Среди фильмов и сериалов, которые будут показаны в рамках летнего кинотеатра «Кинодвор гостинки by Kion» — сериал «Там, где цветет полынь» о жизни десятиклассницы Ульяны (Виктория Агалакова), которая резко меняется, когда она обнаруживает у себя страшный дар — предвидеть гибель других людей. В результате несчастного случая она лишается семьи и дома. В попытке понять, как избавиться от своего проклятья, Ульяна сталкивается с потусторонними силами, которыми управляет загадочная женщина по имени Рута (Сабина Ахмедова). Ульяне предстоит взглянуть в лицо собственным страхам и выяснить, какие тайны хранит поле полыни, цветущее у дома таинственной Руты.

Также на большом экране можно увидеть народную комедиею «Бэби-тур», которая погружает зрителей в середину 2000-х, поселок Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Анастасия Попова) продает косметику и от одной из клиенток узнает — если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. А когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. На встрече с подругами Зина предлагает им всем вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур. Осталось дело за малым — раздобыть денег и отца для будущего американца.

Среди фильмов, вошедших в программу поп-ап кинотеатра, документальный «Пелевин» о жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, драма «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатерина Вилкова, а также фэнтези-детектив с Романом Маякиными и Лукерьей Ильяшенко «Сергий против нечисти».

Подробности программы кинопоказов и регистрация на них можно найти по ссылке. А кино под открытым небом в этом сезоне — также в «Севкабель Порту», где открылся «Кинотеатр у моря», в «Третьем месте» и на острове Новая Голландия.

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