По словам режиссера Юлии Лысовой, проект поднимет много важных проблем, ключевая из которых — влияние детства человека на его взрослую жизнь: «Для меня важно подать серьезные темы через призму иронии и юмора. Чтобы зритель увидел "свет в конце тоннеля", понял, что решение проблемы есть всегда».
Главная героиня сериала, 33-летняя Рита (Аглая Тарасова) работает на телевидении и производит впечатление успешной девушки. Однако на самом деле, в ее душе — пустота: работа не нравится, семьи нет, друзей и близких тоже. Не говоря о мужчине — одиночество Риты скрашивает только чучело хорька, которое она держит на почетном месте в съемной квартире. Безжалостный диагноз, о котором она узнает, казалось бы, должен окончательно убить все надежды на счастье. Но именно он становится отправной точкой к ее исцелению, избавлению от страхов и поиску настоящей любви.
Помимо Тарасовой и Ефремова, впроекте также примут участие Андрей Федорцов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Гоша Куценко, Ирина Богданова, Виктор Логинов, Алина Ходжеванова, Елена Морозова, Евгений Городницкий, Геннадий Масленников, Елизавета Гончаренко и другие.
О сериале «Морозко», работе с Никитой Ефремовым и своей героине:
Мне очень понравилась идея сериала и его сценарий. Мне кажется, что это одновременно и смешная, и в чем-то трагичная история. Я верю в этот проект: мне нравится как идет съемочный процесс, нравится, что у нас режиссер и автор сценария в одном лице, потому что когда снимают про свое личное, то часто материал получается гораздо глубже. У меня прекрасный партнер Никита Ефремов, с которым мы работаем впервые. Мне с ним легко и комфортно в кадре, мы импровизируем и чувствуем друг друга.
Моя героиня замкнутая, недоверчивая, одинокая, но при этом очень добрая, просто израненная внутри. Сериал будет параллельно показывать жизнь взрослой Риты и жизнь моей героини в детстве. И зритель будет вместе с Ритой проживать ее травмы детства, разбираться в ее взаимоотношениях с семьей и понимать, почему она выросла такой. Так что в сериале присутствуют нотки психоанализа, но при этом там очень много юмора, где-то даже на грани абсурда. Я думаю, что за всем этим будет интересно наблюдать.
Съемки сериала «Морозко» пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до конца лета. Премьера сериала состоится на Okko в 2024 году.
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