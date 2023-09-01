«Вызов», «Индиана Джонс» и «Ван-Пис»: Что смотреть дома на этой неделе

Пятая часть франшизы про Индиану Джонса с неизменным Харрисоном Фордом, частично снятая в космосе драма «Вызов» с Юлией Пересильд, экранизация невероятно популярной манги с гигантским бюджетом «Ван-Пис» и спин-офф «Времени приключений» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Кибер Иван», премьера (СТС) (16+)
Спродюсированный Федором Бондарчуком ситком дебютанта Владислава Иконникова. Актер с несложившейся карьерой Иван (Александр Метелкин) ломает андроида, созданного по его подобию отцом-инженером (Дмитрий Астрахан). Чтобы ему помочь, он вынужден изображать робота в доме регионального министра Бориса (Камиль Ларин) и его жены Риты (Янина Студилина). Там он встречает дочь чиновника Соню (Анастасия Акатова), в которую влюбляется.
С 28 августа, СТС, more.tv
Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny (16+)
Пятую часть приключенческой франшизы с неизменным Харрисоном Фордом впервые снял не придумавший ее Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд («Логан», «Поезд на Юму»). Действие разворачивается в 1969 году. Джонс отошел от дел, но вынужден вновь вернуться в строй, так как курировавший американскую космическую программу Юрген Воллер (Мадс Миккельсен) пытается заполучить артефакт Архимеда, чтобы попытаться переписать исход Второй мировой войны. Остановить Воллера и не дать изменить историю профессору археологии помогает дочь его покойного коллеги Хелена (Фиби Уоллер-Бридж).
С 29 августа, Amazon Prime, Google Play, Apple TV, Vudu
Сериал «Ван-Пис» / One Piece, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация невероятно популярной во всем мире манги Эйитиро Оды с гигантским бюджетом. По слухам, на один эпизод Netflix тратил больше, чем HBO на серию «Игры престолов», а Disney — «Мандалорца». Это история про юношу Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), который мечтает стать самым известным пиратом. Для этого он набирает эксцентричную команду и отправляется на поиски таинственного сокровища — именно оно и называется «Ван-Пис». Адаптирует комикс в игровую картину Мэтт Оуэнс — большой поклонник оригинала.
С 31 августа, Netflix
Сериал «Время приключений: Фиона и Кейк» / Adventure Time: Fionna & Cake (Max) (18+)
Спин-офф «Времени приключений» посвящен Фионе и коту Кейку — персонажам, которые появились как альтернативные версии главных героев: Финна и пса Джейка. В именном сериале они попадают в мир без магии, но со скучной работой. В проекте также появится Саймон Петриков, в титульном шоу бывший Ледяным королем. Втроем им предстоит путешествовать по мультивселенной.
С 31августа, Max
Фильм «Зверогонщики» / Rally Road Racers (6+)
Мультфильм для фанатов «Зверополиса» и «Тачек». Начинающий гонщик лори Жи (Джимми О. Ян из «Американца китайского происхождения») пытается спасти деревню бабушки. Для этого ему надо выиграть в ралли у чемпиона — лягушки Арчи Великвалепного (Джон Клиз). Снял и придумал фильм Росс Венокур («Распрекрасный принц»), а одного из персонажей — козла-механика — озвучил звезда «Одержимости» Дж.К. Симмонс.
С 31 августа, «Кинопоиск», Okko, Kion, Wink, Premier, «Иви»
Фильм «Вызов» (6+)
Снятый частично на борту МКС фильм Клима Шипенко («Холоп») с Юлией Пересильд в главной роли. Она играет торакального хирурга Женю, которую готовят к срочному полету в космос. Впервые в истории ей предстоит провести операцию в условиях невесомости и спасти жизнь астронавта, чтобы тот смог вернуться на Землю. Теперь картина, так и не побившая рекорд «Чебурашки», выходит и в онлайне.
С 1 сентября, Start, Okko
Сериал «Крутая перемена», премьера (Start) (16+)
Отчасти основанный на реальной истории сериал Карена Оганесяна («Игра на выживание») с Никитой Ефремовым в главной роли. Он играет Андрея, который решил не продолжать семейные традиции и работать учителем, а уехал в Москву, чтобы создать там свой бизнес. Обанкротившись, он вынужден вернуться домой и пойти преподавать литературу в колонию, где отбывает срок его отец (Игорь Черневич), и обычную общеобразовательную школу. Также в касте «Крутой перемены» Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Евгения Дмитриева и многие другие.
С 1 сентября, Start
Фильм «Большая или маленькая ложь» / A Little White Lie (16+)
Комедия с Майклом Шенноном, Заком Браффом и Кейт Хадсон в главных ролях. Безработного неудачника Шрайвера принимают за писателя-затворника, скрывающего свою личность. Он начинает ходить по светским вечеринкам, где встречает Симону. Та большая поклонница литературного таланта автора бестселлеров, и влюбившийся в нее Шрайвер все больше запутывается, не решаясь сказать правду о себе.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Wink
Сериал «Жизнь по вызову», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение сериала Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли. Это история про рынок эскорт-услуг и его непосредственных участников и участниц. В каст вернутся Лиза Моряк, Наталья Рудова, Никита Кологривый и Владимир Сычев, а новых персонажей сыграют Ольга Смирнова, Анна Глаубэ, Нино Нинидзе и Ульяна Пылаева.
С 1 сентября, Kion
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