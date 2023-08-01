«Красивый мальчик», «Чижик-Пыжик» и «Эми»: Что смотреть в кинотеатрах в августе?

«Мое итальянское лето» / Gli anni belli (16+)

Ностальгический итальянский ромком о взрослении и каникулах. 16-летняя фанатка «Нирваны» Элены сложно переживает тинейджерство, бунтуя против всего и всех. Летом 1994 года она едет вместе с родителями в кемпинг на море. Там она знакомится с Андре, который, на ее взгляд, даже красивее, чем Курт Кобейн. Срежиссировал картину о ста днях после детства Лоренцу д'Амику де Карвалью, пришедший в игровое кино из документалистики (среди его работ — рассказ о жизни детей Роберто Роселлини).

С 3 августа