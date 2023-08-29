18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Дуэт Вадика Королева и Лизы Янковской, Евгений Алехин — Борис Рыжий в фильме Серзина и новое якутское кино: объявлена программа фестиваля «Маяк»

Поделиться:

Запущенный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», который в разные годы поддерживал производство фильмов «Капитан Волконогов бежал» и «Один маленький ночной секрет», фестиваль «призван привлечь внимание к талантливым авторским картинам». Цель смотра — «обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена».

Кадр из фильма

«Год рождения»

Кадр из фильма

«Длительные свидания»

Кадр из фильма

«Контакты»

Кадр из фильма

«Королевство»

Кадр из фильма

«Невидимый мой»

В программу пилотного сезона фестиваля, который пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике, вошли:

«Год рождения», режиссер Михаил Местецкий (комедия, фентези). В главных ролях Юра Борисов, Анастасия Талызина и Эльдар Калимулин.

«Длительные свидания», режиссер Георгий Лялин (драма, мелодрама). В главных ролях Олег Гаркуша, Василиса Перелыгина и Николай Козак.

«Контакты», режиссер Дмитрий Моисеев (драма, фантастика). В главных ролях Ирина Саликова, Сергей Гилев и Алексей Ярмилко.

«Королевство», полнометражный дебют режиссера Татьяны Рахмановой (драма). В главных ролях Игорь Филиппов, Иван Решетняк и Дарья Каширина.

«Невидимый мой», режиссер Антон Бильжо (драма). В главных ролях Дарья Екамасова, Владимир Селезнев и Михаил Тройник.

Кадр из фильма

«Рыжий»

Кадр из фильма

«Фрау»

Кадр из фильма

«Чума»

Кадр из фильма

«Эра»

«Рыжий», режиссер Семен Серзин (драма, байопик о Борисе Рыжем). В главной роли — писатель и музыкант Евгений Алехин.

«Фрау», режиссер Любовь Мульменко (мелодрама), В главных ролях фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и актриса Лиза Янковская.

«Чума», режиссер Дмитрий Давыдов (черно-белая драма на якутском языке). В главных ролях Вячеслав Устинов, Федор Сергеев и Перфиль Чупров.

«Эра», режиссер Вениамин Илясов (драма). В главных ролях Марианна Шульц, Геннадий Блинов и Фёдор Лавров.

Программа фестиваля актуального российского кино «Маяк» включает конкурс российских полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий. Пилотный выпуск «Маяка» пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике в формате профессионального форума и соберет на своей площадке представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино.

«Российское кино всегда отвечало на вызовы эпох, разрешало нравственные дилеммы и формировало образ будущего, опираясь на культурное наследие страны. Сегодня особенно важно помочь его авторам быть услышанными в шуме времени», — отмечают в оргкомитете фестиваля. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: