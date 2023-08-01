«Красивый мальчик», «Чижик-Пыжик» и «Эми»: Что смотреть в кинотеатрах в августе?

Ре-релизы «Красивого мальчика» с Тимоти Шаламе, «оскароносной» докудрамы «Эми» про Эми Уайнхаус и неоновой притчи «Только бог простит» с Райаном Гослингом, картины для всей семьи «Баба Яга спасает мир», «Чижик-Пыжик возвращается» и «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», а также получившие в Каннах приз за лучшую мужскую роль «Посредники» Хирокадзу Корээда — рассказываем о главных фильмах, выходящих в прокат в конце лета.
«Красивый мальчик» / Beautiful Boy (2018) (18+)
Решенную в приглушенных тонах, как картины фламандцев, ленту о разрушительной силе наркозависимости и родительской любви снял бельгиец Феликс ван Грунинген («Разомкнутый круг»). Отца в ней играет Стив Каррел, сына — Тимоти Шаламе. Драма была в прокате в России в 2018-м и возвращается на большие экраны кинотеатров пять лет спустя.
С 3 августа
«Баба Яга спасает мир» (6+)
Приключенческая сказка для всей семьи с Людмилой Артемьевой («Сваты», «Большая секунда») в роли Бабы Яги. Ее, как и в недавнем анимационном фильме «Яга и книга заклинаний», не демонизируют. Напротив, она спасает людей от древнего зла, которое олицетворяет Кощей (Григорий Сиятвинда из «Отеля Элеон»). Чтобы защитное заклинание продолжило действовать, ей приходится из волшебного леса отправиться в наш мир. Также в касте проекта — Глафира Тарханова («Измены»), Ян Цапник («Последний министр»), Олеся Железняк («Ландыш серебристый») и другие.
С 3 августа
«10 дней без мамы в Куршевеле» / 10 jours encore sans maman (12+)
Сиквел французской комедии об Антуане (Франк Дюбоск), который присматривает за четырьмя детьми, пока его жена обеспечивает материально их большую семью. На этот раз он будет в одиночку решать разнообразные проблемы своих трех сыновей и дочери на горнолыжном курорте, когда их маму неожиданно вызовут на работу из отпуска. Режиссером истории вновь выступил Людовик Бернард («Люпен»), он же стал одним из соавторов сценария.
С 3 августа
«Мое итальянское лето» / Gli anni belli (16+)
Ностальгический итальянский ромком о взрослении и каникулах. 16-летняя фанатка «Нирваны» Элены сложно переживает тинейджерство, бунтуя против всего и всех. Летом 1994 года она едет вместе с родителями в кемпинг на море. Там она знакомится с Андре, который, на ее взгляд, даже красивее, чем Курт Кобейн. Срежиссировал картину о ста днях после детства Лоренцу д'Амику де Карвалью, пришедший в игровое кино из документалистики (среди его работ — рассказ о жизни детей Роберто Роселлини).
С 3 августа
«Корабль призраков» / Haunting of the Queen Mary (18+)
Мистический триллер снят на реальном трансатлантическом лайнере «Королева Мэри», принадлежавшем той же судоходной компании, что и «Титаник». По сюжету семья из нашего времени сталкивается на борту корабля с призраками из 1938 года, пытаясь спасти своего ребенка. Режиссер Гарри Шор («Дракула» с Люком Эвансом) вдохновлялся «Сиянием» и «Островом проклятых» и надеется, что история станет впоследствии франшизой. Со сценарием ему помогал Том Вон, работавший над хоррором «Винчестер. Дом, который построили призраки».
С 3 августа
«Эми» / Amy (2015) (18+)
«Оскароносный» документальный фильм об Эми Уайнхаус выходит в повторный прокат в России. Режиссер Азиф Кападиа проанализировал сотни интервью, а также видео и документов из личных архивов певицы. В его версии событий Эми — трогательная девушка, отчаянно сигнализировавшая окружающим, что ей необходима помощь. И не получив ее, она и стала частью «Клуба 27».
С 10 августа
«Импостер» / #Manhole (18+)
Камерный японский триллер — кажется, чуть ли не первая азиатская картина в пакете прокатной компании A-One Films. Возвращаясь с вечеринки в честь его грядущей женитьбы, Сюнсукэ (Юто Накадзима) падает в глубокий люк. Он пытается выбраться, но это оказывается не так просто. А время свадебного торжества — к тому же с дочерью начальника — неумолимо приближается.
С 10 августа
«Аманда» / Amanda (18+)
Мамблкор-драмеди из параллельных программ кинофестивалей в Венеции и Торонто. Это история о 24-летней Аманде (Бенедетта Поркароли). Она не может найти не только свое место в жизни, но даже новых друзей. Тогда она вспоминает о старых — когда-то в детстве она была близка с Ребеккой (Галатеа Белуги). Аманда пытается убедить ту, что они по-прежнему лучшие подруги.
С 10 августа
«Только бог простит» / Only God Forgives (2012) (18+)
Еще один ре-релиз августа — на большом экране вновь покажут кровавую и неоновую притчу Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом и Кристин Скотт Томас. Джулиан скрывается от американского правосудия в Бангкоке, где открывает клуб тайского бокса. Здесь же его брата Билли убивают местные за расправу над юной секс-работницей. Тогда в столицу Таиланда приезжает их мать, требуя, чтобы Джулиан отомстил за свою семью.
С 17 августа
«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» / Ladybug & Cat Noir: Awakening (6+)
У любимого детьми и подростками мультсериала появился свой полный метр. В нем французская школьница Маринетт и одноклассник Адриан, в которого она влюблена, будут, как и в оригинале, разбираться со своими чувствами и спасать Париж от злодеев. На самом деле они супергерои — Леди Баг и Супер-Кот.
С 17 августа
«Как звезды» (18+)
Дебют Марии Лойтер рассказывает (конечно, с художественными преувеличением) историю реальной дружбы актрис Натальи Земцовой («Эпидемия») и Надежды Ивановой («Пингвины моей мамы), а также их первых шагах в артистической карьере. В камео здесь снялись Юлия Снигирь, Агата Муцениеце, Гела Месхи, Зоя Бербер, Ульяна Васькович. Драмеди-картина получила приз зрительских симпатий на фестивале «Дух огня».
С 17 августа
«Посредники» / Beurokeo (16+)
На Каннском кинофестивале в прошлом году драма Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») получила приз за лучшую мужскую роль и награду экуменического жюри. Девушка бросает младенца в беби-боксе при церкви. На следующий день она возвращается за ним, передумав, но ребенку уже нашли приемную семью: местный дьякон Сан-хен ( Сон Кан-хо) вместе с помощником нелегально отдают за вознаграждение новорожденных бездетным родителям. И вот втроем они везут младенца на усыновление в микроавтобусе, а за ними следует полиция, давно мечтающая поймать незаконных посредников с поличным.
С 24 августа
«Заложники» / Retribution (16+)
Триллер с Лиамом Нисаном, практически все действие которого происходит в машине. В ней по сюжету его герой Мэтт обнаруживает бомбу. Чтобы выжить, ему надо соблюдать все инструкции неизвестного, главная из которых — ни в коем случае не покидать транспортное средство. Режиссер фильма Нимрод Антал снимал эпизоды сериалов «Сосны», «Очень странные дела» и «Дом с прислугой».
С 24 августа
«Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» (6+)
Анимационная адаптация сказки Пушкина. В ней Людмила вполне агентна, как и ее возлюбленный Руслан. Но дочь князя все же похищает колдун Черномор, в плену которого уже множество принцесс. Жених отправляется вызволять нареченную, знакомясь то с говорящим медведем, то с великаном. Режиссеры мультфильма Алексей Цицилин и Алексей Замыслов работали над франшизой «Снежная королева», а Владимир Николаев над лентой «Волки и Овцы: Ход свиньей». Среди продюсеров проекта — Сергей Сельянов (франшизы «Три богатыря»).
С 24 августа
«Только ты и я» / L'amour et les forêts (18+)
Драма Валери Донзелли («Норт-Дам», «Твоя рука в моей руке») про домашнее насилие с Виржини Эфира («Соблазн») и Мельвилем Пупо («Летняя сказка») в главных ролях. Бланш кажется, что она нашла идеального мужчину. Только выйдя замуж за Грега она понимает, что тот тиран и не даст ей так просто уйти от него.
С 24 августа
«Звонок» / Ringu (1998) (18+)
Культовый японский хоррор о мистической видеокассете когда-то сделал азиатские фильмы ужасов по-настоящему популярными во всем мире. Впрочем, в кинопрокате в России он так и не побывал, в отличие от своего американского ремейка. В конце августа компания «Иноекино» исправит эту историческую несправедливость и выпустит оригинальный «Звонок» на большом экране.
С 31 августа
«Мой Хатико» / Zhong quan ba gong (6+)
Новая версия истории о верном псе Хатико, снятая к его столетию. Профессора, подобравшего бездомного щенка, здесь играет актер и режиссер Фэн Сяоган («Молодость», «Я не мадам Бовари»), его жену — Джоан Чэнь из «Твин Пикса» Дэвида Линча и фильма Бернардо Бертолуччи «Последний император».
С 31 августа
«Чижик-Пыжик возвращается» (6+)
Снятая на киностудии им. Горького, исторически занимавшейся кино для детей и юношества, приключенческая картина об одном из символов Петербурга. Как известно, скульптуру Чижика-Пыжика (придуманную Резо Габриадзе!) часто похищают. Свидетелем этого по сюжету фильма и становятся одноклассники Дана и Лева. У детей свои планы на Чижика — он должен был исполнить их желания. Дана мечтает стать популярным блогером, а Лева — чтобы его родители не развелись. Тогда они решают самостоятельно вернуть фигурку. Чтобы наверняка завоевать детскую аудиторию, создатели фильма также используют в фильме песню «Домовой» в версии Хабиба.
С 31 августа
«Охота на короля» / King of Killers (18+)
Боевик автора саги «Другой мир» Кевина Гревье. Группа киллеров устраивает охоту на сильного конкурента — Дракоса по прозвищу «Король» (Фрэнк Грилло). Но ему удается избежать смерти и самому превратить преследователей в жертв. В касте картины также Стивен Дорфф («Преступник»), Ален Мусси («Американские боги») и Мари Авгеропулос («Жизнь прекрасна»).
С 31 августа
«Джулс» / Jules (18+)
Фантастическая драмеди Марка Тертлтауба (продюсер «Громче, чем бомбы» и «Маленькой мисс Счастье») с Беном Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис и Джейн Кертин. Милтон Робинсон живет тихой жизнью в небольшом городе в Пенсильвании. Но однажды на его заднем дворе приземляется НЛО с пришельцем.
С 31 августа
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