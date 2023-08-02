«Ван-Пис», «Асока» и Мэрил Стрип в «Убийстве в одном здании»: главные сериалы августа

Адаптация популярной манги «Ван-Пис» с рекордным бюджетом, спин-офф «Мандалорца» про джедая Асоку, комедийный детектив «Убийство в одном здании» (теперь и с Мэрил Стрип!), а также триллер про деструктивный культ «Последователи» и проект с Аглаей Тарасовой «Диагноз „везучая“» — рассказываем о лучших сериалах последнего месяца лета.
«В ритме жизни» / Physical, 3 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение драмеди об истории успеха домохозяйки Шейлы (Роуз Бирн) — она находит отдушину в занятиях аэробикой, которые решает записать на видео (действие происходит в 1980-е). Внезапно хобби превращает ее в гуру лайфстайла. Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тоня против всех» и «Круэллы». Третий сезон закончит арку персонажа Бирн — для проекта он финальный.
Со 2 августа, Apple TV+
«Псы резервации» / Reservation Dogs, 3 сезон (FX) (18+)
Проект режиссера с индейскими корнями Стерлина Харьо по его совместному с Тайкой Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») сценарию основан на его воспоминаниях о детстве. Это история про живущих в резервации для коренных американцев подростках, которые не самыми легальными способами пытаются заработать и накопить деньги, чтобы уехать из родной Оклахомы в Калифорнию. Третий сезон станет для шоу финальным и самым мрачным из всех.
Со 2 августа, FX
«Последователи», премьера (Premier) (18+)
Триллер с Мариной Александровой, Виктором Добронравовым и Юрием Быковым про деструктивный культ. Вера и Андрей не могут завести ребенка с помощью доказательной медицины. В отчаянии они едут к некоему отцу Афанасию (Вадим Сквирский) в глубинку, который обещает исцелить бесплодие. Но с одним условием: если Вера забеременеет, рожать она должна приехать сюда же. Когда им действительно удается зачать ребенка, Вера сдерживает обещание, а Андрей начинает подозревать, что жена попала под влияние сектантов. Вызволить ее и младенца он пытается вместе с Борисом (Юрий Быков) — еще одни пострадавшим от действий культа. Режиссером проекта стал Гамлет Дульян («МЫ»), продюсерами — братья Андреасян.
С 3 августа, Premier
«Замаячный», премьера (Kion) (18+)
Детективный триллер про поиски маньяка основан на книге Ильи Бушмина «Ничейная земля». У следовательницы Кати и оперативника Сергея общая психологическая травма — 11 лет назад неизвестный убил ее сестру и его возлюбленную Валю. Когда душитель вдруг возвращается и среди его жертв оказывается дочь мэра поселка Замаячный, Катя и Сергей берутся за уголовное дело, рассчитывая на этот раз во что бы то ни стало найти преступника. Главные роли в сериале Андрея Либенсона («Аксентьев») играют Татьяна Чердынцева («Ученица Мессинга»), Алексей Бардуков («Подольские курсанты») и Кирилл Жданов («Бег улиток»).
C 1 августа, Kion
«Потерянные цветы Элис Харт» / The Lost Flowers of Alice Hart, премьера (Prime Video) (18+)
Адаптация одноименного дебютного романа Холли Ринглэнд о взрослении девочки Элис. В 9 лет она была вынуждена переехать к бабушке на цветочную ферму, так как ее родители погибли в загадочном пожаре. В книге характер главной героини раскрывается через растения, которые она встречает в новом доме. В экранизации Элис играет Алисия Дебнам-Кери, ее бабушку — Сигурни Уивер. Постановщиком шоу стал Глендин Айвин, режиссер детективного триллера «Плач», главной сценаристкой — Сара Ламберт («Доктор Блейк»).
С 4 августа, Prime Video
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 3 сезон (Hulu) (18+)
Обласканная американской критикой детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с третьим сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. В продолжении каст станет еще более звездным: к нему присоединились Мэрил Стрип и Пол Радд.
С 8 августа, Hulu
«Обезболивающее» / Painkiller, премьера (Netflix) (18+)
Снятая Питером Бергом («Глубоководный горизонт», «Хэнкок») и дебютантом Дэном Скином игровая драма о так называемой «опиодной эпидемии» в США. Сценарий основан на статье журналиста The New Yorker Патрика Рэдден Кифа и книге Барри Мейера «Обезболивающее: империя обмана». Главную роль исполнила актриса Узо Адуба («Пациенты», «Оранжевый — хит сезона»). Ее героиня расследует деятельность фармацевтической компании миллиардера Ричарда Саклера (Мэттью Бродерик).
С 10 августа, Netflix
«Настоящий рэп» / Rap Sh!t, 2 сезон (Max) (18+)
Создательница «Белой вороны» Исса Рэй придумала проект про знакомых со школы двух подруг, мечтающих покорить рэп-сцену Майами. Пока же одна из них одна воспитывает дочь, с трудом сводя концы с концами, а вторая подрабатывает в отеле. Главные роли играют комикесса Аида Осман и рэп-певица Alja KaMillion, сочинявшая треки для Рианны и H.E.R. Во втором сезоне протагонистки отправляются в турне.
С 11 августа, Max
«Миллиарды» / Billions, 7 сезон (Showtime) (18+)
Финальный сезон сериала о борьбе финансового консультанта Бобби Аксельрод в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора Чака Родса, которого играет Пол Джаматти. Впрочем, создатели проекта уже анонсировали несколько спин-оффов под рабочими названиями «Миллионы» и «Триллионы».
С 13 августа, Showtime
«СуперИвановы», премьера (ТВ-3) (16+)
Телеканал, позиционировавший себя как «первый мистический», выпускает комедийный сериал про семью экстрасенсов. В роду Ивановых все женщины обладают паранормальными способностями. Бабушка Тамара Петровна умеет варить зелья, дочь Дарина видит людей насквозь, а внучка Катя ищет свой дар. Но муж Дарины Валера, школьный учитель физики, продолжает доверять только науке. В касте ситкома — Михаил Полицеймако и Екатерина Волкова.
С 14 августа, ТВ-3
«Депп против Херд» / Depp V Heard, премьера (Netflix) (18+)
То, что об одном из самых громких судебных процессов о диффамации последних лет снимут документальный проект, было очевидно и делом времени. И вот уже сериал из трех эпизодов «Депп против Херд» выходит на Netflix в середине августа. Режиссер Эмма Купер («Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи», «Исчезновение Мэделин Маккэнн») пытается разобраться, как и почему тяжба актеров и бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа превратилась в реалити-шоу, за которым следил весь мир.
С 16 августа, Netflix
«Избранный» / The Chosen One, премьера (Netflix) (18+)
Сериал основан на комиксе «Американский Иисус» Марка Миллар, исследующем, как быть, если у тебя обнаружился дар, который ты не выбирал. 12-летний Джоди вдруг понимает, что умеет творить чудеса, описанные в Библии. Например, превращать вино в воду и воскрешать мертвых. Окружающие пытаются заставить его спасать человечество, но подросток лишь хочет произвести впечатление на девушку, которая ему симпатична. Поставил проект Эверардо Валерио Гоут («Банши», Сквозь снег»).
С 16 августа, Netflix
«Диагноз „везучая“», премьера (Wink, more.tv ) (16+)
Год Аглаи Тарасовой в российском кино продолжается: не так давно вышел сериал «Вика-Ураган» (кстати, отличный!) с ней в главной роли, и вот стартует новый проект, где она — протагонистка. Здесь Аглая играет патологически везучую Лику. Ее способность приносить удачу используют мелкие преступники, но становиться чьим-то личном талисманом она не готова. Однажды Лика берется помочь бухгалтеру Антону (Кирилл Кяро) — у него испорчены отношения с дочерью-подростком (Полина Гухман), а еще его несправедливо обвиняют в хищении средств из бюджета.
С 16 августа, Wink, more.tv
«Приют» / Harlan Coben's Shelter, премьера (Prime Video) (18+)
Детектив популярного поджанра «Подростки ведут расследование» основан на серии книг Харлана Кобена. После смерти отца тинейджер Микки Болитар (Джейден Майкл) идет в новую школу. Когда внезапно пропадает его одноклассница, он пытается распутать, что же с ней произошло. Параллельно Микки встречает таинственную женщину, которая рассказывает, что его папа на самом деле жив.
С 18 августа, Prime Video
«Девушка в маске» / Maseuleugeol, премьера (Netflix) (18+)
Корейский комедийный триллер Ким Ен-хуна («Большой куш» 2020 года). Его главная героиня — стеснительная девушка Ким Мо-ми (Ко Хен-джон), которая считает, что недостаточно хороша собой, чтобы стать звездой. Но славы ей все же хочется, поэтому по вечерам она ведет стримы в маске. А днем Ким Мо-ми — прилежная сотрудница офиса. Однажды ее не менее закомплексованный коллега (Ан Джэ-хон) узнает, что именно она — та самая «девушка в маске» из сети.
С 18 августа, Netflix
«Асока» / Ahsoka, премьера (Disney+) (18+)
Проект из вселенной «Звездных войн» посвящен Асоке Тано — джедаю, обучавшейся у Энакина Скайуокера. Ее, как и во втором сезоне «Мандалорца», играет Розарио Доусон. Сюжет нового спин-оффа продолжает историю мультсериала «Звездные войны: Повстанцы». Поэтому в шоу появятся его герои. Среди них — Эзра Бриджер (Эман Эсфанди) и гранд-адмирал Траун (Ларс Миккельсен — старший брат Мадса Миккельсена).
Шоураннерами стали Джон Фавро (франшиза «Мстители») и Дэйв Филони, придумавший Асоку еще для мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», где героиня появилась впервые. Он же стал одним из режиссеров в компании Питера Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»), Рика Фамуйива («Мандалорец») и Гиты Патель («Дом Дракона»).
С 23 августа, Disney+
«Вторжение» / Invasion, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга — сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». В первом сезоне история вторжения инопланетян рассказывалась с точек зрения пяти разных героев. Неизвестно, сохранится ли этот прием во втором, но что точно: зрителям больше расскажут о самих пришельцах и их намерениях.
С 23 августа, Apple TV+
«Контакт», 2 сезон (Premier) (18+)
Продолжение сериала о том, как бывший полицейский Глеб (Павел Майков) пытается наладить отношения со своей дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова). Первый сезон стал дебютом в режиссеру для актера Евгений Стычкина, второй доверили Нурбеку Эгену («Мажор», «Алиби»).
С 24 августа, Premier
«Новенькие», 4 сезон (Start) (18+)
Спин-офф (он же сиквел) сериала «Новенький» с Глебом Калюжным. Хотя, по сути, это его же 4 сезон. От Макса (как раз Калюжный) уходит невеста Соня (Анна Демидова), а их маленького сына неизвестные похищают прямо с детской площадки. Расследование преступления приводит героев вновь в их родной городок Юровск.
С 24 августа, Start
«Ван-Пис» / One Piece, премьера (Netflix) (18+)
Экранизация невероятно популярной во всем мире манги Эйитиро Оды с гигантским бюджетом. По слухам, на один эпизод Netflix тратит больше, чем HBO на серию «Игры престолов», а Disney —«Мандалорца». Это история про юношу Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), который мечтает стать самым известным пиратом. Для этого он набирает эксцентричную команду и отправляется на поиски таинственного сокровища — именно оно и называется «Ван-Пис». Адаптирует комикс в игровую картину Мэтт Оуэнс — большой поклонник оригинала.
С 31 августа, Netflix
Комментарии (0)