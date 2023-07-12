Завершились съемки продолжения «Новеньких» с Глебом Калюжным и победительницей «Новых пацанок» Кирой Медведевой

Оксана Барковская

Режиссер — о продолжении «Новеньких»:

Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши. В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку.

Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше.