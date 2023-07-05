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В «Севкабель Порту» открывается «Кинотеатр у моря» — с 6,5-метровым экраном и бесплатными показами

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В программу вошли актуальные фильмы последних лет и фестивальное кино, а также встречи с режиссерами и кинокритиками, фестивали, маркеты и концерты.

Изображение предоставлено пресс-службой "Севкабель Порта"

«Кинотеатр у моря» открывается на набережной «Севкабель Порта». Открытый кинозал с большим 6,5-метровым экраном будет работать все лето. Первый кинопоказ пройдет уже в эту субботу, 8 июля — здесь можно будет увидеть фэнтезийную драму Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» 2022 года с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльба в главных ролях. Также в программе:

  • 9 июля — «Еще одна настоящая любовь», режиссер Энди Фикмен, 2023 год
  • 13 июля — «При чем тут любовь?», режиссер Шекхар Капур, 2022 год
  • 16 июля — «Главная роль», режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон, 2021 год
  • 20 июля — «Поехавшая», режиссер Антон Маслов, 2023 год
  • 23 июля — «Треугольник печали», режиссер Рубен Эстлунд, 2022 год
  • 27 июля — «Здоровый человек», режиссер Петр Тодоровский-младший, 2023 год

Вход на все кинопоказы бесплатный — по предварительной регистрации, которая открывается за 48 часов до показа. В случае сильного дождя показ будет перенесен на другую дату — гости получат уведомление за 2 часа до начала сеанса.

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