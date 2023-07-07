От «Стражей Галактики. Части 3» до «Пищеблока»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Пищеблок», 2 сезон («Кинопоиск») (18+)

Продолжение приключений пионеров-вампиров, но уже без литосновы от Алексея Иванова: первый сезон был экранизацией его одноименного романа, второй — оригинальная история, хотя и с частично придуманными им персонажами. Напомним, главный герой Валерка Лагунов (Петр Натаров) в финале сам стал вурдалаком. Три года спустя он пытается сохранить в себе человека и бороться с желанием пить кровь. Ему в этом помогают друзья из лагеря «Буревестник» — экс-вожатый Игорь (Даниил Вершинин) и первая любовь Анастасийка (Мария Абрамова). Параллельно в его городе появляется могущественный вампир, а в классе — новенькая, которая может разоблачить Валерку.

Режиссером нового сезона стал Эдуард Бордуков («На острие»), сменивший Станислава Подгаевского. Сценарий написал Сергей Калужанов («Мажор»). К касту проекта присоединились Равшана Куркова, Сергей Епишев, Александра Ревенко и Риналь Мухаметов.

С 8 июля, «Кинопоиск»