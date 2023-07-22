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Кино и сериалы

По «Рику и Морти» выйдет аниме. В сети уже появился трейлер

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Телеканал Adult Swim поделился дебютными кадрами нового шоу по мотивам мультсериала. Всего зрителям представят 10 эпизодов.

В ролике показали отрывки будущего проекта, режиссером которого выступил Такаси Сано. Примечательно, что аниме станет отдельным проектом, хоть в нем и будут адаптированы события оригинального сериала.В конце трейлера к зрителям обращается Сано. «Что я пытался сделать в этих десяти эпизодах, так это взять все мои любимые части „Рика и Морти“ и сжать их, чтобы показать их суть, а затем добавить уникальный японский оттенок», — сказал он.

Но дата выхода аниме, пока что не сообщается. Что касается оригинальных приключений безумного ученого и его внука, Продюсер «Рика и Морти» Стив Леви во время Comic-Con в Сан-Диего говорил, что седьмой сезон стартует «чертовски скоро», — все эпизоды уже готовы, релиз намечен на осень.

Напомним, что часть будущих двух сезонов уже написаны. А ранее шоу продлили до 10 сезонов. Леви говорил о седьмом сезоне как о смеси отдельных эпизодов и «эпизодов по канону, в большей степени ориентированных на Рика, которые действительно нравятся фанатам».

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