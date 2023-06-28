От «Жанна Дюбарри» с Деппом до «Кентавра» с Борисовым: Что смотреть в кинотеатрах России в июле

«Круче некуда» / Hidden Strike (16+)

Недавно в прокате показывали комедийный боевик с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец» (он уже вышел и на киноплатформах), как в расписании кинотеатров его сменил фильм с ним же в главной роли. А еще — с Джоном Синой. Это история как два наемника, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены объединиться, чтобы освободить заложников, захваченных группой международных преступников. Релиз в России будет практически одновременном с общемировым.

С 13 июня