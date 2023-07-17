Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 80-х

На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана — так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке, — в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова «Седая ночь» и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский) — сводного брата Марата — ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

Также в сериале, снятого Крыжовниковым по написанному совместно с Андреем Золотаревым сценарию, снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич, Лев Зулькарнаев Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

Премьера сериала «Слово пацана» состоится осенью в видеосервисах Wink и Start.

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