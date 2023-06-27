Сценарист «Шоу Трумана» поделился идеей сериального продолжения фильма

По задумке Эндрю Никкола, многосерийный проект мог бы быть сосредоточен на двух новых персонажах — без привлечения Джима Керри, который исполнил в оригинальном фильме 1998 года главную роль, получил за нее «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Герои окажутся в той же ловушке, что и герой Керри Труман Бербэнк — в искусственно созданных реалиях. Одним из важнейших аспектов новой версии фильма должно стать влияние СМИ на жизнь человека.
О том, каким может быть продолжение «Шоу Трумана» — выдержка по Screen Rant:
Ходили разговоры о создании мюзикла — хотите верьте, хотите нет — или сериала. Когда это другая форма искусства, я не думаю, что это отнимает что-то от оригинала. В моем варианте сериала я подумал, что было бы забавно, если бы после того, как Трумэн прошел по небу, зрители жаждали продолжения (что вы чувствуете в конце фильма). Я представляю себе, что была бы сеть с несколькими каналами, на каждом из которых в главной роли выступал бы субъект, родившийся в сериале. Если бы я снимал в Нью-Йорке, то там была бы девочка, живущая в Верхнем Ист-Сайде, мальчик из Гарлема, ребенок из Чайнатауна и т.д. Поскольку все они живут на своем канале и движутся в своих кругах, им никогда не суждено встретиться. Но в конце первого сезона мальчик из Гарлема и богатая девочка обнаруживают, что их тянет друг к другу. Они оба чувствуют, что другой ведет себя не так, как все, кого они когда-либо встречали... Во втором сезоне телеканал отчаянно пытался предотвратить их роман.
«Шоу Трумана» — американская кинодрама режиссера Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году. Главный герой Труман Бербанк — обычный человек, работающий страховым агентом и живущий обычной жизнью. Однако он не знает, что за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры, а его жизнь круглосуточно передается в прямом эфире по всему миру. В такой ситуации герою предстоит выбрать: будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где у него практически нет свободы выбора, или все-таки выйдет из «игры» и станет сам хозяином своей судьбы, в которой его ждет не запланированная сценарием девушка.
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