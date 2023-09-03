Фильм «Барби» собрал самую большую кассу в этом году

Также картина, ставшая настоящим феноменом, за первые 17 дней принесла студии Warner Bros. 1 млрд и стала внутренним рекордсменом по этому показателю. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.

Кроме того, фильм «Барби» стал самой кассовой лентой, снятой женщиной-режиссером. Ранее этот рекорд принадлежал «Чудо-женщине» 2017 года Патти Дженкинс (картина собрала 822,8 млн долларов).

Недавно мы писали, что у фильма «Барби» может появиться продолжение. Сейчас ведутся переговоры о запуске второй части в производство.