Везучая Аглая Тарасова, обнаженная Дженнифер Лоуренс и суд «Депп против Херд»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «АльфаРомео», премьера (Start) (18+)

Драмеди о феминизме изначально называлось «Цыцгендер» — под этим именем проект участвовал в фестивале «Пилот». Это сделанная авторами-мужчинами Радиком Рахимовым и Дамиром Мифтаховым (и от этого часть проблем шоу) история о фемактивистке Даше (Кристина Кучеренко), которая решает перевоспитать токсично маскулинного бойца без правил Антона (Антон Артемьев). Не из синдрома спасателя (или не только из-за него), но и чтобы снять об этом цикл передач для своего блога. В касте сериала также Денис Власенко и Федор Лавров.

С 18 августа, Start