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Анастасия Ивлеева и Никита Ефремов на первых кадрах со съемок комедии «Мальвина» Даши Чаруши

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Фильм расскажет историю невероятно талантливой в детстве и потерянной в свои 30 лет Васе, на помощь которой приходит воображаемая подруга из детства — девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора.

Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion

По сюжету, талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася (Марина Васильева) вдруг осознает, что катится на самое дно, но сил выбраться не находит. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства, Мальвина (Анастасия Ивлеева) — девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика (Никита Ефремов). Найти его оказывается не сложным делом, а вот завоевать его сердце — надо постараться. Ведь, в отличие от Васи, Стас добился в жизни всего, о чем мечтал.

«Мне кажется, что это великолепный сценарий: неожиданный, смешной, легкий и в то же время с глубоким смыслом. Плюс для меня — это современная городская сказка. Что тоже не часто можно встретить. Каким бы хотела сделать? Прежде всего бескомпромиссным. Хочется снять так, чтобы не было ни одного желания оправдываться в самом конце. Все составляющие здесь есть — великолепный каст, очень крутые профессионалы за кадром и включенные продюсеры, которые борются за проект и его реализацию с максимальным потенциалом», — говорит режиссер «Мальвины» Даша Чаруша.

Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion

«Мальвина — уникальна. Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа. Она не боится сказать прямо то, что думает и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого, у нее точно есть чему поучиться всем нам. Из-за того, что она так эксцентрична, ее особенно интересно играть: "придумывать" и воплощать героиню с хулиганским характером, основанным на переосмыслении всем известного с детства "рафинированного" персонажа. Будем удивлять!» — рассказывает о новом съемочном опыте Анастасия Ивлеева.

Роли в проекте, помимо Ивлеевой, Васильевой и Ефремова, исполнили Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер и другие. Съемки картины продлятся до конца лета. Выход «Мальвины» в прокат запланирован на 28 марта 2024 года.

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Люди:
Никита Ефремов, Настя Ивлеева, Даша Чаруша

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