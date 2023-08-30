«Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой и ученик Александра Сокурова взяли главные призы Lendoc Film Festival

Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья прошел в этом году в четвертый раз. Цель смотра — познакомить зрителей с редкими и уникальными фильмами и культурой регионов России и соседних стран, установить диалог между зрителями и создателями кино и дать импульс молодым кинематографистам, которые смогут найти партнеров для съемок, продюсеров и финансирования для своих проектов.
«Один маленький ночной секрет»
Лучшим игровым фильмом года признан «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой. Для сценариста «Аритмии» и режиссера проектов «Комбинат Надежда», «Пингвины моей мамы» и «Алиса не может ждать» это третий полнометражный фильм. Главной героине Мире 14 лет. У нее все в порядке: есть мама, папа, маленькая сестра, подарки на Новый год, елка и кот. У нее есть подруга, и родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть и один маленький ночной секрет, о котором никто не должен знать.
Приз за лучший неигровой фильм Lendoc Film Festival-2023 взяла документальная лента «Vad’d’a. Мытарства» ученика Александра Сокурова Никиты Добрынина. Фильм снят в период с весны по зиму 2021 года в окрестностях деревни Лужицы, которая находится на западе Ленинградской области. Именно в этот период из-за грандиозной промышленной застройки начал катастрофически меняться природный и социальный ландшафт этих мест. Особенно ситуация задевает вожан — малочисленный народ с тысячелетней историей, переживший войны, революции и сталинское время.
Лауреаты Lendoc Film Festival-2023:
- Лучший неигровой фильм — «Vad’d’a. Мытарства», режиссер Никита Добрынин (Россия)
- Лучший игровой фильм — «Один маленький ночной секрет», режиссер Наталия Мещанинова (Россия)
- Специальный диплом жюри «За лучшее визуальное решение» — «Черный вагон», режиссер Адилет Каржоев (Кыргызстан)
- Специальный диплом жюри «За открытие интересного и современного героя» — «Сказительница», режиссер Сергей Четверухин (Россия)
- Специальный диплом жюри «За свежий концептуальный взгляд» — «Эфир», режиссер Николай Флотский (Россия)
- Лучшая мужская роль — Сейдулла Молдаханов, «Степь» (Казахстан)
- Лучшая женская роль — Айсенам Юсупова, «Узбечка», (Узбекистан)
- Лучший оператор — Иман Имано, «Обнаженный» (Азербайджан)
- Лучший сценарий — Музаффар Мухиддин, Бахтияр Каримов, «Фортуна» (Таджикистан)
- Лучший режиссер — Таалайбек Кулмендев, «Продается дом» (Кыргызстан)
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