От «Стражей Галактики. Части 3» до «Пищеблока»: Что смотреть дома на этой неделе

Супергероика для фанатов Marvel «Стражи Галактики. Части 3», возвращение пионеров-вампиров во втором сезоне «Пищеблока», комедийный черный хоррор «Ужас Долорес Роуч», детский хит «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»» и мелодрама взросления с Глебом Калюжным «14+: Продолжение» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Там, где цветет полынь», премьера (Kion) (16+)
Мистическая драма с Викторией Агалаковой для поклонников янг-эдалта. Старшеклассницу Ульяну начинают преследовать видения: она бежит от кого-то по полю с цветущей полынью. Разобраться, что с ней происходит, ей помогает новая знакомая Рута (Сабина Ахмедова). Оказывается, девушка предвидит смерти других людей. В касте проекта также Риналь Мухаметов и Илларион Маров — у их героев Рэма и Кастета тот же дар, что и у Ульяны. Снял сериал Кирилл Кузин — режиссер «Сергия против нечисти».
С 1 июля, Kion
Сериал «Воин» / Warrior, 3 сезон (Max) (18+)
Третий сезон экшн-проекта про соперничающие китайские группировки в Сан-Франциско XIX века. Концепцию сериала еще в 1970-е придумал Брюс Ли, а спустя годы воплотила как сопродюсер его дочь Шеннон. Главную роль по-прежнему играет Эндрю Кодзи. На прошлой неделе шоу вышло в США, а теперь легально его можно посмотреть и в России.
С 4 июля, Max, «Амедиатека»
Сериал «Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, первая часть 2 сезона (Netflix) (18+)
Продолжении экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман. Новый сезон основан на «Пятом свидетеле» — четвертой книге цикла бестселлеров. Впрочем, в июле выйдет лишь половина эпизодов, остальные зрители смогут увидеть в начале августа.
С 6 июля, Netflix
Сериал «Тяни, Сундук», премьера (Premier) (16+)
Спин-офф сериала «Зема» посвящен Сундуку (Денис Сундуков) — одному из персонажей оригинала. Тот пытается спасти родную деревню от мусора. Но инициатива снизу не слишком устраивает местную администрацию. За режиссуру отвечает Роман Фокин («Психологини», «Восьмидесятые»).
С 6 июля, Premier
Сериал «Ужас Долорес Роуч» / The Horror of Dolores Roach, премьера (Prime Video) (18+)
Черный комедийный хоррор с Жустин Мачадо из «Клиент всегда мертв». Она играет Долорес, которая провела почти 20 лет за решеткой по несправедливому обвинению. Выйдя на свободу, она устраивается массажисткой, но случайно убивает домогавшегося ее клиента. Чтобы спрятать труп и не попасть снова за решетку, она вместе с другом Луисом (Алехандро Эрнандес) делает из него эмпанады. Над шоу работал Эдуардо Санчес — один из режиссеров «Шершней».
С 7 июля, Prime Video
Фильм «Стражи Галактики. Часть 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3 (18+)
Прощальная для режиссера и сценариста Джеймса Ганна картина в киновселенной Marvel. В очередных «Стражах» Питер Квилл (Крис Пратт) никак не может смириться с тем, что Гаморы (Зои Салдана) больше нет. Бороться с психологической травмой ему помогает новая миссия. Спойлер: сразиться придется с «чокнутым профессором» — Верховным Эволюционером (Чукуди Ивуджи).
С 7 июля, Disney+
Фильм «14+: Продолжение» (12+)
В наивной мелодраме Андрея Зайцева о воспитании чувств актер Глеб Калюжный дебютировал в кино. Восемь лет спустя он вновь вернулся к роли Леши. Теперь его герою 18, он встречает яркую и непосредственную Настю (Полина Гухман), но вспоминает о своей первой любви Вике (Ульяна Васкович). Картина, которую в шутку уже прозвали российской версией «Перед рассветом», участвовала в национальном конкурсе Московского кинофестиваля в этом году.
С 7 июня, Start
Сериал «Пищеблок», 2 сезон («Кинопоиск») (18+)
Продолжение приключений пионеров-вампиров, но уже без литосновы от Алексея Иванова: первый сезон был экранизацией его одноименного романа, второй — оригинальная история, хотя и с частично придуманными им персонажами. Напомним, главный герой Валерка Лагунов (Петр Натаров) в финале сам стал вурдалаком. Три года спустя он пытается сохранить в себе человека и бороться с желанием пить кровь. Ему в этом помогают друзья из лагеря «Буревестник» — экс-вожатый Игорь (Даниил Вершинин) и первая любовь Анастасийка (Мария Абрамова). Параллельно в его городе появляется могущественный вампир, а в классе — новенькая, которая может разоблачить Валерку.
Режиссером нового сезона стал Эдуард Бордуков («На острие»), сменивший Станислава Подгаевского. Сценарий написал Сергей Калужанов («Мажор»). К касту проекта присоединились Равшана Куркова, Сергей Епишев, Александра Ревенко и Риналь Мухаметов.
С 8 июля, «Кинопоиск»
Фильм «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» (6+)
Вышедший в кинопрокат ко Дню защиты детей полный метр из вселенной хитового мультсериала теперь появился и на стримнгах. В фильме Медведь покидает берлогу и устраивается свадебным фотографом. Бизнес шел бы успешно, но его ассистенткой становится Маша, способная превратить что угодно в хаос. Снял проект режиссер Артем Наумов, работавший и над основной историей.
Уже вышел, «Кинопоиск»
Сериал «Домина» / Domina, 2 серия (MGM+) (18+)
Историческая версия «Игры престолов» — итальянская драма о Ливии Друзилле, жене Октавиана Августа, которая активно занималась политикой в Древнем Риме. Ее играет Каисия Смутняк из «Идеальных незнакомцев». В касте также Изабелла Росселлини и Лиам Каннингэм. Сценарий написал Саймон Брук («Фортитьюд»), а одним из режиссеров стал Дэвид Эванс («Аббатство Даунтон»). Во втором сезоне главная героиня попытается сохранить брак и добиться воцарения одного из своих сыновей.
С 9 июля, MGM+
Фильм «Быть Сальвадором Дали» / Dalíland (18+)
Байопик эксцентричного мастера сюрреализма, хорошо знавшего законы маркетинга. Дали в зрелом возрасте играет Бен Кингсли, в юности — Эзра Миллер. Роль музы и жены Галы досталась Барбаре Зуковой. История художника тут рассказывается глазами ассистента Джеймса (Кристофер Брини), который пытается заставить его подготовиться к большой Нью-Йоркской выставке. Режиссером картины выступила Мэри Хэррон («Так сказал Чарли», «Я стреляла в Энди Уорхола»).
Уже вышел, Premier, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink
Фильм «Шрамы Парижа» / Novembre (18+)
Драма Седрика Жименеса («Чужими глазами», «Французский транзит») воссоздает хронику терактов, произошедших в Париже в ноябре 2015 года. Главными героями он делает сотрудников антитеррористического подразделения (протагониста тут играет Жан Дюжарден из «Артиста»), которые выслеживают преступников в короткие сроки. Картину показывали на Каннском кинофестивале, но вне конкурса.
Уже вышел, «Кинопоиск, Okko, Wink, Premier
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