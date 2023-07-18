По сюжету, талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася (Марина Васильева) вдруг осознает, что катится на самое дно, но сил выбраться не находит. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства, Мальвина (Анастасия Ивлеева) — девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика (Никита Ефремов). Найти его оказывается не сложным делом, а вот завоевать его сердце — надо постараться. Ведь, в отличие от Васи, Стас добился в жизни всего, о чем мечтал.

«Мне кажется, что это великолепный сценарий: неожиданный, смешной, легкий и в то же время с глубоким смыслом. Плюс для меня — это современная городская сказка. Что тоже не часто можно встретить. Каким бы хотела сделать? Прежде всего бескомпромиссным. Хочется снять так, чтобы не было ни одного желания оправдываться в самом конце. Все составляющие здесь есть — великолепный каст, очень крутые профессионалы за кадром и включенные продюсеры, которые борются за проект и его реализацию с максимальным потенциалом», — говорит режиссер «Мальвины» Даша Чаруша.