Петербург появился на интерактивной «Кинокарте России» с местами съемок известных фильмов

У точек на карте есть подписи, в которых указывают подробности о кинокартине и процессе ее производства. К примеру, действие в повести «Собачье сердце» происходит в Москве, но снимали картину в Петербурге. Режиссер Владимир Бортко посчитал, что тогда еще улицы Ленинграда больше подходят по колориту начала XX века. Открывающую сцену картины снимали в районе Апраксина двора.

«А места в кадрах фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились, только марки машин на дорогах стали другие и самих автомобилей больше», — рассказали в пресс-службе «Ленфильма».

На платформе отметки могут ставить не только создатели проекта, но и пользователи сервиса. Создатели проекта рассказали, что на основе отметок собираются создать «уникальные туристические киномаршруты».