От «Флэша» до «Спецназа: Львицы» с Зои Салдана и Николь Кидман: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Париж, 13-й округ» / Les Olympiades, Paris 13e (18+)

Картина классика Жака Одиара из программы Каннского кинофестиваля—2021 спустя два года добралась до российского проката. Этот черно-белый фильм о юношеских страстях и влюбленностях балансирует между комедией и мелодрамой, не впадая в слишком серьезную интонацию и драматизм. А как еще можно рассказывать историю, как одна девушка влюбилась в соседа-преподавателя, а он сказал, что они просто друзья и начал испытывать чувства к своей студентке-скромнице. К тому же, когда все действие происходит в Париже.

С 21 июля, «Кинопоиск»