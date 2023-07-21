От «Флэша» до «Спецназа: Львицы» с Зои Салдана и Николь Кидман: Что смотреть дома на этой неделе

Супергеройский экшн с Эзрой Миллером «Флэш», боевик с Зои Салдана, Николь Кидман и Морганом Фриманом по сценарию Тейлора Шеридана «Спецназ: Львицы», комедия про верфольфа «Разрешите обратиться» и философский арт-триллер «Копенгагена не существует» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Флэш» / The Flash (18+)
Не оправдавший в прокате возложенных на него надежд фильм Андреса Мускетти (дилогия «Оно») из вселенной DC c Эзрой Миллером в роли супергероя со сверхскоростными способностями теперь вышел и в цифре. Барри Аллен (мирское имя Флэша) пытается доказать, что его отец не убивал мать. Для этого он отправляется в прошлое, чтобы предотвратить трагедию, но в настоящем сталкивается с временными парадоксами.
С 17 июля, Amazon
Сериал «Правосудие: Первобытный город» / Justified: City Primeval, премьера (FX) (18+)
Мрачный мини-сериал в жанре неовестерна — продолжение шоу «Правосудие». В нем к роли стража правопорядка Рейлана Гивенса вернулся Тимоти Олифант. На этот раз он отправится в Детройт, где будет противостоять опасному преступнику Клементу Мэнселу (Бойд Холбрук), которому постоянно удается избежать наказания. Шоураннерами стали Дэйв Андрон и Майкл Диннер, работавшие и над оригиналом. Последний также выступил режиссером проекта.
С 18 июля, FX
Фильм «Стоп-слово» / Sanctuary (18+)
Триллер с элементами комедии о БДСМ-сессии, вышедшей из-под контроля. Доминатрикс Ребекка (Маргарет Куэлли ) счастлива вместе со своим богатым клиентом Хэлом (Кристофер Эбботт). Но однажды он говорит, что хочет завязать, а значит ей надо начать шантажировать тем, насколько специфичны его вкусы. Манипулировать начинают оба — и итог игры становится все сложнее просчитать.
С 18 июля, «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion, «Иви»
Фильм «Копенгагена не существует» / København findes ikke (18+)
Драматический триллер датчанина Мартина Сковбьерга из конкурса кинофестиваля в Роттердаме. Сценарий написал Эскиль Вогт — автор «Худшего человека на свете». Это тонко рассказанная история молодой пары. Ида и Сандер живут в Копенгагене и сосредоточены лишь друг на друге и своих чувствах. Однажды девушка исчезает. Спустя три месяца ее возлюбленный добровольно соглашается на странный эксперимент. В пустой комнате он ответит на вопросы отца Иды об их отношениях.
С 20 июля, «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion, «Иви», «Кино1ТВ»
Сериал «Разрешите обратиться», премьера («Иви») (18+)
Супергеройская экшен-комедия с языковой игрой в названии: ее главный персонажа — работающий полицейским оборотень Гоша (Андрей Гальченко). При этом оборотень в погонах (буквально) мечтает быть таким же бравым стражем правопорядка, как и его отец. В касте сериала также Даня Киселев, Александра Киселева, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник. Снял проект для продюсерской компании «Среда» актер Илья Ермолов («Чернобыль: Зона отчуждения», «Магомаев»).
С 20 июля, «Иви»
Сериал «Макс и Гусь», премьера (Wink) (18+)
Еще один спин-офф материнского веб-сериала «Зема» (в июле также вышел еще один проект этой киновселенной «Тяни, Сундук!»). В нем главными героями становится антагонисты из «Земы 3» — Макс (Никита Кологривый) и Гусь (Владимир Карпук). Проект посвящен их пути в криминальном мире Пензы — как они вынуждены начать работать на крупного авторитета Анальгина (Игорь Жижикин).
С 20 июля, Wink
Фильм «Они клонировали Тайрона» / They Cloned Tyrone (18+)
Фантастическо-сатирический боевик с абсурдистским юмором, а также Джейми Фоксом («Рэй»), Джоном Бойегой («Звездные войны: Пробуждение силы») и Тейоной Паррис («Ванда/Вижн») в главных ролях. Торговец запрещенными веществами, сутенер и секс-работница расследуют мировой заговор — кто-то зачем-то клонирует жителей неблагополучного афроамериканского района. Картира стала режиссерским дебютом для Джуэла Тейлора — сценариста «Крида 2» и «Космического джема: Нового поколения».
С 21 июля, Netflix
Сериал «Кокетка» / Minx, 2 сезон (Starz) (18+)
Феминистский сериал рассказывает о создании первого эротического журнала для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Его запускает энергичная Джойс (Офелия Ловибонд), вынужденно объединившая усилия с издателем Дагом (Джейк Джонсон из «Новенькой»). Во втором сезоне герои пытаются справиться с обрушившимся на них ошеломительным успехом. Исполнительным продюсером проекта выступил комедийный режиссер Пол Фиг («Шпион», «Копы в юбках»).
С 21 июля, Starz
Фильм «Париж, 13-й округ» / Les Olympiades, Paris 13e (18+)
Картина классика Жака Одиара из программы Каннского кинофестиваля—2021 спустя два года добралась до российского проката. Этот черно-белый фильм о юношеских страстях и влюбленностях балансирует между комедией и мелодрамой, не впадая в слишком серьезную интонацию и драматизм. А как еще можно рассказывать историю, как одна девушка влюбилась в соседа-преподавателя, а он сказал, что они просто друзья и начал испытывать чувства к своей студентке-скромнице. К тому же, когда все действие происходит в Париже.
С 21 июля, «Кинопоиск»
Сериал «Спецназ: Львица» / Special Ops: Lioness, премьера (Paramount+) (18+)
Боевик с Зои Салдана, Николь Кидман, Морганом Фриманом, Лайслой Де Оливейра и Майклом Келли по сценарию создателя вселенной «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана. По сюжету женщина-морпех должна подружиться с дочерью подозреваемого в терроризме, чтобы избежать теракта. Сняли проект Энтони Бирн («Острые козырьки») и Пол Кэмерон («Мир Дикого Запада»).
С 23 июля, Paramount+
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