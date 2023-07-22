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Кино и сериалы

Во Франции скончалась Джозефина Чаплин — дочь звезды немого кино

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Она умерла в Париже в возрасте 74 лет. Женщина, как и отец снималась в кино и была известна по ролям в «Кентерберийских рассказах» и «Красных ночах».

Скриншот: FilmiBeat/YouTube

О кончине артистки, которая была дочерью легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина, сообщили ее трое сыновей. Причины смерти указаны не были. Сыновья Чаплин добавили, что прощание с ней пройдет в узком семейном кругу.

Джозефина Чаплин родилась 28 марта 1949 года и была дочерью от четвертой жены Чарли Чаплина. В фильмографии Джозефины насчитывается более 20 кинопроектов. Среди них — «Четыре мушкетера», «Графиня из Гонконга», «Джек-Потрошитель», «Вершины Зеленой горы», «Парень из бухты», «Хемингуэй».

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