В кинотеатре «Аврора» готовят выставку «Аврора и Петербург: век кино-любви», посвященная истории старейшего кинотеатра города

Информация, представленная на стендах, разделена на несколько разделов: история здания на Невском, 60, открытие первого столичного синема-театра и его возможности, первый директор «Пикадилли» и его судьба, кинотеатр на фоне исторических событий — революции и Первой мировой войны. В экспозиции также представят подлинные газетные вырезки из кинопрограмм начала ХХ века, либретто, а также копии афиш исследуемого периода, рассказали «Собака.ru» в «Авроре»

Вторая часть проекта откроется в декабре, уже непосредственно перед днем 110-летия кинотеатра, и расскажет о буднях теперь уже государственного учреждения в советский период, о ярких премьерах 90-х и современной «Авроре».

Помимо выставки, 25 августа пройдет показ немого фильма «Сумерки женской души» Евгения Бауэра. Именно этой картиной открылся «Пикадилли» в 1913 году. Как и 110 лет назад, фильм будет сопровождать музыкальный аккомпанемент. В качестве сапера выступит пианист, композитор и педагог Асана Кулумбегова. Вход на сеанс бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Кроме того, в кинотеатре «Аврора» с сентября стартует большая лекционная программа, приуроченную к юбилею:

19 сентября, 19.30 – лекция «Кинофестиваль: от идеи до реализации».

Лекторы: продюсер, дистрибьютор кинокомпании HHG Владислав Пастернак и дистрибьютор, основатель компании «Иное кино» Евгений Крас

10 октября, 19:30 – лекция «Кинопрокат в условиях новой реальности»

Лекторы: бренд-менеджер кинокомпании A-ONE Ксения Лаевская smm-менеджер кинокомпании A-ONE Кристина Смирнова

16 ноября, 19:30 – лекция «История развития кинооборудования»

Лектор: главный научный сотрудник лаборатории визуальных изображений НИКФИ, Руководитель проекта «Пространство КинАп», член Союза кинематографистов РФ, технический директор группы компаний «Incine» Александр Зенин

Выставка «Аврора и Петербург: век кино-любви» откроется с 25 августа в 18:30 в кинотеатре «Аврора (Невский проспект, 60И). А показ фильма «Сумерки женской души» – в тот же день, в 19:00.

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