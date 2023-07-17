50 главных боевиков в истории кинематографа. Список

Журналисты издания Variety выбрали лучшие картины в данном жанре — от запустившего франшизу «Индиана Джонс» фильма под заголовком «В поисках утраченного ковчега» до свежего «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. При этом в списке нет ни одного проекта киновселенной Marvel — потому что в итоге фильмы оказались «немного за рамками жанра». «Ознакомившись со списком, вы узнаете кое-что о том, как развивалась эта форма с годами. Арнольд, Слай и Брюс (как Ли, так и Уиллис) оставили свой след. Но Чак Норрис и Берт Рейнольдс затмили их, поскольку каждый фильм из этого списка должен был выдержать испытание временем», — говорят составители списка, который мы приводим целиком.