Неон, стразы и кровь: смотрим трейлер сериала «Немодельное агентство» об изнанке эскорт-индустрии

Главный герой многосерийного проекта «Немодельное агентство» Денис узнает, что любовь всей его жизни Настя тайно занимается эскортом. В отчаянии и злобе парень решает открыть собственное агентство эскорт-услуг и «купить» Настю. Бизнес, который начался как авантюра, превратился в нескончаемые проблемы.

Роли в сериале Антона Меньшикова исполнили Дарья Алыпова, Влад Коноплев, Григорий Верник, Елизавета Долбникова, Ангелина Пахомова и другие. В создании сериала принимали участие девушки, давно работающие в индустрии эскорт-услуг и пожелавшие остаться анонимными.

«Тема эскорта в России по-прежнему популярна: многие девушки выбирают подобный способ заработка в надежде получить легкие деньги. Но они не подозревают, какую цену им самим придется заплатить. Сериал показывает обратную сторону красивых вечеринок и дорогих подарков, рассказывая правду об индустрии эскорта, за глянцевой обложкой которой зачастую скрывается настоящий бандитизм, убийства и торговля людьми», — рассказали «Собака.ru» в Premier, где 20 июня состоится премьера сериала. Всего в проекте будет 10 серий.

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