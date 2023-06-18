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Кино и сериалы

Петербургский ученик Сокурова Андрей Кречетов выиграл гран-при короткометражек в Шанхае

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Фильм выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Петербургском институте кино и телевидения «Дом, в котором мы жили» завоевала главный приз «Золотой кубок» в номинации «Лучший короткометражный фильм».

На награду в этой номинации претендовало 13 фильмов из Испании, Китая, Казахстана, Франции, Канады, Румынии и Ливана. «Когда мы вышли на красную дорожку, я не понимал, что это все по-настоящему. Когда нас посадили и объявили, все получилось так неожиданно. Только когда шел сюда, я понял, что мы выиграли. Я на сцене вообще ничего не понимал. Очень неожиданно», — передает слова режиссера ТАСС.

Съемки короткометражки проходили в Петербурге и Тамбове.В картине рассказывается о Ване, поступившем в московский вуз. Юноше предстоит покинуть свой родной город, но близкие тяжело воспринимают расставание с ним. Бабушка главного героя умирает, и дед готовится отправиться за ней — Ваня пытается вернуть его к жизни.

Фестиваль кино в Шанхае — один из крупнейших фестивалей Китая, который имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Проводится с 1993 года, среди членов жюри в разные годы были Карен Шахназаров и Оливер Стоун

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