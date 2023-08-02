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Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова в трейлере фильма «1993» от режиссера «Географ глобус пропил»

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Действие картины Александра Велединского по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова разворачивается в 1993 году — в дни больших надежд и грозных потрясений. Лента рассказывает историю одной семьи, расколотой надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.

Помимо Цыганова и Вилковой, роли в картине исполнили Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Элизабет Дамскер, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт и другие.

Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Кадр предоставлен компанией Атмосфера Кино
Евгений Цыганов

О фильме «1993» и съемках:

Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Есть мечта о космосе, о чем-то большом, и реальность, в которой ты погружаешься под землю и занимаешься канализационными трубами. Есть семья, которая расползается по швам и которую сложно удержать, в связи с отсутствием денег, в отсутствии будущего, какой-то опоры.

Это были непростые съемки. Я какое-то количество травм успел получить на этой площадке. И перестрелки, драки, техника разнообразная, и холод, и дождь. Все тут было.

Сама картина важная, как любая рефлексия про происходящее с нами, про происходящее с нашей страной. Потому что в этом прошлом, наверное, мы видим себя сегодняшних. И в наших родителях, и в их переживаниях мы находим свои переживания, пытаемся найти ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют.

Фильм «1993» выйдет в российский прокат 21 сентября.

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