«Вызов», «Индиана Джонс» и «Ван-Пис»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» / Indiana Jones and the Dial of Destiny (16+)

Пятую часть приключенческой франшизы с неизменным Харрисоном Фордом впервые снял не придумавший ее Стивен Спилберг, а Джеймс Мэнголд («Логан», «Поезд на Юму»). Действие разворачивается в 1969 году. Джонс отошел от дел, но вынужден вновь вернуться в строй, так как курировавший американскую космическую программу Юрген Воллер (Мадс Миккельсен) пытается заполучить артефакт Архимеда, чтобы попытаться переписать исход Второй мировой войны. Остановить Воллера и не дать изменить историю профессору археологии помогает дочь его покойного коллеги Хелена (Фиби Уоллер-Бридж).

С 29 августа, Amazon Prime, Google Play, Apple TV, Vudu