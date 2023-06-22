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Кино и сериалы

Юлия Снигирь и Александр Яценко на первых кадрах сериала «Дело Германа» по роману Любови Бариновой

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Восьмисерийный проект режиссера Софьи Райзман экранизирует дебютную прозу писателя, соединившую триллер и психологический роман — о трехлетней девочке, похищенной в московском цирке.

Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv

В центре сюжета сериала «Дело Германа» — похищение трехлетней девочки, произошедшее в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.

Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv

Главные роли в проекте исполнят Юлия Снигирь и Александр Яценко. Также в сериале задействованы Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Георгий Уточкин, Игорь Хрипунов и другие. Адаптацией романа Любови Бариновой занимался Денис Уточкин. В числе продюсеров — Федор Бондарчук.

Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv
Изображение предоставлено пресс-службой more.tv

«У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр "Дела Германа" синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элемент триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое», — говорит режиссер проекта Софья Райзман.

Премьера восьмисерийной драмы «Дело Германа» состоится в 2023 году.

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