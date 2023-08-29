Дуэт Вадика Королева и Лизы Янковской, Евгений Алехин — Борис Рыжий в фильме Серзина и новое якутское кино: объявлена программа фестиваля «Маяк»

«Рыжий», режиссер Семен Серзин (драма, байопик о Борисе Рыжем). В главной роли — писатель и музыкант Евгений Алехин.

«Фрау», режиссер Любовь Мульменко (мелодрама), В главных ролях фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и актриса Лиза Янковская.

«Чума», режиссер Дмитрий Давыдов (черно-белая драма на якутском языке). В главных ролях Вячеслав Устинов, Федор Сергеев и Перфиль Чупров.

«Эра», режиссер Вениамин Илясов (драма). В главных ролях Марианна Шульц, Геннадий Блинов и Фёдор Лавров.

Программа фестиваля актуального российского кино «Маяк» включает конкурс российских полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий. Пилотный выпуск «Маяка» пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике в формате профессионального форума и соберет на своей площадке представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино.

«Российское кино всегда отвечало на вызовы эпох, разрешало нравственные дилеммы и формировало образ будущего, опираясь на культурное наследие страны. Сегодня особенно важно помочь его авторам быть услышанными в шуме времени», — отмечают в оргкомитете фестиваля.