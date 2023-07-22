Во Франции скончалась Джозефина Чаплин — дочь звезды немого кино

О кончине артистки, которая была дочерью легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина, сообщили ее трое сыновей. Причины смерти указаны не были. Сыновья Чаплин добавили, что прощание с ней пройдет в узком семейном кругу.

Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года и была дочерью от четвертой жены Чарли Чаплина. В фильмографии Джозефины насчитывается более 20 кинопроектов. Среди них — «Четыре мушкетера», «Графиня из Гонконга», «Джек-Потрошитель», «Вершины Зеленой горы», «Парень из бухты», «Хемингуэй».

На прошлой неделе скончалась артистка британского происхождения Джейн Биркин. В нашем материале мы вспоминаем какой была икона стиля, именем которой названа культовая сумка Hermès.