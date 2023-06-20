Павел Деревянко теряет все и решает похоронить себя заживо. Стартовали съемки комедии «Конец Славы»

Это история об актере, который приехал из провинции, стал звездой и «немного заблудился где-то в себе». Показываем первые кадры со съемочной площадки.
В центре сюжета — востребованный и избалованный актер Слава (Павел Деревянко), который в один момент теряет все: контракты, популярность, хорошие отношения с семьей. Однако главный герой не сдается и вместе со своим агентом (Сергей Чирков) придумывает опасную авантюру — похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.
Режиссером проекта выступает Марюс Вайсберг, ранее снявший «Бабушку легкого поведения» и «Любовь в большом городе». Помимо Деревянко и Чиркова, роли в комедии исполнят Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин и другие. «Это уникальный проект с виртуозным смешением нескольких жанров. Будет и весело, и смешно, и страшно, и очень трогательно. У нас прекрасный профессиональный каст. "Конец Славы" — история про второй шанс, про новую жизнь. Честно говоря, это вечная тема», — отмечает режиссер.
Комедия «Конец Славы» выйдет в 2023 году.
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