«Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой и ученик Александра Сокурова взяли главные призы Lendoc Film Festival

Лучшим игровым фильмом года признан «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой. Для сценариста «Аритмии» и режиссера проектов «Комбинат Надежда», «Пингвины моей мамы» и «Алиса не может ждать» это третий полнометражный фильм. Главной героине Мире 14 лет. У нее все в порядке: есть мама, папа, маленькая сестра, подарки на Новый год, елка и кот. У нее есть подруга, и родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть и один маленький ночной секрет, о котором никто не должен знать.