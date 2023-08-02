«Ван-Пис», «Асока» и Мэрил Стрип в «Убийстве в одном здании»: главные сериалы августа

«Последователи», премьера (Premier) (18+)

Триллер с Мариной Александровой, Виктором Добронравовым и Юрием Быковым про деструктивный культ. Вера и Андрей не могут завести ребенка с помощью доказательной медицины. В отчаянии они едут к некоему отцу Афанасию (Вадим Сквирский) в глубинку, который обещает исцелить бесплодие. Но с одним условием: если Вера забеременеет, рожать она должна приехать сюда же. Когда им действительно удается зачать ребенка, Вера сдерживает обещание, а Андрей начинает подозревать, что жена попала под влияние сектантов. Вызволить ее и младенца он пытается вместе с Борисом (Юрий Быков) — еще одни пострадавшим от действий культа. Режиссером проекта стал Гамлет Дульян («МЫ»), продюсерами — братья Андреасян.

С 3 августа, Premier