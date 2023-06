От «Жанна Дюбарри» с Деппом до «Кентавра» с Борисовым: Что смотреть в кинотеатрах России в июле

«До встречи на Венере» / See You on Venus (16+)

Мелодрама для романтичных летних свиданий с Вирджинией Гарднер («Вышка», «Мое прекрасное насчастье») и Алексом Айоно ( «Милые обманщицы: Первородный грех»). Активная Миа ищет, с кем ей отправиться из США в Испанию, чтобы найти биологическую мать. Она встречает депрессивного Кайла, который давно не чувствует радости в жизни. Тот не горит желанием стать ее попутчиком, но все же соглашается.

С 20 июня