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Кино и сериалы

Фильм «Барби» собрал самую большую кассу в этом году

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Работа Греты Гервиг заработал 1,360 млрд долларов. По этому показателю картина обогнала предыдущего лидера — «Братья Супер Марио в кино», который с апреля заработал 1,359 млрд долларов.

rblfmr / Shutterstock.com

Также картина, ставшая настоящим феноменом, за первые 17 дней принесла студии Warner Bros. 1 млрд и стала внутренним рекордсменом по этому показателю. Прошлый рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и Дарам смерти: Часть II», которому удалось добраться до цифры с девятью нулями за 19 дней.

Кроме того, фильм «Барби» стал самой кассовой лентой, снятой женщиной-режиссером. Ранее этот рекорд принадлежал «Чудо-женщине» 2017 года Патти Дженкинс (картина собрала 822,8 млн долларов).

Недавно мы писали, что у фильма «Барби» может появиться продолжение. Сейчас ведутся переговоры о запуске второй части в производство.

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