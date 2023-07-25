Закроет фестиваль «Тополиный пух» — полнометражный дебют режиссера «Ольги» Артема Лемперта с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой.

31-й фестиваль российского кино «Выборг» пройдет с 4 по 11 августа в Выборге.

Напомним, в этом году кинофестиваль «Окно в Европу» сменил название на «Выборг». В числе других нововведений, не связанных с брендом — учреждение приза имени президента фестиваля Армена Медведева «Прогноз на завтра. За лучший дебют». «В прошлом году фестиваль в Выборге утратил своего бессменного почетного президента, выдающегося историка кино Армена Николаевича Медведева. На протяжении многих лет Армен Николаевич щедро делился неповторимым юмором и безграничной эрудицией с участниками и гостями смотра. Именно Армен Николаевич предложил девиз фестиваля «Российское кино — прогноз на завтра» и определил таким образом принципы нашей работы», — отмечали организаторы фестиваля.

Жюри кинофестиваля «Выборг»-2023 возглавит Сергей Урсуляк. Победителя в конкурсе анимационных картин выберет экспертное жюри под председательством режиссера-аниматора, сценариста, одного из создателей «Смешариков» и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 Дениса Чернова. Жюри конкурса неигрового кино возглавит режиссер Евгений Григорьев.

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