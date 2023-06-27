Сценарист «Шоу Трумана» поделился идеей сериального продолжения фильма

Эндрю Никкол

О том, каким может быть продолжение «Шоу Трумана» — выдержка по Screen Rant:

Ходили разговоры о создании мюзикла — хотите верьте, хотите нет — или сериала. Когда это другая форма искусства, я не думаю, что это отнимает что-то от оригинала. В моем варианте сериала я подумал, что было бы забавно, если бы после того, как Трумэн прошел по небу, зрители жаждали продолжения (что вы чувствуете в конце фильма). Я представляю себе, что была бы сеть с несколькими каналами, на каждом из которых в главной роли выступал бы субъект, родившийся в сериале. Если бы я снимал в Нью-Йорке, то там была бы девочка, живущая в Верхнем Ист-Сайде, мальчик из Гарлема, ребенок из Чайнатауна и т.д. Поскольку все они живут на своем канале и движутся в своих кругах, им никогда не суждено встретиться. Но в конце первого сезона мальчик из Гарлема и богатая девочка обнаруживают, что их тянет друг к другу. Они оба чувствуют, что другой ведет себя не так, как все, кого они когда-либо встречали... Во втором сезоне телеканал отчаянно пытался предотвратить их роман.