которые сегодня становятся креативными кластерами и культурными пространствами.

22 сентября, после показа фильма «Линч/Оз», кинокритик и автор «Сеанса» Валерия Косенко выступит с лекцией «Оз в никуда: как шедевр голливудской сказки повлиял на кино Дэвида Линча». 27 сентября на «Ленфильме» состоится Q&A с режиссером фильма «Рай» Александром Абатуровым — сразу после показа ленты. 28 сентября в «Авроре» фильм-исследование природы звука «32 звука» представит музыкант Kito Jempere. Завершит образовательную программу Beat Weekend в Петербурге интро к фильму «Сны отеля Челси» в кинотеатре «Angleterre Cinema&Lounge» от соосновательницы книжного магазина и издательства «Все свободны» Любови Беляцкой.

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 21 сентября по 1 октября. Площадками станут кинотеатры «Аврора» и «Angleterre Cinema Lounge», а также киноцентр «Ленфильм». Подробности программы можно найти здесь.

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