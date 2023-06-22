«У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр "Дела Германа" синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элемент триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое», — говорит режиссер проекта Софья Райзман.

Премьера восьмисерийной драмы «Дело Германа» состоится в 2023 году.

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