От «Жанна Дюбарри» с Деппом до «Кентавра» с Борисовым: Что смотреть в кинотеатрах России в июле

Картина открытия Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом, спродюсированный Ильей Найшуллером триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым, а также ре-релизы «Великой красоты» Паоло Соррентино и «Донни Дарко» с юным Джейком Джилленхолом — рассказываем о главных фильмах, которые выйдут в российский прокат в середине лета.
«Гипнотик» / Hypnotic (16+)
Детективный триллер Роберта Родригеса, режиссера «От заката до рассвета» и «Города грехов», с Беном Аффлеком в главной роли. Он играет сыщика Дэнни Рурка, пытающегося отыскать похищенную дочь. Отчаяние настолько переполняет безутешного отца, что он решается воспользоваться услугами экстрасенса Дианы Круз (Алиси Брага). Первый вариант сценария Родригес написал более 20 лет назад, что отчасти чувствуется и по чуть винтажному вайбу картины.
С 6 июня
«В поисках снежного барса» / La panthère des neiges (12+)
Документальный фильм-размышление о взаимоотношениях человека и природы с музыкой Ника Кейва. Главный герой картины Мари Амиге и Венсена Мюнье — снежный барс, но приключения большой кошки в горах Тибета становятся лишь поводом для философских обобщений. Проект был участником Каннского кинофестиваля и получил премии «Сезар» и «Люмьер» как лучшая документальная лента.
С 6 июня
«Великая красота» / La grande bellezza (2013) (18+)
Меланхоличная драма Паоло Соррентино о сложностях осмысленного существования на обломках великой цивилизации выходит в повторный прокат в России. Десять лет спустя картина-оммаж «Сладкой жизни» Феллини — с Тони Сервилло вместо Марчелло Мастроянни — смотрится, кажется, все актуальнее и возвышенно печальнее.
С 13 июня
«Круче некуда» / Hidden Strike (16+)
Недавно в прокате показывали комедийный боевик с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец» (он уже вышел и на киноплатформах), как в расписании кинотеатров его сменил фильм с ним же в главной роли. А еще — с Джоном Синой. Это история как два наемника, которые терпеть друг друга не могут, вынуждены объединиться, чтобы освободить заложников, захваченных группой международных преступников. Релиз в России будет практически одновременном с общемировым.
С 13 июня
«Кентавр» (16+)
Спродюсированный Ильей Найшуллером эстетский экшен-триллер с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной — внучкой Валентины Талызиной. Работающая по ночам Лиза просит водителя такси Сашу подвезти ее в несколько мест, чтобы сэкономить время на вызове новых машин. Вскоре между ними начинается психологическая игра-противостояние. Режиссером проекта стал Кирилл Кемниц («Блэкаут»).
С 13 июня
«Джонни» (16+)
Экс-гитарист «Кино» и режиссер Алексей Рыбин снял бывшего участника бит-квартета «Секрет» и актера Николая Фоменко в драмеди о музыканте Джонни, похожем на лидера «Зоопарка» Майка Науменко (и поющем его песни). В молодости, которая приходится на конец 1980-х, его играет Андрей Дидик («Время года зима», «Лачуга должника»). И да, это тот самый проект, который Рыбин снял, не согласившись со сценарными допущениями фильма «Лета».
С 13 июня
«Жанна Дюбарри» / Jeanne du Barry (16+)
Костюмный байопик с Джонни Деппом и Майвенн (она же режиссер картины) показывали на открытии Каннского кинофестиваля в этом году. Это история куртизанки Жанны Вобернье, ставшей фавориткой Людовика XV и одной из самых влиятельных женщин Франции. Идея фильма пришла к Майвенн после просмотра «Марии Антуанетты» Софии Копполы, где Дюбарри играла Азия Ардженто.
С 20 июня
«Донни Дарко» / Donnie Darko (2001) (18+)
Драму о школьнике-андердоге Донни Дарко, который видит предвещающего конец света кролика, вновь покажут на большом экране. В момент выхода картина режиссера Ричарда Келли с юным Джейком Джилленхолом в заглавной роли провалилась в прокате, но вскоре обрела культовый статус. При этом на момент съемок его автору было всего 25 лет. И больше сопоставимых по масштабу работ в его кинокарьере так и не случилось.
С 20 июня
«Парень встречает девушку» / Boy Meets Girl (1984) (16+)
Дебют Леоса Каракса в кино — поэтичная, как ночные улицы Парижа, картина-оммаж кино 1960-х. Ее главный герой Алекс (Дени Лаван) — альтер-эго самого Каракса. Он мечтает когда-то стать режиссером, а пока сильно переживает из-за того, что возлюбленная ушла от него к лучшему другу. Фильм о том, как страдания переплавляются в искусство, теперь можно увидеть и на большом экране в России.
С 20 июня
«Дурная кровь» / Mauvais sang (1986) (18+)
В пандан к фильму «Парень встречает девушку» в прокат выходит и вторая картина Леоса Каракса, логичное продолжение его дебюта. Это вновь история про Алекса (неизменный Дени Лаван) и его любовь (Жюльет Бинош), но с оттенком фантастики: в мире недалекого будущего людям угрожает опасный вирус.
С 20 июня
«Малышка на драйве» / Teuksong (16+)
Криминальный боевик о девушке-курьере, способной быстро доставить любой груз, не задавая лишние вопросы. Однажды к ней в машину садится маленький сын ее клиента, которого преследуют преступники. Она решает помочь ребенку. «Малышку на драйве» играет Пак Со-дам из «Паразитов».
С 20 июня
«Король улиц» / Omar la fraise (18+)
Дебютный фильм Элиас Белькеддар с Бенуа Мажимелем («После меня», «Пианистка») также показывали на Каннском кинофестивале в этом году. Бандит Омар бежит из Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы, в Алжир. Здесь он пытается начать новую жизнь, но вскоре возвращается к привычному криминалу.
С 20 июня
«До встречи на Венере» / See You on Venus (16+)
Мелодрама для романтичных летних свиданий с Вирджинией Гарднер («Вышка», «Мое прекрасное насчастье») и Алексом Айоно ( «Милые обманщицы: Первородный грех»). Активная Миа ищет, с кем ей отправиться из США в Испанию, чтобы найти биологическую мать. Она встречает депрессивного Кайла, который давно не чувствует радости в жизни. Тот не горит желанием стать ее попутчиком, но все же соглашается.
С 20 июня
«За Палыча!» (12+)
Комедия Андрея Богатырева («Красный призрак», «Вампиры средней полосы») с Сергеем Шакуровым в роли того самого Палыча из заглавия картины. Он играет пожилого пенсионера, чей дом пытаются отобрать. Помешать этому намерен его внук Тема (Евгений Зарубин) — бывший мажор, вынужденно отслуживший в войсках ВДВ.
С 27 июня
«Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный» / Helmut Newton: The Bad and the Beautiful (18+)
Документальный фильм Геро фон Бема пытается ответить на непростой вопрос: как из дня сегодняшнего воспринимать культовые снимки Хельмута Ньютона. Относился ли фотограф к ним лишь как к сексуальным объектам он выясняет у героинь его кадров — Грейс Джонс, Сигурни Уивер, Шарлотты Рэмплинг, Изабеллы Росселлини, Клавдии Шиффер и многих других.
С 27 июня
«Импостер» / #Manhole (18+)
Камерный японский триллер — кажется, чуть ли не первая азиатская картина в пакете прокатной компании «A-One Films». Возвращаясь с вечеринки в честь его грядущей женитьбы, Сюнсукэ (Юто Накадзима) падает в глубокий люк. Он пытается выбраться, но это оказывается не так просто. А время свадебного торжества — к тому же с дочерью начальника — неумолимо приближается.
С 27 июня
«О чем говорят незнакомцы» / Bajo terapia (18+)
Разговорная драмеди Херардо Эрреро — продюсера «Печальной баллады для трубы» и «Тайны в его глазах» — по его собственному сценарию. Три пары, чьи отношения далеки от совершенства, встречаются на странном сеансе психотерапии с неожиданной развязкой. В касте фильма — Малена Альтерио, Александра Хименес, Феле Мартинес, Антонио Пагудо, Ева Угарте и Хуан Карлос Вельидо.
С 27 июня
Комментарии (0)