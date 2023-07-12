Конфликт с дочерью, поиски справедливости и трудности личной жизни: вышел тизер второго сезона сериала «Контакт»

В первом сезоне сериала «Контакт» герой Павла Майкова пытался наладить связь с дочерью с помощью гаджетов и соцсетей — эта проблема перешла и во второй сезон. Наладить отношения сложно, даже если посвятить этому все свое время и усилия, поэтому герою параллельно приходится разбираться с новым начальством, любовным треугольником, преступниками и, что ему дается сложнее всего, с трудными подростками.

«Лично для меня, весь сезон получился очень человечным, семейным и про огромную любовь. Юля осознала ценность семьи, начала принимать взрослые решения и понимать, что у любого действия есть последствия. Как мне кажется, она начала раскрываться, открыто говорить о том, что ее волнует», — говорит актриса Ирина Паутова.

Режиссером продолжения выступил Нурбек Эген («Переговорщик», «Алиби», «Порт»), оператором — Антон Пай, для которого это сериальный дебют. Во втором сезоне к своим ролям, помимо Павла Майкова и Ирины Паутовой, вернулись Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Лукин, Юрий Кузнецов, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Карина Александрова и другие.

Премьера второго сезона сериала «Контакт» запланирована на 24 августа 2023 года.

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