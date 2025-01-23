Номинант на «Оскар» Юра Борисов сыграл в «Хрониках русской революции» Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский

О «Хрониках русской революции»:

Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками.

Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время.