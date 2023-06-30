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Кино и сериалы

Вышел новый трейлер продолжения «Дюны»

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Warner Bros. Pictures опубликовали кадры новой части фильма Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая». В трехминутном ролике показали Тимоте Шаламе, Зендаю, Кристофера Уокена и других.

В новой части Пол Атрейдес попытается отомстить за свою семью и вернуть власть. Для этого он объединится с Чани и фременами. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной вселенной, он стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — сказано в фабуле фильма.

Сценарий «Дюны-2» написал Вильнев вместе с Джоном Спайтсом. Оператором фильма выступил Грейг Фрейзер, художником-постановщиком стал Патрис Верметт, режиссером монтажа — Джо Уолкер, художницей по костюмам — Жаклин Уэст, специалистом по визуальным эффектам — Пол Ламберт, композитором — Ханс Циммер.

Актеры рассказывали, что по их мнению вторая часть вышла лучше первой. «Вторая часть лучше первой. Говорю это, не посмотрев сиквел полностью. Основываюсь на том, что я читала, что я видела и в каких сценах я снималась. Думаю, вторая часть действительно вышла лучше», — призналась Ребекка Фергюсон.

Напомним, что премьера второй части назначена на 3 ноября.

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