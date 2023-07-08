Аглая Тарасова

О сериале «Морозко», работе с Никитой Ефремовым и своей героине:

Мне очень понравилась идея сериала и его сценарий. Мне кажется, что это одновременно и смешная, и в чем-то трагичная история. Я верю в этот проект: мне нравится как идет съемочный процесс, нравится, что у нас режиссер и автор сценария в одном лице, потому что когда снимают про свое личное, то часто материал получается гораздо глубже. У меня прекрасный партнер Никита Ефремов, с которым мы работаем впервые. Мне с ним легко и комфортно в кадре, мы импровизируем и чувствуем друг друга.

Моя героиня замкнутая, недоверчивая, одинокая, но при этом очень добрая, просто израненная внутри. Сериал будет параллельно показывать жизнь взрослой Риты и жизнь моей героини в детстве. И зритель будет вместе с Ритой проживать ее травмы детства, разбираться в ее взаимоотношениях с семьей и понимать, почему она выросла такой. Так что в сериале присутствуют нотки психоанализа, но при этом там очень много юмора, где-то даже на грани абсурда. Я думаю, что за всем этим будет интересно наблюдать.