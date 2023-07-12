Завершились съемки продолжения «Новеньких» с Глебом Калюжным и победительницей «Новых пацанок» Кирой Медведевой

Сезон с подзаголовком «Бунт против взрослых» станет финальной точкой в истории про подростков, которые навсегда прощаются с инфантильными мечтами и учатся жить во взрослом мире, преодолевая свои психологические травмы.
По сюжету, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.
К своим ролям в проекте вернулись Анна Демидова («За полчаса до весны»), Анар («Трудные подростки»), Елизавета Запорожец («Один маленький ночной секрет»), Иван Непомнящий («Хэдшот»), Иван Рысин («Нюрнберг») и другие. Одну из ключевых ролей в продолжении сыграла победительница 7-го сезона шоу «Пацанки» Кира Медведева. «Проект очень "цепляет", он близок к людям и ко мне в том числе, у кого из нас нет детских травм?» — отметила она.
Режиссер — о продолжении «Новеньких»:
Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши. В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку.
Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше.
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