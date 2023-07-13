18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой и «Вокальные параллели» с Ренатой Литвиновой покажут в рамках «эха» кинофестиваля «Зеркало»

Поделиться:

В рамках «эха» кинофестиваля покажут не только лучший фильм международной конкурсной программы, но и основные хиты «Зеркала» этого года, которые вошли в программу «Зеркало Special». Увидеть большую часть фильмов на большом экране, как отмечают в оргкомитете фестиваля, «в России если не невозможно, то очень сложно».

«Шивамма» Джайшанкара Арьяра — лучший фильм «Зеркала»-2023: именно на него пал выбор международного жюри в составе актрисы Ольги Лапшиной, режиссеров Фариза Ахмедова (Азербайджан) и Дарежана Омирбаева (Казахстан), а также председателя жюри, режиссера театра и кино Анатолия Васильева. Главная героиня картины Шивамма занимается продажей энергетического напитка Нуракле. Для нее, живущей в бедном городке на окраине города с прикованным к постели мужем, дочерью, которая скоро выйдет замуж, и своенравным сыном, мировоззрение Нуракле — «Я сделаю это!» — является источником вдохновения, уверенности и надежды. Бедная женщина средних лет, не имеющая образования, как глава бедного домохозяйства, имеет мало возможностей для обеспечения своей семьи средствами к существованию.

Главным отечественным фильмом «Зеркала» по версии зрительского голосования стала драма Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Это первая награда у фильма, мировая премьера которого состоялась на Роттердамском кинофестивале. Главной героине Мире 14 лет. У нее все в порядке: есть мама, папа, маленькая сестра, подарки на Новый год, елка и кот. У нее есть подруга, и родители даже отпустили Миру к ней на вечеринку. Но есть и один маленький ночной секрет, о котором никто не должен знать.

Одна из традиций кинофестиваля «Зеркало» — спецпрограммы, отражающие специфику Ивановской области как одного из центров текстильного дизайна России. В этом году в рамках «Зеркала» прошла спецпрограмма «Переплетения», фильмы-участники которой исследуют границы кинематографа, искусства и дизайна и позиционируют себя на стыке жанров и форм. Кроме лауреата программы, работы Софьи Горленко «Тонкой нитью», в рамках «эха» представят бессмертные шедевры Рустама Хамдамова — «Вокальные параллели» и «Мешок без дна», — а также знаковый документальный фильм Михаила Бородина «Хлопок 100%».

«Эхо» Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в московском «Иллюзионе», на петербургском «Ленфильме» и в новосибирском киноцентре «Победа» с 13 по 16 июля. Подробности расписания можно найти здесь.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: