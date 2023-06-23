Все говорят о «Залупе Иваныча» — несуществующем фильме о русской глубинке. Кажется, не таком уж и несуществующем: появился его первый тизер

Это «метахтонический прототриллер об абьюзе в русской глубинке». По сюжету, привычная жизнь Иваныча разрушена трагическим происшествием. Потеряв все, что было ему дорого, оставив позади родную деревню, он отправляется в безнадежное путешествие по России. То, что встретится Иванычу в пути, навсегда изменит его — а вместе с ним и всех нас. Но только пройдя этот путь до конца он сможет заново обрести ту часть себя, которую считал утраченной.

В сериале снялись Григорий Лопата, Клавдия Мотыгина, Евлампия Дубровина, Кондратий Печкин, Григорий Хренов, Глафира Макарова Виктор Шишка, Wolfgang von Hamburger, Борислав Свистун, Анна Соплякова-Задушлина, Александр Пучин мл. и другие. Премьера проекта «Залупа Иваныча» состоится «когда-нибудь эксклюзивно на more.tv».

«В 2023 году сериал стал единственным российским проектом, забравшим главную награду на престижной премии Fastival de Sannes, а также статуэтки за лучшую мужскую роль (Григорий Лопата) и спец. эффекты», — отмечают всеобщее признание фильма в команде сервиса.

Если даже после описания проекта вы все еще ничего не понимаете, декодируем глубинные смыслы. Первая версия мема «Залупа Иваныча» была двойной и появилась 17 июня в паблике во ВКонтакте. Это была удачная шутка о том, как стриминги могут успешно перезапаковать и сделать модными сериалы, просмотр которых раньше считался бы чем-то маргинальным — про фальшивость контентного элитизма.