«Вика-ураган», «Джон Уик 4» и «Черное зеркало»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)

Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли теперь и на стримингах. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у антагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.

С 16 июня, «Кинопоиск», «Иви», Kion, Okko