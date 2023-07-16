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Кино и сериалы

Скончалась певица Джейн Биркин

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Артистка британского происхождения умерла в Париже. Ей было 76 лет. Причина смерти не уточняется.

Melanie Lemahieu / Shutterstock.com

По информации французского телеканала BFMTV, Тело Биркин нашли в её доме близкие. Причина смерти не уточняется, но два года назад актриса пережила инсульт и отменила серию концертов. В марте прошлого года у неё снова возникли проблемы со здоровьем, Джейн Биркин сломала лопатку.

«Я всегда была большим оптимистом, и я понимаю, что мне нужно немного времени, чтобы снова выступать на сцене и с вами», — написала она в мае, анонсируя перенос выступлений.

Джейн Биркин начала сниматься в кино в 1960-е годы. Знакомство с актёром Сержем Гинсбуром и дальнейшее творческое партнёрство стало принесло ей мировую славу. В её фильмографии — более трёх десятков актёрских работ. В честь артистки названа одна из самых известных и дорогих сумок модного дома Hermès.

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