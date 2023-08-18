Везучая Аглая Тарасова, обнаженная Дженнифер Лоуренс и суд «Депп против Херд»: Что смотреть дома на этой неделе

Попытка воскресить и переосмыслить комедии 1990-х в картине «Без обид» с Дженнифер Лоуренс, документальный проект о том, как суд «Депп против Херд» превратился в реалити, и шоу об удачливости «Диагноз „везучая“» с Аглаей Тарасовой — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Без обид» / No Hard Feelings (18+)
Комедия с Дженнифер Лоуренс и вайбом фильмов 1990-х вроде «Соседки» и «Американского пирога», но с переосмысленными интонациями и акцентами. Чтобы сохранить доставшийся ей в наследство дом в богатом пригороде Нью-Йорка, почти разоренная 32-летняя Мэдди соглашается помочь родителям замкнутого тинейджера Перси (Эндрю Барт Фельдман). Те считают, что до того, как уехать учиться в Принстон, их 19-летний сын должен лишиться девственности. Но соблазнить его оказывается не так просто. Снял проект сценарист «Офиса» и режиссер «Хороших мальчиков» Джин Ступницки.
Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «СуперИвановы», премьера (ТВ-3) (16+)
Телеканал, позиционировавший себя как «первый мистический», выпускает комедийный сериал про семью экстрасенсов. В роду Ивановых все женщины обладают паранормальными способностями. Бабушка Тамара Петровна умеет варить зелья, дочь Дарина видит людей насквозь, а внучка Катя ищет свой дар. Но муж Дарины Валера, школьный учитель физики, продолжает доверять только науке. В касте ситкома — Михаил Полицеймако и Екатерина Волкова.
С 14 августа, ТВ-3
Сериал «Обратная сторона Земли» / Solar Opposites, 4 сезон (Hulu) (16+)
Продолжение анимационного проекта от одного из создателей «Рика и Морти» Джастина Ройланда с парадоксальным юмором и разноцветными пришельцами, мимикрирующими под обычных американцев. Поскольку к четвертому сезону Ройланд шоу покину, главного героя Корво теперь озвучивает Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон», «Легион»).
С 14 августа, Hulu
Сериал «Депп против Херд» / Depp V Heard, премьера (Netflix) (18+)
То, что об одном из самых громких судебных процессов о диффамации снимут документальный проект, было очевидно и делом времени. И вот уже сериал из трех эпизодов «Депп против Херд» выходит на Netflix в середине августа. Режиссер Эмма Купер («Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи», «Исчезновение Мэделин Маккэнн») пытается разобраться, как и почему тяжба актеров и бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа превратилась в реалити-шоу, за которым следил весь мир.
С 16 августа, Netflix
Сериал «Избранный» / The Chosen One, премьера (Netflix) (18+)
Сериал основан на комиксе «Американский Иисус» Марка Миллара, исследующем, как быть, если у тебя обнаружился дар, который ты не выбирал. 12-летний Джоди вдруг понимает, что умеет творить чудеса, описанные в Библии. Например, превращать воду в вино и воскрешать мертвых. Окружающие пытаются заставить его спасать человечество, но подросток лишь хочет произвести впечатление на девушку, которая ему симпатична. Поставил проект Эверардо Валерио Гоут («Банши», Сквозь снег»).
С 16 августа, Netflix
Сериал «Диагноз „везучая“», премьера (Wink, more.tv ) (16+)
Год Аглаи Тарасовой в российском кино продолжается: не так давно вышел сериал «Вика-Ураган» (кстати, отличный!) с ней в главной роли, и вот стартует новый проект, где она — протагонистка. Здесь Аглая играет патологически везучую Лику. Ее способность приносить удачу используют мелкие преступники, но становиться чьим-то личном талисманом она не готова. Однажды Лика берется помочь бухгалтеру Антону (Кирилл Кяро) — у него испорчены отношения с дочерью-подростком (Полина Гухман), а еще его несправедливо обвиняют в хищении средств из бюджета.
С 16 августа, Wink, more.tv
Сериал «Приют» / Harlan Coben's Shelter, премьера (Prime Video) (18+)
Детектив популярного поджанра «Подростки ведут расследование» основан на серии книг Харлана Кобена. После смерти отца тинейджер Микки Болитар (Джейден Майкл) идет в новую школу. Когда внезапно пропадает его одноклассница, он пытается распутать, что же с ней произошло. Параллельно Микки встречает таинственную женщину, которая рассказывает, что его папа на самом деле жив.
С 18 августа, Prime Video
Сериал «Девушка в маске» / Maseuleugeol, премьера (Netflix) (18+)
Корейский комедийный триллер Ким Ен-хуна («Большой куш» 2020 года). Его главная героиня — стеснительная девушка Ким Мо-ми (Ко Хен-джон), которая считает, что недостаточно хороша собой, чтобы стать звездой. Но славы ей все же хочется, поэтому по вечерам она ведет стримы в маске. А днем Ким Мо-ми — прилежная сотрудница офиса. Однажды ее не менее закомплексованный коллега (Ан Джэ-хон) узнает, что именно она — та самая «девушка в маске» из сети.
С 18 августа, Netflix
Сериал «АльфаРомео», премьера (Start) (18+)
Драмеди о феминизме изначально называлось «Цыцгендер» — под этим именем проект участвовал в фестивале «Пилот». Это сделанная авторами-мужчинами Радиком Рахимовым и Дамиром Мифтаховым (и от этого часть проблем шоу) история о фемактивистке Даше (Кристина Кучеренко), которая решает перевоспитать токсично маскулинного бойца без правил Антона (Антон Артемьев). Не из синдрома спасателя (или не только из-за него), но и чтобы снять об этом цикл передач для своего блога. В касте сериала также Денис Власенко и Федор Лавров.
С 18 августа, Start
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