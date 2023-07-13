«Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой и «Вокальные параллели» с Ренатой Литвиновой покажут в рамках «эха» кинофестиваля «Зеркало»

Главным отечественным фильмом «Зеркала» по версии зрительского голосования стала драма Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Это первая награда у фильма, мировая премьера которого состоялась на Роттердамском кинофестивале. Главной героине Мире 14 лет. У нее все в порядке: есть мама, папа, маленькая сестра, подарки на Новый год, елка и кот. У нее есть подруга, и родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть и один маленький ночной секрет, о котором никто не должен знать.