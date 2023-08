«Ван-Пис», «Асока» и Мэрил Стрип в «Убийстве в одном здании»: главные сериалы августа

«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building, 3 сезон (Hulu) (18+)

Обласканная американской критикой детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта возвращается с третьим сезоном. Напомним, они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийства. В продолжении каст станет еще более звездным: к нему присоединились Мэрил Стрип и Пол Радд.

С 8 августа, Hulu