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Кино и сериалы

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Номинант на «Оскар» Юра Борисов сыграл в «Хрониках русской революции» Андрея Кончаловского

По словам режиссера, это его «самая объемная работа, практически эпопея». 16-серийный проект расскажет о событиях Октябрьской революции, его действие охватывает период с 1905 по 1924 год —эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только России, но и всего мира.

Изображение предоставлено пресс-службой Start. Фотограф Анастасия Ляшенко
Изображение предоставлено пресс-службой Start. Фотограф Анастасия Ляшенко
Андрей Кончаловский

О «Хрониках русской революции»:

Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками.

Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время.

Изображение предоставлено пресс-службой Start. Фотограф Анастасия Ляшенко
Изображение предоставлено пресс-службой Start. Фотограф Анастасия Ляшенко
Изображение предоставлено пресс-службой Start. Фотограф Анастасия Ляшенко

Съемки масштабной эпопеи продолжались почти год: с сентября 2022 года по август 2023-го. Как отмечают в команде проекта, во время работы над картиной Кончаловский «стремился к максимальной достоверности, в мельчайших деталях соблюдая соответствие историческому периоду и духу эпохи». В ходе съемок было воссоздано множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актеров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры.

Главные роли в «Хрониках русской революции» исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие. Онлайн-премьера проекта состоится в 2025 году эксклюзивно на START.

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Юра Борисов, Андрей Кончаловский

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