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Бандиты снимают честный фильм о бандитах в трейлере криминальной комедии с Дмитрием Нагиевым и Михаилом Пореченковым

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В центре сюжета — предводитель ОПГ Гавр, его дама сердца и друг-таксист. А еще один похищенный актер. 

Главный герой сериала «Кино про бандитов» Гавр, отсидев за решеткой 12 лет, решает воплотить в жизнь одну идею — снять честное кино о бандитах, их понятиях и приключениях. Помогают главарю ОПГ верные друзья — сварливый таксист Беляш и ЧОПовец Колян. Так как новоиспеченные киношники не имеют опыта в таком непростом деле, они пользуются привычными для себя методами — похищают актера, который должен оказать им поддержку.

Роли в проекте режиссера Сергея Малюгова, помимо Нагиева и Пореченкова, исполнили Михаил Евланов, Анна Банщикова, Сергей Астахов и другие. Сериал «Кино про бандитов» выйдет 15 июня на Premier.

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