«Вызов», «Индиана Джонс» и «Ван-Пис»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Ван-Пис» / One Piece, премьера (Netflix) (18+)

Экранизация невероятно популярной во всем мире манги Эйитиро Оды с гигантским бюджетом. По слухам, на один эпизод Netflix тратил больше, чем HBO на серию «Игры престолов», а Disney — «Мандалорца». Это история про юношу Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), который мечтает стать самым известным пиратом. Для этого он набирает эксцентричную команду и отправляется на поиски таинственного сокровища — именно оно и называется «Ван-Пис». Адаптирует комикс в игровую картину Мэтт Оуэнс — большой поклонник оригинала.

С 31 августа, Netflix