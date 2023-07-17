50 главных боевиков в истории кинематографа. Список

Журналисты издания Variety выбрали лучшие картины в данном жанре — от запустившего франшизу «Индиана Джонс» фильма под заголовком «В поисках утраченного ковчега» до свежего «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. При этом в списке нет ни одного проекта киновселенной Marvel — потому что в итоге фильмы оказались «немного за рамками жанра». «Ознакомившись со списком, вы узнаете кое-что о том, как развивалась эта форма с годами. Арнольд, Слай и Брюс (как Ли, так и Уиллис) оставили свой след. Но Чак Норрис и Берт Рейнольдс затмили их, поскольку каждый фильм из этого списка должен был выдержать испытание временем», — говорят составители списка, который мы приводим целиком.
«Безумный Макс 2: Воин дороги»
1. «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981), режиссер Джордж Миллер. В главных ролях — Мел Гибсон и Брюс Спенс
2. «Крепкий орешек» (1988), режиссер Джон Мактирнан. В главных ролях — Брюс Уиллис и Алан Рикман
3. «К северу через северо-запад» (1959), режиссер Альфред Хичкок. В главных ролях — Кэри Грант и Эва Мари Сейнт
4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981), режиссер Стивен Спилберг. В главных ролях — Харрисон Форд и Карен Аллен
5. «Выход Дракона» (1973), режиссер Роберт Клауз. В главных ролях — Брюс Ли и Джим Келли
6. «Французский связной» (1971), режиссер Уильям Фридкин. В главных ролях — Джин Хэкмен и Фернандо Рей
7. «Матрица» (1999), режиссеры Лана и Лилли Вачовски. В главных ролях — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс
8. «Чужие» (1986), режиссер Джеймс Кэмерон. В главных ролях — Сигурни Уивер и Майкл Бин
9. «Семь самураев» (1954), режиссер Акира Куросава. В главных ролях — Тосиро Мифунэ и Смиура Такаси.
10. «Буллит» (1968), режиссер Питер Йетс. В главных ролях — Стив Маккуин и Роберт Вон
«Убить Билла. Часть 1»
11. «Скорость» (1994), режиссер Ян де Бонт. В главных ролях — Сандра Буллок и Киану Ривз
12. «Голдфингер» (1964), режиссер Гай Хэмилтон. В главных ролях — Шон Коннери и Онор Брэкман
13. «Убить Билла. Часть 1» (2003), режиссер Квентин Тарантино. В главных ролях — Ума Турман и Люси Лью
14. «Приключения Робин Гуда» (1938), режиссеры Майкл Кертис и Уильям Кейли. В главных ролях — Эррол Флинн и Оливия де Хэвилленд
15. «Круто сваренные» (1992), режиссер Джон Ву. В главных ролях — Чоу Юньфат и Тони Люн Чу Вай
16. «Хороший, плохой, злой» (1966), режиссер Серджо Леоне. В главных ролях — Клинт Иствуд и Илай Уоллак
17. «Терминатор 2: Судный день» (1991), режиссер Джеймс Кэмерон. В главных ролях — Эдвард Ферлонг, Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер
18. «Бен-Гур» (1959), режиссер Уильям Уайлер. В главных ролях — Стивен Бойд и Хайя Харарит
19. «Дикая банда» (1969), режиссер Сэм Пекинпа. В главных ролях — Уильям Холден и Эрнест Боргнайн
20. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), режиссер Энг Ли. В главных ролях — Мишель Йео и Чжан Цзыи
«Гладиатор»
21. «Схватка» (1995), режиссер Майкл Манн. В главных ролях — Роберт Де Ниро и Аль Пачино
22. «Плата за страх» (1953), режиссер Анри-Жорж Клузо. В главных ролях — Шарль Ванель и Вера Клузо
23. «Гладиатор» (2000), режиссер Ридли Скотт. В главных ролях — Рассел Кроу и Хоакин Феникс
24. «Нападение на 13-й участок» (1976), режиссер Джон Карнегтер. В главных ролях — Остин Стокер, Дарвин Джостон и Лори Зиммер
25. «Потерянный рейс» (2006), режиссер Пол Гринграсс. В главных ролях — Льюис Алсамари и Кристиан Клеменсон
26. «На гребне волны» (1991), режиссер Кэтрин Бигелоу. В главных ролях — Киану Ривз и Патрик Суэйзи
27. «Полицейская история» (1985), режиссер Джеки Чан. В главных ролях — Джеки Чан и Мэгги Чун
28. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), режиссер Джордж Миллер. В главных ролях — Том Харди и Шарлиз Терон
29. «Фокси Браун» (1974), режиссер Джек Хилл. В главных ролях — Пэм Гриер и Антонио Фаргас
30. «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011), режиссер Брэд Берд. В главных ролях — Том Круз и Джереми Реннер
«Начало»
31. «Грязная дюжина» (1967), режиссер Роберт Олдрич. В главных ролях — Чарлз Бронсон, Эрнест Боргнайн и Ли Марвин
32. «Коммандо» (1985), режиссер Марк Лестрет. В главных ролях — Арнольд Шварценеггер и Рэй Дон Чонг
33. «Беги, Лола, беги» (1998), режиссер Том Тыквер. В главных ролях — Франка Потенте и Мориц Бляйбтрой
34. «Форсаж 5» (2011), режиссер Джастин Лин. В главных ролях — Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер и Галь Гадот
35. «Чёрный пират» (1926), режиссер Дуглас Фэрбенкс. В главных ролях — Дуглас Фэрбенкс и Билли Дав
36. «Казино "Рояль"» (2006), режиссер Мартин Кэмпбелл. В главных ролях — Дэниел Крейг, Ева Грин и Мадс Миккельсен
37. «Однажды в Китае 2» (1992), режиссер Цуй Харк. В главных ролях — Джет Ли и Розамунд Кван
38. «Начало» (2010), режиссер Кристофер Нолан. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Кэн Ватанабэ, Джозеф Гордон-Левитт, Эллен Пейдж, Марион Котийяр, Том Харди и Киллиан Мёрфи
39. «Дуэль» (1971), режиссер Стивен Спилберг. В главных ролях — Деннис Уивер и Джэклин Скотт
40. «Рейд» (2011), режиссер Гарет Эванс. В главных ролях — Ико Ювайс и Джо Таслим
«Рэмбо: Первая кровь 2»
41. «Воины» (1979), режиссер Уолтер Хилл. В главных ролях — Майкл Бек, Джеймс Ремар и Дебора ван Валкенбург
42. «Мочи, мочи их, киска!» (1965), режиссер Расс Мейер. В главных ролях — Тура Сатана, Хаджи и Лори Вильямс
43. «Идентификация Борна» (2002), режиссер Даг Лайман. В главных ролях — Мэтт Деймон, Франка Потенте и Крис Купер
44. «День Шакала» (1973), режиссер Фред Циннеман. В главных ролях — Эдвард Фокс и Майкл Лонсдейл
45. «Рэмбо: Первая кровь 2» (1985), режиссер Джордж Косматос. В главных ролях — Ричард Кренна, Сильвестр Сталлоне и Чарльз Нэпьер
46. «Герой» (2002), режиссер Чжан Имоу. В главных ролях — Джет Ли и Тони Люн
47. «Исчезающая точка» (1971), режиссер Ричард Сарафьян. В главных ролях — Бэрри Ньюман и Кливон Литтл
48. «Беглец» (1993), режиссер Эндрю Дэвис. В главных ролях — Харрисон Форд и Томми Ли Джонс
49. «Топ Ган: Мэверик» (2022), режиссер Джозеф Косински. В главных ролях — Том Круз и Майлз Теллер
50. «Шпион, который меня любил» (1977), режиссер Льюис Гилберт. В главных ролях — Роджер Мур, Курд Юргенс и Барбара Бах
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