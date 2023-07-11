Международный кинофестиваль нового игрового и документального кино Lendoc Film Festival объявил даты проведения

Площадками IV Международного кинофестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival в этом году станут киностудия «Лендок», кинотеатры «Аврора», «Дом Кино» и «Родина», а также «Ленфильм». Как рассказали «Собака.ru» организаторы, цель фестиваля — познакомить зрителей с «редкими уникальными фильмами, культурой регионов России и наших соседей, установить диалог между зрителями и создателями кино, дать импульс молодым кинематографистам, которые смогут найти партнеров для съемок, продюсеров и финансирование для своих проектов».

В этом году свое участие подтвердили руководители киностудий стран СНГ, главы киностудий Алтая, Башкортостана, Красноярска, Татарстана и Якутии, кинематографисты и продюсеры из Индии, Ирана и Латинской Америки, а также представители онлайн-платформ. В состав жюри войдут российские и мировые продюсеры и режиссеры — Али Хамраев, Сергей Карандашов, Фариз Ахмедов, Евгений Григорьев, Юлия Бобкова, Бекбулат Шекеров, Гульбара Толомушова, Миляуша Айтуганова и Татьяна Колганова.

Подать фильмы в конкурсные программы фестиваля можно до 15 июля через форму на официальном сайте фестиваля, проекты на питчинг — до 1 августа по ссылке.

«В этом году на фестивале соберется представительная делегация из 10 стран СНГ. На 2023 год Санкт-Петербург объявлен культурной столицей стран СНГ, поэтому тематика фестиваля LEFF приобретает особую актуальность. Нас ждет плеяда ярких и глубоких киноработ, которые, я уверен, вызовут живой интерес у зрителей и жюри. Мы запланировали круглый стол с режиссёрами, питчинг игровых, неигровых, анимационных полнометражных фильмов и сериалов, лекции, мастер-классы и содержательную деловую программу», — поделился организатор фестиваля и генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок» Алексей Тельнов.

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