В 2006 году ее дебютный полный метр с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой получил в Выборге «Серебренную ладью» и показал себя настоящим прокатным хитом, на долгие годы став признанием в любви к Петербургу. В 2008 году лента Бычковой «Плюс один» получила «Золотую ладью» в традиционном конкурсе зрительских симпатий «Выборгский счет». В этом году режиссер презентует свою новую картину, снятую в России и Грузии — тонкую психологическую драму, главную роль в которой вновь исполнил Цыганов. Публикуем основную программу кинофестиваля «Выборг»-2023.
Конкурсная программа
- «Нина», режиссер Оксана Бычкова (фильм открытия). В главных ролях Юлия Пересильд и Евгений Цыганов
- «Блондинка», режиссер Павел Мирзоев. В главных ролях Дарья Жовнер и Евгений Цыганов
- «Лиссабон», режиссер Светлана Филиппова. В главных ролях Мария Смольникова и Олег Ягодин
- «Лунатики», режиссер Юрий Мороз. В главных ролях Виктория Исакова, Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Даша Верещагина и Алексей Агранович
- «Одним днем», режиссер Стас Иванов. В главных ролях Антон Васильев, Анион Кузнецов, Ольга Лапшина и Елизавета Струнина
- «Осьминог», режиссер Алексей Степанов. В главных ролях Даниил Воробьев и Сабина Ахмедова
- «Отпуск в октябре», режиссер Роман Михайлов. В главных ролях Маша Мацель и Анна Завтур
- «Первое лето», режиссер Сергей Илютин. В главных ролях Тимофей Кочнев и Кирилл Доронин
- «Привет, мама», режиссер Иля Малахова. В главных ролях Дарья Савельева и Аглая Тарасова
- «Свет», режиссер Антон Коломеец. В главных ролях Елена Яковлева и Дарья Коныжева
- «Хапсыһыы/Схватка», режиссер Никандр Федоров
В программу «Копродукция» вошла картина «Немая жизнь: История женщины в черном» режиссера Влада Козлова — о судьбе звезды немого кино 1920-х Рудольфо Валентино, которого считают главным ловеласом Америки тех лет. Также в программе участвует лента «Тут все свои» Юрия Суходольского — лирическая комедия о двух семьях с общим прошлым, русской и сербской, которые по воле случая оказались на отдыхе в Сочи соседями.
Вне конкурса кинофестиваля «Выборг»-2023 можно будет увидеть фильм-участник Московского Международного кинофестиваля «Край надломленной луны» Светланы Самошиной, картину «Тайное влечение» режиссера Стаси Венковой, а также первую серию многосерийного проекта «Убить Риту» Марии Агранович с актрисой и солисткой группы «Самое большое простое число» Евгенией Борзых в главной роли.
Закроет фестиваль «Тополиный пух» — полнометражный дебют режиссера «Ольги» Артема Лемперта с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой.
31-й фестиваль российского кино «Выборг» пройдет с 4 по 11 августа в Выборге.
Напомним, в этом году кинофестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг». В числе других нововведений, не связанных с брендом — учреждение приза имени президента фестиваля Армена Медведева «Прогноз на завтра. За лучший дебют». «В прошлом году фестиваль в Выборге утратил своего бессменного почетного президента, выдающегося историка кино Армена Николаевича Медведева. На протяжении многих лет Армен Николаевич щедро делился неповторимым юмором и безграничной эрудицией с участниками и гостями смотра. Именно Армен Николаевич предложил девиз фестиваля «Российское кино — прогноз на завтра» и определил таким образом принципы нашей работы», — отмечали организаторы фестиваля.
Жюри кинофестиваля «Выборг»-2023 возглавит Сергей Урсуляк. Победителя в конкурсе анимационных картин выберет экспертное жюри под председательством режиссера-аниматора, сценариста, одного из создателей «Смешариков» и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 Дениса Чернова. Жюри конкурса неигрового кино возглавит режиссер Евгений Григорьев.
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