Павел Деревянко теряет все и решает похоронить себя заживо. Стартовали съемки комедии «Конец Славы»

Режиссером проекта выступает Марюс Вайсберг, ранее снявший «Бабушку легкого поведения» и «Любовь в большом городе». Помимо Деревянко и Чиркова, роли в комедии исполнят Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин и другие. «Это уникальный проект с виртуозным смешением нескольких жанров. Будет и весело, и смешно, и страшно, и очень трогательно. У нас прекрасный профессиональный каст. "Конец Славы" — история про второй шанс, про новую жизнь. Честно говоря, это вечная тема», — отмечает режиссер.

Комедия «Конец Славы» выйдет в 2023 году.

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