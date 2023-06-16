«Вика-ураган», «Джон Уик 4» и «Черное зеркало»: Что смотреть дома на этой неделе

Обаятельная комедия с Аглаей Тарасовой «Вика-ураган», шестой сезон антиутопии «Черное зеркало», мегаломания Ари Астера «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом и боевик «Джон Уик 4» с Киана Ривзом — рассказываем про лучшие фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах на этой неделе.
Сериал «История России», премьера (Premier) (6+)
Документальный проект Сергея Минаева на этот раз посвящен истории не недавней, а вполне себе древней. Точкой отсчета в 30-серийном шоу взято правление Александра Невского. В первом сезоне мини-сериал расскажут про почти пять веков — дойдут до первых лет царствования Петра I.
С 12 июня, Premier
Фильм «Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4 (18+)
То, что четвертая часть франшизы про киллера Джона Уика вышла в России сначала в кино (еще и одновременно с мировым прокатом!), а теперь и на платформах, почти чудо. Так как компания Lionsgate приостановила сотрудничество с отечественными дистрибьюторами. В новой главе герой Киану Ривза борется с Правлением Кланов, а еще — новым врагом и его могущественными союзниками.
С 13 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Сериал «Вика-ураган», премьера (ТНТ) (16+)
У обаятельной комедии с Аглаей Тарасовой есть все шансы стать народной — ее делала та же команда, что и «Ольгу». Это история Вики, которая случайно выбивает глаз пьяному мужчине и попадает в колонию на четыре года. Освободившись, она хочет начать новую жизнь, но мама (Ирина Розанова) превратила квартиру в секс-шоп, муж (Атон Филипенко) ушел к другой, а сын (Иса Новиков) попал в интернат для детей с особенностями развития.
С 13 июня, ТНТ, Premier
Сериал «Мужской стриптиз» / The Full Monty (Disney+) (18+)
Сериальное продолжение британской комедии 1997 года. Шесть оставшихся без работы сотрудников завода в Шеффилде вынуждены пойти в стриптизеры. Спустя 25 лет они вновь объединяются, чтобы выйти на сцену. В проект вернулись актеры из оригинала, в том числе звезда «На игле» Роберт Карлайл.
С 14 июня, Hulu, Disney+, FX
Сериал «Черное зеркало» / Black Mirror, 6 сезон (Netflix) (18+)
Четыре года сценарный дуэт Чарли Брукера и Аннабель Джонс копил идеи для новых эпизодов культовой антологии в жанре антиутопии. Сюжет на этот раз тесно связаны с кино. В шестом сезоне проекта снялись Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Химеш Патель и многие другие.
С 15 июня, Netflix
Сериал «Кино про бандитов», премьера (Premier) (18+)
Постмодернистский мини-сериал с кастом из Михаила Пореченкова, Дмитрия Нагиева, Станислав Дужникова, Сергея Астахова и Эммануила Виторгана. Сюжет проекта чем-то похож на инди-комедию «Безумный Сесил Б.»: вышедший из заключения главарь ОПГ одержим мыслью снять кино о своей жизни. Для этого он с подельниками похищает актера. Режиссером «Кино про бандитов» стал Сергей Малюгов («Улицы разбитых фонарей 16»).
С 15 июня, Premier
Сериал «Открытый брак», премьера (Okko) (18+)
Как и недавние комедии «Свободные отношения» и «Amore more», сериал с Мариной Александровой и Антоном Васильевым также исследует, как семейная пара пытается спасти свой брак. Оксана изменяет мужу Севе — о чем сама ему и рассказывает. Она предлагает ему полигамию, не зная, что он уже давно ее практикует: его любовница — учительница их сына. В касте мелодрамы также Софья Лебедева, Полина Максимова, Владимир Яглыч, Гоша Куценко и Кирилл Плетнев. Снял сериал режиссер Иван Китаев («Бывшие»).
С 15 июня, Okko
Фильм «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)
Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли теперь и на стримингах. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у антагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.
С 16 июня, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko
Фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» / Extraction 2 (18+)
Боевик с Крисом Хемсвортом и Идрисом Эльбой про приключения наемника Тайлера Рейка. Тот перемещается из Бангладеша в Грузию, где ему предстоит спасти из тюрьмы семью грузинского мафиози. В проекте также снялись Ольга Куриленко и Тинатин Далакишвили, а постановщиком вновь стал Сэм Харгрейв, ответственный и за первую часть франшизы.
С 16 июня, Netflix
Фильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения» / Ernest et Célestine, le voyage en Charabie (6+)
Новый мультфильм про дружбу и приключения медведя Эрнеста и мышки Селестины, созданный студией Les Armateurs — авторами «Трио из Бельвилля». В продолжении, чтобы починить скрипку, они должны вернуться в страну Тарабарию — место, где запрещена музыка.
С 16 июня, Premier, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» / The Walking Dead: Dead City (AMC) (18+)
Неубиваемая (сложно удержаться от каламбура) франшиза получила еще один спин-офф. Его действие происходит на Манхэттене. Во время атаки зомби Мэгги (Лорен Кохэн) заручается поддержкой Нигана (Джеффри Дин Морган), чтобы спасти своего похищенного сына.
С 18 июня, АМС
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