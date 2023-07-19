Стартовали съемки пятого сезона «Трудных подростков» с Никитой Волковым, Анастасией Красовской и Глебом Калюжным

По сюжету сериала, капитан футбольного клуба «Старт» Антон Ковалев получает 2 года тюремного заключения за то, что в пьяном виде избивает посетителя кафе. Выйдя на свободу, он пробует устроиться на работу тренером детской футбольной академии, но президент футбольного клуба отказывает ему по причине утраты общественного доверия. С целью реабилитации Ковалев вынужден согласиться на работу со старшеклассниками группы «Б» в центре помощи трудным подросткам, чтобы помочь им одержать победу на Олимпиаде.

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Продолжение сериала расскажет о том, удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника и смогут ли они простить друг друга.

К своим ролям в «Трудных подростках» вернулись Никита Волков (Ковалев), Виталий Андреев (Фил), Анастасия Крылова (Лена), Глеб Калюжный (Макс), Владимир Гарцунов (Платон), Алена Швиденкова (Женя), Мила Ершова (Яна), Святослав Рогожан (Никита), Анастасия Красовская (Влада), Тимофей Елецкий (Гена), Сергей Новосад (Даня), Александр Лыков (Герман), Дарья Алыпова (Варя) и другие.