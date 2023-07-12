18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Завершились съемки продолжения «Новеньких» с Глебом Калюжным и победительницей «Новых пацанок» Кирой Медведевой

Поделиться:

Сезон с подзаголовком «Бунт против взрослых» станет финальной точкой в истории про подростков, которые навсегда прощаются с инфантильными мечтами и учатся жить во взрослом мире, преодолевая свои психологические травмы.

Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START

По сюжету, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START

К своим ролям в проекте вернулись Анна Демидова («За полчаса до весны»), Анар («Трудные подростки»), Елизавета Запорожец («Один маленький ночной секрет»), Иван Непомнящий («Хэдшот»), Иван Рысин («Нюрнберг») и другие. Одну из ключевых ролей в продолжении сыграла победительница 7-го сезона шоу «Пацанки» Кира Медведева. «Проект очень "цепляет", он близок к людям и ко мне в том числе, у кого из нас нет детских травм?» — отметила она.

Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Изображение предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START
Оксана Барковская

Режиссер — о продолжении «Новеньких»:

Замечаю, что с Глебом Калюжным у Киры похожая энергетика — цельность, смелость и абсолютное отсутствие фальши. В этом году нам приходилось нанимать дополнительную охрану и буквально ставить оцепление вокруг съемочной площадки, когда снимались Глеб и Кира — фанаты очень быстро узнавали, что ребята приехали на площадку.

Сезон был непростой и достаточно взрослый, в сценарии заложено много важных высказываний и сильных монологов у героев Глеба, Киры, Анара, Вани Непомнящего и остальных ребят. Некоторые монологи я докручивала и дописывала прямо на съемочной площадке, понимая, что актер способен отдать в этой сцене больше.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: