Дуэт Вадика Королева и Лизы Янковской, Евгений Алехин — Борис Рыжий в фильме Серзина и новое якутское кино: объявлена программа фестиваля «Маяк»

Запущенный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», который в разные годы поддерживал производство фильмов «Капитан Волконогов бежал» и «Один маленький ночной секрет», фестиваль «призван привлечь внимание к талантливым авторским картинам». Цель смотра — «обозначить ориентиры для кинематографистов и перспективы развития отрасли, представив на суд профессионалов лучшие картины и новые имена».
В программу пилотного сезона фестиваля, который пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике, вошли:
«Год рождения», режиссер Михаил Местецкий (комедия, фентези). В главных ролях Юра Борисов, Анастасия Талызина и Эльдар Калимулин.
«Длительные свидания», режиссер Георгий Лялин (драма, мелодрама). В главных ролях Олег Гаркуша, Василиса Перелыгина и Николай Козак.
«Контакты», режиссер Дмитрий Моисеев (драма, фантастика). В главных ролях Ирина Саликова, Сергей Гилев и Алексей Ярмилко.
«Королевство», полнометражный дебют режиссера Татьяны Рахмановой (драма). В главных ролях Игорь Филиппов, Иван Решетняк и Дарья Каширина.
«Невидимый мой», режиссер Антон Бильжо (драма). В главных ролях Дарья Екамасова, Владимир Селезнев и Михаил Тройник.
«Рыжий», режиссер Семен Серзин (драма, байопик о Борисе Рыжем). В главной роли — писатель и музыкант Евгений Алехин.
«Фрау», режиссер Любовь Мульменко (мелодрама), В главных ролях фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и актриса Лиза Янковская.
«Чума», режиссер Дмитрий Давыдов (черно-белая драма на якутском языке). В главных ролях Вячеслав Устинов, Федор Сергеев и Перфиль Чупров.
«Эра», режиссер Вениамин Илясов (драма). В главных ролях Марианна Шульц, Геннадий Блинов и Фёдор Лавров.
Программа фестиваля актуального российского кино «Маяк» включает конкурс российских полнометражных игровых фильмов и серию деловых мероприятий. Пилотный выпуск «Маяка» пройдет с 5 по 9 октября в Геленджике в формате профессионального форума и соберет на своей площадке представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино.
«Российское кино всегда отвечало на вызовы эпох, разрешало нравственные дилеммы и формировало образ будущего, опираясь на культурное наследие страны. Сегодня особенно важно помочь его авторам быть услышанными в шуме времени», — отмечают в оргкомитете фестиваля.
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