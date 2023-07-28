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Петербург появился на интерактивной «Кинокарте России» с местами съемок известных фильмов

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На карту нанесли уже более 100 точек. Из них 50 отметила киностудия «Ленфильм», в том числе и места съемок фильмов «Собачье сердце», «Гений», «Окно в Париж», «Женитьба», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и многих других.

Пресс-служба Смольного

У точек на карте есть подписи, в которых указывают подробности о кинокартине и процессе ее производства. К примеру, действие в повести «Собачье сердце» происходит в Москве, но снимали картину в Петербурге. Режиссер Владимир Бортко посчитал, что тогда еще улицы Ленинграда больше подходят по колориту начала XX века. Открывающую сцену картины снимали в районе Апраксина двора.

«А места в кадрах фильма «Улица полна неожиданностей», снятого в Ленинграде в конце 1950-х, практически не изменились, только марки машин на дорогах стали другие и самих автомобилей больше», — рассказали в пресс-службе «Ленфильма».

На платформе отметки могут ставить не только создатели проекта, но и пользователи сервиса. Создатели проекта рассказали, что на основе отметок собираются создать «уникальные туристические киномаршруты».

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