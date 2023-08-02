Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова в трейлере фильма «1993» от режиссера «Географ глобус пропил»

Действие картины Александра Велединского по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова разворачивается в 1993 году — в дни больших надежд и грозных потрясений. Лента рассказывает историю одной семьи, расколотой надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы.
Помимо Цыганова и Вилковой, роли в картине исполнили Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Элизабет Дамскер, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт и другие.
О фильме «1993» и съемках:
Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Есть мечта о космосе, о чем-то большом, и реальность, в которой ты погружаешься под землю и занимаешься канализационными трубами. Есть семья, которая расползается по швам и которую сложно удержать, в связи с отсутствием денег, в отсутствии будущего, какой-то опоры.
Это были непростые съемки. Я какое-то количество травм успел получить на этой площадке. И перестрелки, драки, техника разнообразная, и холод, и дождь. Все тут было.
Сама картина важная, как любая рефлексия про происходящее с нами, про происходящее с нашей страной. Потому что в этом прошлом, наверное, мы видим себя сегодняшних. И в наших родителях, и в их переживаниях мы находим свои переживания, пытаемся найти ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют.
Фильм «1993» выйдет в российский прокат 21 сентября.
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